Cada día 25 canarias denuncian a sus parejas o exparejas por maltrato

Una mujer que sufre maltrato habitual por parte de su pareja o expareja puede tardar en denunciar dicha violencia entre ocho y diez años. Pero dar ese paso de gigante, tan costoso y doloroso, en ocasiones no es definitivo. Son muchas las víctimas de violencia machista que deciden 'renunciar' y paralizar el proceso judicial, quedando, así, todavía más expuestas y desprotegidas.

Los juzgados canarios recibieron 4.531 denuncias por violencia de género en el primer semestre de este año, lo que supone una media de 25 al día, según los últimos datos del Observatorio sobre esta materia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esto supone un aumento del 5,9% con respecto al mismo período de 2021, cuando llegaron a los tribunales 4.275 casos, 24 diarios.

De las víctimas registradas en los seis primeros meses de 2022 en el archipiélago, 547, el 12%, optaron por renunciar a continuar con la causa judicial, 139 más que en el primer semestre del año pasado, cuando lo hicieron 408. Pero, ¿por qué se da este fenómeno?

«Lo más importante es el miedo», responde la magistrada Auxiliadora Díaz, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria. «Ellas creen que, todavía, ellos tienen demasiado poder y que el hecho de la interposición de la denuncia les puede acarrear más problemas que beneficios», agrega.

La magistrada Auxiliadora Díaz, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Nº 2 de la capital grancanaria. / C7

En realidad ocurre todo lo contrario, pues como explica la magistrada « lo importante es denunciar; se ha acreditado claramente que con la denuncia el incremento del resultado muerte desciende bastante». En concreto, los datos reflejan que el riesgo de homicidio en violencia de género tras la denuncia es del 0,000024, mientras que sin denuncia asciende a 0,000097, 4,04 veces más.

Pese a ello, Díaz considera que el problema va más allá y que si no se otorga a las víctimas «los medios necesarios con anterioridad a la interposición de la denuncia, es decir asistencia psicológica y jurídica, poco vamos a resolver». La magistrada hace referencia a las Oficinas de Atención a las Víctimas que, «a día de hoy, no están en marcha», lo que supone «uno de los graves problemas».

A esto se suma otro dato llamativo que recoge el CGPJ y que no favorece en nada a las víctimas de la violencia machista. Y es que su entorno cercano, ya sean amigos y/o familiares, apenas denuncia su situación. En concreto, en los seis primeros meses de este año, ningún familiar de las mujeres maltratadas registradas interpuso una denuncia directa. En el mismo período de 2021, tan solo lo hicieron cuatro personas.

A este respecto, Díaz señala que, en la actualidad, «todavía existe la concepción de que los delitos de violencia de género son de carácter privado en lugar de públicos y, por lo tanto, no nos debemos meter». No obstante, tilda de «fundamental» que los familiares y amigos tomen parte activa ante un caso de violencia machista, y añade a una tercera figura: los vecinos.

Por otro lado, Díaz, que recibió hace unas semanas el premio nacional Francisca de Pedraza por su lucha contra este tipo de violencia, matiza que, paralelamente a esta realidad, se han incrementado las llamadas a la policía por parte de transeúntes que asisten a un acto de violencia contra las mujeres en la calle. «Es de halagar», apunta, ya que esas personas «se tienen que quedar ahí toda una mañana o, incluso, perder su día de trabajo. En ese sentido sí he visto una mejora».

Indicadores de violencia

La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Nº 2 de la capital grancanaria, que ha participado en diferentes congresos sobre esta temática en Cuba, Puerto Rico y Madrid, señala que una mujer puede esconder durante «mucho, mucho tiempo» que sufre malos tratos por parte de su pareja o expareja. Sin embargo, existe una serie de indicadores, relativos al comportamiento de la víctima, que puede dar pistas a su entorno. Estos son: cambios en su forma de vestir, aislamiento o la disculpa de los golpes que presenta. « El tema del aislamiento, sobre todo, es fundamental, cuando empiezan a dejar de hacer las cosas que hacían, todo lo que tiene que ver con el público, como ir al gimnasio o quedar con las amigas». También se experimenta tendencia a la tristeza, a la depresión y a no querer salir de casa sin motivo aparente.

En este sentido, hace hincapié en que «la violencia no viene de repente y te pega un bofetón, no. La violencia es algo paulatino y siempre va 'in crescendo', nunca decrece». «No empieza de repente, sino que, un día, a lo mejor (el agresor) te dice: 'Oye, no me gustan tus zapatos, deberías ponerte unos más bajos, que esos te quedan mejor'», ejemplifica.

'Solo sí es sí'

La lucha contra la violencia de género ha vivido un avance con la aprobación de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como ley del 'solo sí es sí'. Su puesta en marcha, sin embargo, ha supuesto la reducción de las penas de ciertos condenados por delitos sexuales, incluso la salida de la cárcel de algunos de ellos, lo que ha desatado un fuerte vendaval.

Respecto a esto, Díaz pone en valor y califica de «bastante importante» el hecho de que «el legislador haya quitado, por fin, la diferenciación entre los delitos contra la libertad sexual de abuso sexual y agresión sexual -objetivo principal de la citada normativa-». Y es que, continúa, «se trata de un código penal que ha sido escrito por hombres, en una sociedad de hombres, donde se cosificaba a la mujer a la hora de entender que el abuso sexual era, y en definitiva desde el punto etimológico significa, el mal uso de la mujer. Creo que la desaparición de ese concepto ha sido un avance». Recuerda que, de esta manera, se incluye lo que estipula el Convenio de Estambul y celebra la incorporación de «ese concepto amplio de agresión sexual».

Por el contrario, arguye que «el problema es que no se ha previsto, o no se ha tenido en cuenta, que la desaparición de ese tipo penal (abuso sexual) va a dar lugar a la reducción de penas, algo que va a chocar a día de hoy. Antes la pena, por ejemplo, por violación (agresión sexual) con un agravante iba de 12 a 15 años, ahora tenemos de 7 a 15 años, por lo que se ha dado una reducción importante», aclara.

Así, prosigue, «cuando exista la ley más favorable, esta se aplicará al reo», haciendo alusión a la retroactividad de la ley penal más favorable, que implica que «siempre que se vaya a revisar una sentencia, se aplicará la (ley) más beneficiosa al reo, por un principio fundamental de nuestro derecho penal. Es decir, no estamos hablando de interpretaciones, sino de que el artículo 22 de nuestro Código Penal, al igual que la normativa internacional, nuestra Constitución en el artículo 9 y el Código Civil en el 4 vienen a hablar de ese carácter retroactivo de la norma penal». Por ello, recalca, «esto, sí es verdad, que tendría que haber sido previsto por el legislador».

En esta línea, la magistrada también enfatiza que la carrera judicial cuenta con «muchísima perspectiva de género», que el Tribunal Supremo lleva décadas aplicando, incluso cuando este asunto no estaba sobre la mesa. «Eso no significa que cuando vamos a instancias inferiores no se llegue a esa perspectiva de género. ¿Ocurre? Sí. Hay gente que aplica la norma con perspectiva de género y compañeros y compañeras que no, pero eso es como la vida misma», puntualiza. Por último, recalca que el empeño por parte del CGPJ radica en que toda la cadena del poder judicial se forme en perspectiva de género y en poner los medios para ello.