Los 50 años de Letizia en 50 looks icónicos

A doña Letizia le ha perseguido un sambenito del que difícilmente va a desprenderse. Haga lo que haga, diga lo que diga, se habla de ella por lo que lleva puesto, por cómo va peinada o las joyas que elige para tal o cual acto. Gajes del oficio de una Reina que hoy cumple 50 años convertida en icono de moda. Suele figurar en las listas de las mejor vestidas gracias a un ropero que ha ido mejorando -muchísimo- con el paso del tiempo. Guarda prendas de todo tipo y condición. No tiene un estilo definido. Puede decirse que tiene un sello propio, pero difícilmente se puede afirmar qué es lo que le gusta. No deja de sorprender con propuestas arriesgadas, algunas muy alejadas de los cánones -no establecidos- de un miembro de una Familia Real. Y más si se trata de la Reina.

Una etapa de altibajos como princesa

Caprile fue el primer diseñador de cabecera de doña Letizia. Así fue por consejo de su suegra y cuñadas. Gracias a él deslumbró la semana antes de su boda en Dinamarca, siendo uno de sus mejores estilismos. Hasta que cogió confianza para tomar las riendas de su guardarropa, con algunas decisiones excelentes entre muchas poco acertadas. Entonces apareció su otro Felipe. Varela. Fue fiel a la aguja del discreto diseñador para los actos más destacados durante muchos años.

1 6 nov 2003 Presentación oficial Se compró el dos piezas blanco de Armani tres días antes de la pedida de mano y se notaban las prisas. Le estaba grande.

2 14 may 2004 Estreno ante la realeza europea En la boda de Federico de Dinamarca llevó uno de sus mejores estilismos hasta la fecha, firmado por su entonces diseñador de cabecera, Caprile. Impecable.

3 22 may 2020 Un Pertegaz para entrar a la familia real El maestro de la Alta Costura confeccionó el histórico vestido en seda natural con una cola de 4,50 metros y bordados en hilo de plata y oro.

4 18 sep 2004 Dando el do de pecho Para la boda de Beltrán Gómez Acebo con Laura Ponte se enfundó un corpiño rígido muy escotado y una falda con bordados y pedrería de Caprile.

5 27 abr 2009 Duelo con Carla Bruni En el comentado encuentro con la mujer de Sarkozy ambas optaron por modelos tubo y manga francesa. Letizia ya lo había lucido con anterioridad.

6 18 jun 2010 Con sus dos Felipes Vestido palabra de honor con cuerpo drapeado y falda larga decorada con cintas de seda de Varela para la noche previa a la boda de Victoria de Suecia.

7 19 jun 2010 De las loas a las críticas El día del enlace siguió apostando por Varela. Un vestido de muselina tono nude con bordados florales. El medio danés 'BT' la apodó «la princesa cerilla» por su delgadez.

8 25 ago 2010 Inspiración griega En un guiño a Nicolás de Grecia, acudió a su boda con un vestido con escote asimétrico y cuerpo drapeado con detalles joya de Felipe Varela.

9 17 mar 2011 Dos futuras reinas Letizia apostó por un vestido de Lorenzo Caprile con una trabajado cuerpo en guipur y una espectacular falda en el color fetiche de ambos: el rojo.

10 28 abr 2011 La más bella de la noche La noche anterior a la boda de Guillermo y Catalina mostró otro de sus mejores ‘looks’: un vestido entre gris y lavanda de escote palabra de honor y falda de gran volumen de Varela.

11 29 abr 2011 Una caída estilística Del estilismo maravilloso de la noche anterior pasó a uno corto en rosa palo poco favorecedor con un sombrero que no ayudaba a mejorarlo.

12 01 jun 2012 Encaje negro Además del rojo, el negro es otro de sus colores predilectos para la noche. Y si es con encaje, aún mejor, como cuando acudió a una cena de gala en Portugal.

13 20 oct 2012 Engamada Asistió a su cuarta boda real con un conjunto de abrigo de guipur de seda y vestido de crepé topo del tipo del que lució para el enlace de Guillermo y Catalina. Completó el look con un sombrero bajo y ladeado.

El nacimiento de una Reina atípica

La ya Reina consiguió un estilo más pulido, aunque siguiese sin ser definido. Dejó de lado su faceta más ñoña para experimentar con la moda y atreverse con 'looks' que no se asocian a la Monarquía. Doña Letizia es capaz de vestir un día un sobrio (y aburrido) traje de chaqueta gris, a epatar con un conjunto más propio de una celebridad paseando por una alfombra roja. Gracias a tres colores logra homogenizar su imagen: el blanco, con el que se vistió para su pedida de mano, para su boda, para la proclamación de don Felipe como Rey de España…; el negro, su apuesta segura y triunfadora para las cenas de gala, y el rojo, con el que suele deslumbar. Es también la guardiana del joyero de 'Ena', las 'joyas de pasar' que legó Victoria Eugenia y con las que Letizia complementa algunos de sus looks más sofisticados.

