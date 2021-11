«Tengo tiempo para todo menos para dormir»

La ley del máximo esfuerzo. Es la regla de oro que rige la trayectoria de Pilar Rubio, una mujer que hasta cuando toma el sol en la playa siente que está «desaprovechando el tiempo». Se lo inculcaron en casa. «De niña, si en clase estábamos con las multiplicaciones, yo ya hacía raíces cuadradas con mi padre». Y así hasta hoy. «La única manera de evolucionar es no quedarte en la zona de confort», asegura. A sus 43 años, la hiperactiva Pilar se reparte entre París, donde vive con Sergio Ramos y sus cuatro hijos, y Madrid, donde trabaja en televisión, moda, publicidad... Y ahora además publica un libro. ¿El manual de la 'superwoman'? No. Pero sí una guía para que las pobres mortales descubramos cómo se pueden tocar tantos palos sin morir en el intento... Lo ha titulado: 'Mi método para llevar una vida saludable'.

El libro, en el que también colaboran la nutricionista Elisa Blázquez, la fisioterapeuta Caroline Correia y la entrenadora personal Noe Todea, incluye desde tablas de ejercicios a consejos sobre cómo alimentarse, y está pensado para todas las mujeres, «desde su etapa fértil al posparto, el climaterio o la menopausia, momentos en los que a veces nos sentimos incomprendidas». Rubio predica que hay que cuidar cuerpo y mente en la misma proporción porque están 'hiperconectados'. Y advierte: «Hay que desterrar la concepción de que entrenar es un sufrimiento y hacer dieta es horroroso. No. Entrenar es disfrutar de ti misma, tener un rato para ti. Y comer sano es maravilloso, porque tienes mil opciones. Simplemente hay que cambiar el chip».

A las pocas semanas de su publicación, el método de Pilar Rubio ya se ha convertido en el más vendido de la plataforma Amazon entre las publicaciones de entrenamiento y coaching. «No soy ninguna 'reina Midas' que todo lo convierte en oro, pero en todos los proyectos que me involucro doy el cien por cien. Eso al final se nota y la gente apoya el esfuerzo. Estoy feliz de la acogida que tengo». Sobre todo, porque los beneficios obtenidos irán destinados a los niños con piel de mariposa, una enfermedad con la que Rubio está muy sensibilizada. «He conocido a varias madres cuyos hijos tienen este problema y es terrible. La OMS la define como una de las dolencias más dolorosas que existen».

Los cinco pilares del método de Rubio son «Descanso, entrenamiento, nutrición, conocimiento fisiológico y, sobre todo, mente». Pero hay uno que ella no cumple como quisiera: dormir ocho horas. «Ahí no puedo. Es que ya no sé cómo hacerlo, de verdad. Llegan las once de la noche y todavía me quedan por completar algunos ejercicios de francés o de inglés. Y me entra un agobio… Al final me pongo a hacer las cosas y duermo tres, cuatro horas...»

–¿Y eso no perjudica su relación conyugal?

–Noooo, porque yo tengo tiempo para todo, menos para dormir, ja, ja, ja… Unos días me dedico más a una cosa que a otra, pero intento no descuidar ninguna de mis facetas.

Detrás de esa falta de sueño también están sus cuatro hijos: Sergio, de siete años, Marco, de seis, Alejandro, de tres, y Máximo Adriano, de solo un añito... «Intento hacer con ellos lo que hacía mi padre conmigo, pero voy poco a poco, de una manera sutil para que no noten esa presión. Les digo: ¡Anda, chicos, si ya sabéis sumar! Pues vamos a ver si ahora quitamos algo y a esto se le llama restar». Pero, sobre todo, la maestra Pilar Ramos aprende... «Gracias a ellos he aprendido más a escuchar que a hablar, porque yo mi vida ya me la sé pero lo que me tienen que contar los demás me enriquece».

Estos días la comidilla ha sido su supuesta nueva amistad con Antonela Rocuzzo, la esposa de Leo Messi. Y es que la mujer del excapitán del Barça y la del excapitán del Madrid han empezado a seguirse en las redes... Sin embargo, la de Torrejón no quiere entrar en detalles. «Siempre he pensado que un equipo es una gran familia y como tal todos nos apoyamos y nos respetamos. Nuestros hijos al final participan en cumpleaños y hay muy buena sintonía».

Tampoco quiere oír hablar Pilar de los recientes rumores sobre una crisis de pareja con Ramos, agobiado por una lesión que le ha mantenido casi cinco meses sin jugar en su nuevo equipo, el PSG. «¿Crisis en mi matrimonio, dicen? La primera noticia que tengo... Pero evidentemente no es así, hay tanto amor y tanto respeto, que esas cosas no caben y menos en momentos en los que necesitamos apoyarnos mucho más. Los cambios han sido cambios para todos y una familia unida es mucho más fuerte. Eso al menos es lo que pensamos tanto Sergio como yo».