Black Monday (Movistar Series, 21.20 horas)

Todo es ego, pasta, hombreras y cocaína en el Wall Street de 1986. Esta es la historia de cómo un grupo de outsider de las finanzas se colaron entre los peces gordos de la Calle 42 y se cargaron el mayor sistema financiero del mundo (además de una limusina Lamborghini y el techo de cristal, literalmente...). Mo, Dawn y Blair forman un trío atípico. Unidos por el trabajo duro, la suerte y, sobre todo, el deseo de ganar mucho dinero, no son precisamente los más exitosos de la Calle 42. Pero nunca se debe subestimar a un perdedor. Como recién salido de una marmita de coca, Mo habla mucho, rápido y mal, pero cuando abre la boca no da puntada sin hilo. Dawn es su alter ego, pero es mujer y afroamericana y, claro, estamos en los 80, así que prácticamente toda su energía la invierte en demostrar que vale para esto. Blair es un cerebrito con cara de no haber roto un plato, también el hombre perfecto para la hija de un inversor. El único ¿problema? es que es gay. Los tres forman un equipo imbatible, hasta que unas cuantas decisiones absurdas y una buena dosis de ego herido se lo carga todo a niveles que ni ellos esperaban.