Solo tres inscritos en un ciclo de FP que casi asegura un trabajo

No hay límite de edad. Cualquier persona que tenga esa formación previa y esté en paro, en apenas dos años tiene casi un empleo seguro. Afonso habla por experiencia. En el de grado medio tampoco andan sobrados de alumnos y casi todos, por no decir todos, salen con el contrato en la mano. ¿Por qué? Porque el instituto firma convenios con empresas para las prácticas, que se ofertan la mitad del curso del segundo año. En el de grado medio a día de hoy solo tienen a 4 alumnos en el primer curso y a 2 en el segundo, y estos dos, asegura Afonso, tienen el trabajo seguro.

Con el sector de la construcción en plena fase de despegue y mientras los empresarios no hacen sino quejarse porque no encuentran mano de obra, un instituto público de Jinámar que oferta un ciclo superior para formar a encargados de obra se expone a empezar el curso con las aulas vacías. A 12 días de que se cierre el plazo, solo tiene 3 alumnos inscritos. Y eso que los datos hablan por sí solos: los alumnos saldrán casi con un contrato bajo el brazo. En este mismo centro, el IES Fernando Sagaseta, ya dan un ciclo medio de obra civil y las empresas casi no les dejan ni acabar. «Salen a hacer las prácticas y se quedan dentro», apunta Gerardo Afonso, uno de los profesores.

Por desinformación o por una «losa injusta»

Gerardo Afonso no acierta a entender por qué en medio de tanto paro y con las empresas pidiendo trabajadores a gritos, un ciclo así no despierta interés. Se pregunta si tiene que ver con la desinformación, con la falta de difusión, o con la «losa injusta» que cayó sobre el sector tras la crisis: «que si es un trabajo duro, que si está mal pagado...». Asegura que ya no es así. Puede que influya que haya empresas que todavía no exijan la titulación. Lo cierto es que el instituto dispone de una nave y de numerosa maquinaria que podría aprovecharse mucho más.

De todas formas, no es la única oferta formativa del Fernando Sagaseta. Aquí también se dan ciclos medios de Estética y Belleza, y de Peluquería y Cosmética Capilar, otro superior de Estilismo y Dirección de Peluquería, y dos medios más, de Montaje e Instalación de Muebles, y de Calzado y Complemento de Moda.