14 19 jun 2014 La Reina de Felipe Varela En la proclamación de Felipe VI llevó un discreto conjunto de vestido y abrigo, con el cuello cuajado de pedrería, en crepe blanco roto, el mismo color que en su pedida.

15 25 feb 2016 El estilo rockero entra en su vestidor Al contrario de lo que se podría pensar, la Reina decidió romper con los estereotipos, como cuando en ARCO se puso un culotte de cuero con zapatos de tiras a lo dominatriz.

16 13 dic 2016 Dando caña Siguió con su rollo rompedor en los Premios de Periodismo de ABC gracias a un vestido a rayas de Nina Ricci y el pelo engominado.

17 3 abr 2017 Deslumbrante De la británica Stella McCartney era el espectacular vestido con capa rojo con el que deslumbró en el cumpleaños de Guillermo de Holanda.

18 12 jul 2017 Fuera supersticiones Comenzó la visita de Estado a Reino Unido con un ‘total look’ amarillo de Varela, formado por un vestido de seda y un abrigo de tweed a juego con tocado y bolso.

19 13 jul 2017 Elegancia y sensualidad En la segunda cena oficial en Londres, lució un bonito vestido largo drapeado de manga asimétrica en un elegante azul tinta.

20 20 oct 2017 Un ‘new look’ muy asiático Para pisar su tierra en lso Princesa de Asturias se decantó por un vestido de corte ‘lady’ en ‘georgette’ de seda blanco con bordados en hilo negro y cuello mao. Un fajín de cristales aderezaba el estilismo.

21 6 nov 2017 Reencuentro con Caprile La falda mantón que estrenó en una viaje a Nueva York en 2004, cuando era su diseñador de cabecera, es recurrente para la Reina, amante de esta pieza tan española.

22 23 nov 2017 Un vestido joya muy arriesgado Teresa Helbig firmó el mini vestido de tirantes de terciopelo en blanco y negro con flecos y pedrería criticado por ‘inapropiado’ en la entrega del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo.

23 22 feb 2018 La mujer de rojo La inauguración de ARCO es uno de sus actos favoritos para innovar. En esta ocasión se vistió de pies a cabeza de su color fetiche, lo que hacía que fuese más espectacular.

24 16 abr 2018 Un ‘lookazo’ de gala Ana Locking entró por la puerta grande en su vestidor. Un vestido repleto de aberturas y perlas con el que se puso la tiara Cartier por primera vez.

25 19 jun 2018 A lo barbie Para reunirse con Donald y Melania Trump en la Casa Blanca tiró de diseñador estadounidense. El elegido fue Michael Kors.

26 5 oct 2018 Letizia ‘in Paris’ Elegancia a raudales con un Delpozo de la época del español Josep Font para reunirse con Macron en la Ciudad de la luz.

27 19 oct 2018 Superándose año tras año Otro vestido estupendo para los los Premios Princesa de Asturias Una pieza midi en patchwork brocado y detalles joya bordados a mano en hilo, cristal y metal de Varela.

28 23 feb 2019 El abrigo de la polémica Se acusó a Varela de plagiar a Óscar de la Renta por el abrigo- vestido en tweed de color blanco con cristales y georgette de seda en negro que lució Letizia en 2016. Pero ella lo tenía claro. Mostró su apoyo volviéndolo a usar.

29 28 feb 2019 Enfundada en cuero ARCO sirvió para deshinbirse y colocarse un sensual y favorecedor vestido de cuero negro con cinturón de la firma sueca & Other Stories de 349 euros con un bolso de tachuelas de Uterqüe.

30 17 jun 2019 Conociendo a Kate Middleton Estrenó un vestido de la firma sevillana Cherubina con mangas abullonadas puños abotonados. Se trataba del modelo Didi, de 280 euros.

31 18 sep 2019 Cambio de silueta La Reina apuesta mucho por el blanco, en esta ocasión con un diseño midi de Lola Li. Una pieza con cuerpo de escote en 'V' y solapas tipo blazer. Esta creación cambia la silueta entallada por la ‘oversize’, mucho más actual.

32 12 oct 2019 Romanticismo en estado puro Como cada Día de la Hispanidad -hasta esa fecha-, doña Letizia era fiel a Varela. En 2019 mostró su faceta más romántica con un vestido camisero de organza de seda bordada con mariposas en rosa talco con cuerpo abotonado y falda de tul evasé.

33 21 oct 2019 Más floreada que nunca A la entronización del emperador Naruhito acudió con un vestido estampado de Matilde Cano con guiños a Japón. Mucho color y muchas flores.

34 22 oct 2019 Del rojo al rosa Letizia deslumbró en Japón con una maleta de lo más acertada. Estrenó un vestido a medida de Carolina Herrera con cuerpo entallado, manga francesa y falda de vuelo.

