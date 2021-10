Irene Montero denuncia al 'tiktoker' que alardea de mentir para no usar preservativo

«Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley #SoloSíesSí lo reconocerá como agresión. Presumir ante 26 millones de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía». Es el contenido de un tuit publicado este lunes por la ministra de Igualdad, Irene Montero. Hace referencia a una declaraciones del ' tiktoker' Naim Darrechi, que en una entrevista con el youtuber Mostopapi dijo que no usa preservativo: «Les digo a las chicas que soy estéril». Para añadir: «Es raro que no haya dejado embarazada a ninguna así tantos años, así que voy a empezar a acabar dentro siempre».

Naim Darrechi es el 'tiktoker' con más seguidores de España y ha recibido un aluvión de críticas en redes sociales tras la polémica entrevista, según informa El Comercio. Muchos de los comentarios suscriben las declaraciones de Montero y no pocos incluso citan a la Policía Nacional.

Darrechi afirmó durante su conversación con el youtuber que «me cuesta mucho con condón. Entonces, nunca lo utilizo». Y ante la pregunta de qué opinan sus parejas, responde: «Les digo que estén tranquilas, que soy estéril. Es verdad. Les digo: 'Tú tranquila que yo me he operado para no tener hijos'. Y cuando me llegue el hijo, bendito sea, pero yo creo que no llega, que aquí algo que no...».