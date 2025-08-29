La vuelta al cole: «Ahorro todo un curso para afrontar estos gastos» Las familias canarias afrontan estos días el gasto en libros de texto, material escolar y ropa para el regreso a las aulas de septiembre

Paula F. Rodríguez-Borlado Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 28 de agosto 2025, 23:08

«Nosotros incluso ahorramos todo el curso porque sabemos que nos toca ahora hacer un gran gasto». Ariadna, madre de una niña que estudia Primaria y un niño en Infantil, acaba de salir de la tienda donde ha comprado los uniformes escolares. Calcula que para la vuelta al cole de septiembre el desembolso en su familia rondará los 600 euros por cada uno. Lo más caro, confirma, son los libros de texto.

Para que los uniformes duren, su técnica se basa en comprar tallas más grandes y así pueden aprovecharlos durante varios años. Hoy ha comprado tres polos para cada uno de sus hijos. Sin embargo, con los libros y material escolar es más complicado, ya que los niños escriben en ellos, lo que hace muy difícil que puedan reutilizarse, además de que de un año para otro las referencias cambian y el traspaso se vuelve imposible, explica Ariadna.

La vuelta al cole –el alumnado canario regresa a las aulas el 9 de septiembre– llega en un contexto de encarecimiento generalizado en productos básicos y vivienda. Para muchas familias de las islas, la factura escolar se suma a los gastos de verano y se convierte en un verdadero quebradero de cabeza.

El inicio del curso supone un desembolso medio cercano a los 500 euros por estudiante, una cifra que continúa creciendo año tras año y desata las críticas de las asociaciones de familias. Desde la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado de Canarias (Confapa), su presidente Pedro Gil alerta de que este esfuerzo económico se ha convertido en un «problema estructural».

Si una familia tiene dos hijos, explica, el gasto inicial puede alcanzar fácilmente los 1.000 euros, como el caso de Ariadna, justo después de un verano en el que muchos hogares ya han tenido que asumir el coste de campamentos y actividades para poder asumir una conciliación cada vez más complicada. Y eso los que pueden.

Además, Gil recuerda que las licencias de libros digitales deben renovarse cada año, lo que impide reutilizar materiales y agrava la situación de las familias que tienen que afrontar un nuevo curso tras la repetición de un hijo.

345 euros en libros

En esta vuelta al cole el mayor golpe al bolsillo sigue llegando de la mano de los libros de texto, cuyo coste ronda ya los 345 euros de media por alumno. Las familias con más necesidades pueden acceder a las ayudas de la Consejería de Educación del Gobierno canario, que se articula por un sistema de préstamo desde los centros.

«Aunque solo trabaja mi marido, no podemos acceder a las ayudas del Gobierno de Canarias, las consideramos insuficientes, al final la clase media es la que siempre sale perdiendo», opina Ariadna.

Estas ayudas de libros de texto y material didáctico se dirigen a familias con umbrales de renta bajo: en el caso de las de dos a cuatro miembros deben ingresar menos de 18.000 euros al año para acceder a ellas. Llegan a alumnado de Infantil, Primaria ESO, FP Básica y Adaptada.

El presidente de Confapa Canarias hace suya la crítica de Ariadna y opina que las becas actuales solo llegan a rentas muy bajas, dejando a muchas familias que lo necesitan fuera.

Para ahorrar, la reutilización y la compra de segunda mano se han convertido en alternativas para las familias. De hecho, el archipiélago lideró las búsquedas de libros de texto de segunda mano durante el mes de julio, según una encuesta elaborada por Milanuncios. También es importante no comprarlo todo nuevo y revisar lo que se tiene en casa.

«Las familias vienen y aunque tengan la lista completa preguntan solo por lo que necesitan. Lo ideal es venir con tiempo, pedir presupuesto y decidir si se quiere reservar el material escolar y llevárselo poco a poco o todo de golpe», dice Cristina Sánchez, encargada del Libro Técnico.

Los uniformes escolares también se llevan su parte del presupuesto. Raúl Lorenzo, de la tienda Uniformas, explica que las familias los suelen comprar de golpe al inicio del curso y van añadiendo prendas según avance el año. «Yo creo que la gente está tan anestesiada de precios a nivel general que el uniforme es el menor de sus problemas, ya que es una vez al año y es algo relativamente puntual», comenta. Pese a esto, Lorenzo reconoce que los precios han subido debido al aumento de las materias primas y de la mano de obra.

Para muchas familias, el gasto es especialmente difícil. «Tengo un compañero de trabajo que ha tenido que pedir un crédito, gracias a Dios no es mi caso, pero sí que se nota la subida de precios de uniformes y delmaterial escolar», dice un padre en busca de la ropa escolar de su hija, que empieza el último año de Infantil.

Recogida temprana

El presidente de Confapa denuncia además que los gastos no solo son de libros, uniformes y material escolar, destacando los costes de conciliación, como las aulas tempranas, «inexistentes en Canarias», para las madres y padres que comienzan su jornada laboral antes que las clases. «Somos las AMPA las que al final nos hacemos cargo de este servicio, lo que supone un incremento en 30-35 euros mensuales», destaca Gil.

Otro sobreesfuerzo, añade, son las actividades extraescolares: «A pesar de ser actividades lúdicas, las contratas porque no puedes recoger a tu hijo hasta las cuatro o las cinco de la tarde». En resumen, dice, para poder seguir trabajando las familias acaban sumado un sobreesfuerzo mensual de unos 150 euros adicionales por hijo.

A juicio de Gil, «la educación debe ser pública y gratuita como establece la Constitución», y las instituciones deberían asumir parte de estos gastos para evitar que cada septiembre se convierta en un reto financiero casi inasumible.

«Mientras se insiste en la importancia de la educación como herramienta de igualdad, son precisamente los costes asociados a ella los que generan nuevas desigualdades entre familias», sostiene el representante de las AMPA canarias.

Los copagos son otro de los problemas, según Confapa, para la que «no es normal que las familias tengan que abastecer al centro con paquetes de folios» y asuman gastos que son de los colegios e institutos.

La fecha está marcada en el calendario: el 9 de septiembre se vuelve a las aulas y familias como las de Ariadna asumen ahora el princial gasto del curso. Luego, epezará a ahorrar para el próximo.