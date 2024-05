'Dinamita Montilla', en el radar de la policía por la desaparición de una mujer

Pepa escribió a su hija Ester después de llamarla varias veces sin obtener respuesta. No era normal en ella. Aunque vivía fuera de casa desde hacía tiempo, hablaban a diario. «No puedo seguir mintiendo, no tengo trabajo, vivo en la calle con dos amigas», respondieron desde la cuenta de WhatsApp de Ester.

A ese mensaje le siguieron otros donde decía ser «mala hija», que se iba a vivir a Argentina con esas amigas y que cortaba el vínculo porque ella era una chica moderna y Pepa, «muy antigua». A su madre, que la conoce como nadie, nunca le cuadró la actitud de Ester y le respondió que no era ella la que estaba escribiendo esos mensajes. «Mándame un audio o llamo a la policía», reza el último mensaje, enviado a las 17.44 horas del 23 de agosto de 2023.

Capturas de la conversación entre Pepa y su hija Ester. SUR Capturas de la conversación entre Pepa y su hija Ester. SUR Capturas de la conversación entre Pepa y su hija Ester. SUR Capturas de la conversación entre Pepa y su hija Ester. SUR

El teléfono de Ester Estepa dejó de dar señal aquel día. Han pasado nueve meses sin que aparezca la más mínima pista de esta sevillana, que el 5 de abril cumplió 43 años. En la investigación, que lleva la Policía Nacional, surgió hace meses un nombre: José Jurado Montilla (63 años), más conocido como 'El Titi' o 'Dinamita Montilla', un asesino en serie –cumplió condena en los ochenta por cuatro crímenes– que acaba de ser detenido por el crimen de un joven cuyo cuerpo fue encontrado en Los Montes, como ayer adelantó SUR. Desde anoche duerme, de nuevo, en prisión por orden del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga.

A primeros de septiembre, Pepa recibió una videollamada. Sólo le dio tiempo a ver una cara que no conocía, porque se cortó al instante. Ella devolvió inmediatamente la llamada por si era alguien que supiera del paradero de Ester. El hombre se presentó como José Jurado Montilla –nombre que escuchaba por primera vez y que no le decía absolutamente nada– y le explicó que había pasado varios días con su hija antes de que desapareciera.

Ester Estepa, junto a José Jurado Montilla. SUR

El interlocutor le contó que Ester se había quedado sin datos en el móvil y que durante el tiempo que estuvieron juntos insertó su tarjeta en el terminal de él para poder llamar a su familia. Así justificó José Jurado tener el número de Pepa. «Al meter la tarjeta, se me ha quedado su agenda y entre ellos su contacto, que pone mamá», explicó el desconocido a Pepa, siempre según el relato de ella. «¿Ustedes saben algo de ella?», le preguntó él. La mujer le contó que había presentado una denuncia por la desaparición de Ester y él le dijo que ya lo sabía porque la policía lo había llamado para preguntarle por el asunto.

Cuando colgó el teléfono, Pepa llamó a su hermana, le contó la enigmática llamada que había recibido y le dijo que aquel hombre le había dado «mala espina». La tía de Ester escribió en Google el nombre de José Jurado y encontró en enlace de la entrevista publicada en SUR (ver edición del 26 de diciembre de 2013) donde hablaba de los cuatro homicidios por los que había cumplido condena y de la puesta en libertad de 'El Titi' al beneficiarse de la derogación de la 'doctrina Parot', que aplicaba los beneficios penitenciarios sobre la totalidad de la condena, en lugar de hacerlo sobre cada una de las penas.

«Al principio, mi hermana no me lo quiso decir. Sólo se lo contó a mi hija –Raquel, la mayor de los tres hermanos– y ella le dijo que yo debía saberlo». Preocupada, Pepa acudió rápidamente a la comisaría de Sevilla, donde había denunciado los hechos, para informarles de lo sucedido. Los agentes ya estaban al tanto.

Durante las semanas siguientes, Pepa siguió recibiendo vídeos de Tik Tok – 'Dinamita Montilla' es un usuario muy activo en esta red social, donde cuenta con más de 3.000 seguidores- de los viajes de José Jurado por España. Se interesaba por el paradero de Ester. Le contó que estaba haciendo el Camino de Santiago y que su hija «le había caído muy bien», continúa la madre.