35 23 oct 2019 Imagen dulcificada En Corea vistió un vestido de la marca británica Temperley London con flores bordadas y transparencias.

36 24 nov 2019 Abanderada de la sostenibilidad Llevó un diseño de H&M Conscious Exclusive de lino orgánico para la recepción en el Palacio Real con motivo de la Cumbre del Clima.

37 13 jul 2020 Sencillez que engancha Para los Premios Mariano de Cavia, Luca de Tena y Mingote eligió un favorecedor vestido rojo de Roberto Torretta con escote asimétrico que ya se había puesto en otras dos ocasiones.

Nuevas agujas en una Zarzuela más austera

Tras la cuarentena, acentúo su inclinación a la austeridad, repitiendo más piezas, llegando a tirar del fondo de armario de doña Sofía. Una etapa en la que incluyó nuevas firmas de autores españoles para apoyar la marca España, de la que era y es la mejor embajadora. Pero las prendas de marcas de bajo coste se multiplicaron, incluso para cenas de gala. Una tendencia que la convirtió aún más en foco de atención, puesto que cualquiera puede copiar su vestuario. Piezas que han alcanzado precios desorbitados en las plataformas de segunda mano, como aquel de Mango de 50 euros con el que coincidió con una premiada y se ofrecía por 500 una vez se agotó en tienda.

38 15 mar 2021 El mantón de la discordia Por encargo a Juan Duyos, convirtió un mantón de Manila en falda y puños para la camisa a juego. La autora de la pieza se llevó un disgusto mayúsculo que se hizo público.

39 7 may 2021 Mejor que 15 años antes Para la entrega de la Enseña Nacional a la Academia de Aviación del Ejército de Tierra, recuperó el traje con el que bautizó a su primogénita. Un Varela con el que se saltó el protocolo del acto castrense.

40 12 may 2021 De Zara y repetido En el Premio Cervantes reutilizó un estilismo naranja de Zara de parte de arriba con manga larga y un bajo asimétrico y pantalones ligeramente acampanados.

41 19 may 2021 En tendencia En FITUR llevó un mono de la firma de Inés Domecq confeccionado 100% en algodón en tejido vaquero con detalle de volantes de 135 euros.

42 16 oct 2021 Infiel a Varela tras 17 años Para el Día de las Fuerzas Armadas sorprendió con un diseño celeste de María Barragan de 775 euros. El vestido midi de línea entallada con doble falda recogido en la cintura a modo de drapeado le quedaba como un guante.

43 26 oct 2021 Muy años 20 Rescató un vestido midi de Hugo Boss negro de hace tres años para los Premios Cerecedo. Escote de rejilla y flecos hasta la cintura para dar vida a un silueta clásica.

44 24 nov 2021 Un H&M para una gala En un guiño a sus anfitriones, llevó un vestido de la firma sueca en Estocolmo. Creado en poliéster reciclado de alta calidad, tenía un coste de 299 euros.

45 17 ene 2022 Del armario de doña Sofía La Reina lució un conjunto de Valentino que la madre de Felipe VI estrenó hace cuatro décadas. Se trata de un delicado cuerpo de gasa cuajado de flores bordadas y una falda en intenso verde de volúmen contenido ceñida a la cadera.

46 3 mar 2022 La importancia de los gestos Se enfundó una camisa tradicional ucraniana, conocida como 'vyshyvanka', elaborada en lino y cuajada de elaborados bordados étnicos en tonos tierra.

47 21 abr 2022 Pertegaz regresa a su armario La Reina, que no recurría a Pertegaz desde su boda, eligió un vestido gris con bordados florales de la firma del fallecido diseñador el día en el que su hija Leonor pronunciaba su primer discurso oficial.

48 4 may 2022 Coincidencia con una premiada Ya sabe que llevando vestidos de tiendas de bajo coste se arriesga a encontrarse con el mismo ‘look’. Y eso pasó en los premios que llevan su nombre. Eso sí, se lo tomó muy bien.

49 10 may 2022 No solo presume de brazos Para entregar las condecoraciones de Cruz Roja, impactó con un vestido de la valenciana Serendipia de 64,95 euros con el que mostraba sus trabajados abdominales.

50 8 ago 2022 Última polémica Para pasear por Mallorca con su familia escogió un vestido de Zara de temporada tan - o más- corto que los de sus hijas, algo muy criticado.

Frisan dos décadas desde la primera imagen grabada en el imaginario popular de doña Letizia, con aquel dos piezas firmado por Armani que no era de su talla. Fue en su presentación oficial como pareja del entonces príncipe Felipe. La moda no era su punto fuerte, como evidenció en otras muchas ocasiones. Pero con el tiempo y los consejos adecuados, ha demostrado ser una mujer de gusto refinado. A día de hoy lo difícil es que cometa un error en el vestir.