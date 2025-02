60 años de Radio Ecca: «Era una ilusión tan grande que llegara la noche para estudiar...»

Dánae Pérez Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 12 de febrero 2025, 23:01 Comenta Compartir

A María de la Cruz Santana Peña y a Carmen Romero Millán las separan 46 años. La primera es natural de Gáldar y abandera 74 primaveras. La segunda es de Córdoba y recientemente sopló 28 velas. Aunque aparentemente no guardan mucho en común, ambas encontraron una segunda oportunidad en Ecca para ampliar sus conocimientos y construirse alas.

María de la Cruz —que prefiere que la llamen Cruzi— estudió en Radio Ecca en el año 1965, justo cuando la entidad comenzó a ofrecer su programa educativo a través de las ondas. Consta como la alumna 205, la más antigua a día de hoy. Por el contrario, Carmen figura como la más joven de ecca.edu, la actual Radio Ecca, que presta formación por la vía online. El organismo está de 60 aniversario y este mismo jueves homenajea a su estudiantado y profesorado en Ingenio, lugar de origen de su primera alumna.

María de la Cruz echa la vista atrás y recuerda que conoció a la entidad gracias a la radio, medio de comunicación que le «gustaba mucho» y tenía «siempre puesto». En aquellos tiempos, con tan solo 14 años, se vio obligada a abandonar sus estudios de forma prematura, debido al nacimiento de su hermano, de quien se hizo cargo. «Yo estudiaba por la noche, durante el día no tenía tiempo porque estaba con el niño y la casa, ya que mi madre trabajaba. Era una ilusión tan grande que llegara la noche para ponerme a estudiar y cuando me sentaba a hacer los deberes... ¡Ay, me encantó! Fue una cosa muy bienvenida a mi vida, como que lo necesitaba», relata la galdense.

Y es en este punto donde emerge otra coincidencia entre las dos mujeres. Carmen se trasladó a Canarias hace diez años, pero retomó sus estudios este mismo curso, en el que recibe formación en Educación Secundaria para Personas Adultas (ESPA).

Ampliar Cruzi y Carmen intercambian confidencias en las dependencias de ecca.edu. Juan Carlos Alonso

Al igual que Cruzi, tiene que esperar al crepúsculo para hincar los codos, pues compagina su vida personal con el cuidado de su hija, de un año, y su trabajo como dependienta. «Trabajo 40 horas, no tengo reducción de jornada. Cuando llego a casa sigo con mi niña y es por la noche, cuando la duermo, cuando puedo ponerme a estudiar. A veces me quedo yo dormida con ella, pero bien, día a día, pasito a pasito, se va logrando», ahonda.

Carmen resume su vuelta a los estudios en una palabra: superación. Encontró el ejemplo y el empuje para hacerlo en su propia casa: «Mi madre, con 50 años, fue que se empezó a sacar la ESO. Mi hermano, con 33, también. Y faltaba yo, que tampoco había terminado y quería ponerme».

Lo que la impulsó a matricularse en ecca.edu fue la posibilidad de formarse a distancia, ya que le permite conciliar con mayor facilidad. Su vuelo apenas ha comenzado, pues sueña con poder sacar Bachiller y acceder a la Universidad. Visualiza una carrera en el horizonte: Enfermería. Cruzi la anima a ello, no solo para alimentar su desarrollo personal, sino que también para dar ejemplo a su bebé.

En su caso, la galdense no pudo continuar con los estudios porque la vida no se lo permitió, pues llegó la boda y el mantenimiento de su propio hogar. Durante un tiempo ejerció como peluquera, un oficio que le fascina, y lamenta no haber podido «aprender más» para «estar mejor preparada». Eso sí, valora «muchísimo» haberse instruido en lo «básico»: lectura, escritura y «números», en aquellos años con Radio Ecca.

Ampliar María de la Cruz escucha con atención a Carmen, actual alumna de ecca.edu. Juan Carlos Alonso

«Ahí me aficioné mucho a la lectura, me encantaba, todo lo que cogía lo leía y, claro, ya vas aprendiendo a hablar, a defenderte. Además, en esos tiempos me llegaban muchas cartas de mi novio», confiesa divertida.

Cruzi apunta que, a lo largo de los años, ha realizado más cursos con ecca.edu, pero con los ojos de la nostalgia, reflexiona: «Echo de menos aquello, echo de menos la radio». Sin embargo, celebra los avances tecnológicos bajo la mirada cómplice de Carmen, pues ahora puede darle para atrás a las lecciones grabadas en audio.

Ambas han encontrado en esta opción formativa una oportunidad y abanderan, casi sin quererlo, el mensaje de que nunca es tarde. «Animo a todas las personas jóvenes y mayores, que en su momento no pudieron formarse, a seguir estudiando, que no lo dejen, que sigan avanzando y vayan poco a poco, a su ritmo», enfatiza Carmen.

Radio Ecca, ecca.edu desde 2023, ha contribuido a la formación de más de 150.000 personas durante sus 60 años. En sus inicios, ayudó a la alfabetización del pueblo canario, sobre todo de mujeres como Cruzi, sin acceso a los estudios. La de Gáldar se emociona al hablar de la entidad y saberse parte de ella, porque gracias a su labor y a la educación que recibió, de la que se había visto privada por circunstancias sociales y vitales, se sintió, nada más y nada menos, que «importante».