Jurado publicó en Tik Tok la desaparición de Ester. SUR

«La policía me aconsejó cortar el contacto con él y desde diciembre no he vuelto a contestarle». Hasta hace dos semanas, que volvió a mandarle unos vídeos porque decía estar de nuevo en la Comunidad Valenciana «reconstruyendo» los días de viaje que compartió con Ester. De hecho, publicó un vídeo donde repasa el itinerario común que, según él, ambos siguieron antes de separarse.

Pepa tiene en la cabeza dos historias, la que le contó su hija antes de desaparecer y la que le relató aquel desconocido, y le falta un cabo con el que anudarlas para encontrar las respuestas que ansía. La primera es la de una muchacha, la menor de tres hermanos, que abandonó los estudios, pero que se formó en hostelería y que durante años se buscó bien la vida trabajando en restaurantes de Sevilla.

En 2013 –curiosamente, el año que José Jurado salió de prisión– Ester se marchó de casa, aunque no de la ciudad. Le dijo que había conocido a un chico y que iba a compartir piso con él. La historia, como las siguientes, le salió rana y la relación derivó en conflictiva. Ella quiso poner tierra de por medio y se fue a trabajar a Barcelona.

La desaparecida. SUR

La etapa previa a la desaparición fue especialmente azarosa en la vida de Ester. Convivió durante unos meses con otro chico al que, según su madre, acabaría denunciando por maltrato y en 2021 acabó en una casa de acogida en Santa Pola (Alicante). El verano de 2022 regresó a Sevilla, pero –afirma Pepa– seguía recibiendo amenazas y decidió marcharse para proteger a su familia. Volvió a la Comunidad Valenciana.

En julio, un mes antes de la desaparición, Ester le contó a su madre que había viajado a Tarragona con un matrimonio al que conocía. El día 31 regresó a Alicante y le anunció que volvía a Sevilla con su familia. «Me dijo que estaba en la estación y que hasta la noche no salía un autobús para venir, así que me contó que se iba a un albergue que conocía de cuando estuvo huyendo por el caso de violencia de género. Se despidió diciéndome que el día 10 [de agosto], cuando cobrara la ayuda, volvería a casa. Yo me ofrecí a mandarle dinero, pero ella lo rechazó porque había llamado al albergue y se podía quedar 15 días».

Aquí empieza el segundo relato, el que José Jurado Montilla, 'El Titi', le contó a la madre y también a la policía. Según su versión, él había salido de Málaga hacia Alicante con el objetivo de recorrer la Península Ibérica, e hizo una parada en el albergue de esta última ciudad. Se sentó en una mesa de 14 o 15 personas, entre las que estaba Ester. Era el 2 de agosto. Asegura que hicieron buenas migas y que ella le enseñó Alicante.

Tras un breve descanso, José Jurado continuó la ruta a pie y, cuando se encontraba en Benidorm, Ester supuestamente lo llamó –siempre según su relato– para que volviera a buscarla a Alicante, porque quería continuar la ruta con él hasta Valencia. Caminaron hasta Gandía y allí probaron a alojarse en el albergue municipal, pero estaba lleno. Era el día 20 de agosto de 2023.

A Ester se le hinchaba una pierna al caminar, lo que les obligó a parar en multitud de ocasiones. Según contó Jurado a Pepa por teléfono, el día 21 de agosto se separaron. Ella le dijo que iba al centro de salud porque había quedado allí con unas amigas que la iban a llevar a Oropesa del Mar, en Castellón, para trabajar en una heladería. 'Dinamita Montilla' asegura que él se fue nuevamente al albergue para pedir cama y comida. Dice que se despidieron con un abrazo en la estación de tren de Gandía.

El Grupo de Homicidios de la comisaría de Sevilla, que investiga la desaparición de Ester Estepa, ya ha interrogado a José Jurado Montilla en relación al caso. Aunque no ha llegado a ser detenido ni imputado por el mismo, 'El Titi' continúa en el radar de los investigadores, más aún tras su arresto por el asesinato de Los Montes de Málaga, el quinto con el que se le relaciona.