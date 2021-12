Los influencers fitness con más impacto en Canarias

El mundo Fitness ha ido avanzando con el paso de los años y cada día es mas importante el reto de una vida saludable y un hábito deportivo constante. Por tanto, la importancia de los influencers del sector deportes y healthy es cada vez más creciente en una sociedad que desea cuidarse.

A continuación, presentamos algunas de las personas públicas influyentes en Canarias dentro del sector de las redes sociales, por tanto nos darán su opinión sobre su estilo de vida fitness.

N@NISI_LOPEZ

Nisi López es una influencer de Canarias que dirige sus redes sociales aun estilo de vida fascinante como es el mundo fitness.

En su perfil de IG cuenta con mas de 23.000 seguidores debido a su contenido vida sana, tics de cuidados diarios y sobretodo por sus ganas de motivarnos a seguir un estilo de vida diferente. Sin olvidar su contenido en redes mostrando los diferentes ejercicios que puedes realizar en tu tabla de deporte diaria.

¿Realmente consideras que las redes sociales han ayudado a concienciar más a la sociedad sobre el deporte?

Totalmente, conseguir inspiración antes era mucho más complicado, había que tener mucha más fuerza de voluntad y personas cerca para poder compartir esa afición. En estos tiempos lo vemos tan a diario que lo hemos aprendido a normalizar, y reconozco es algo que me encanta.

¿Durante la cuarentena se creó más contenido deportivo de lo habitual? ¿Crees que ha aumentado, en base a la situación pandémica, el consumo de contenido fitness?

Honestamente mi opinión es que SÍ. Se creó más contenido deportivo porque había demasiado tiempo libre y bueno, menos cosas que hacer, y la ansiedad por la comida que no perdona, las personas comenzaron a moverse un poquito más y poco a poco se fueron motivando a hacer algo de actividad física.

Lo que pienso es que muchas de las personas que empezaron a hacer algún tipo de deporte se han volcado mucho más en él después, ya sea comprando material deportivo, leyendo al respecto… han conseguido desconectar de la burbuja de estrés, se han empezado a sentir mejor, a verse mejor, y lo que comenzó siendo una rutina normal, seguro se convirtió en un hobby maravilloso. Así que el consumo es mayor en este momento.

¿Crees que Canarias es una zona donde el mundo fitness tiene importancia y proyección profesional ?

En Canarias en general estamos muy unidos al deporte y desde hace bastante tiempo, en varias disciplinas, incluida la lucha canaria, que disfruto viéndola. Si que es cierto que el fitness o culto al cuerpo como muchos lo llaman, ha crecido muchísimo en los últimos años y en consecuencia su importancia. La proyección profesional por ser islas yo pienso que no es tan amplia como en Península e incluso en otros países, pero por suerte, poco a poco eso está cambiando… es el precio que debemos pagar por vivir en ¡EL PARAISO!

@ESTEFANIAGORAYEB

Esetefanía Gorayeb es una pasionada por la moda y las nuevas tendencias, comenzó su trayectoria profesional en redes a través de la plataforma blog, cuyo crecimiento ha ido en aumento año tras año contando en la actualidad con mas de 27.000 seguidores.

Ha creado en su perfil en redes sociales un contenido sobre el cuidado físico a través de una vida sana. Podemos encontrar en su feed contenido fitness, y sobretodo desprende a través de la pantalla las ganas y motivación de comenzar un estilo de vida fitness.

¿Realmente consideras que las redes sociales han ayudado a concienciar más a la sociedad sobre el deporte?

Sí, sin duda alguna. Es una gran impulso para motivar a la sociedad que el deporte es salud. En mi caso personal me suelen decir que les he motivado a realizar deporte y llevar una vida sana. Han visto que puede ser compatible y compaginarlo con nuestro día a día. Intento transmitir que siempre podemos buscar un pequeño hueco para dedicarnos a ello.

¿Durante la cuarentena se creó más contenido deportivo de lo habitual? ¿Crees que ha aumentado, en base a la situación pandémica, el consumo de contenido fitness?

Sí, como consumidora también en RRSS observé un crecimiento en publicaciones sobre contenido de entrenamientos en casa en esos momentos tan complicados. Yo también fui partícipe durante el confinamiento de compartir mi rutina de ejercicios en casa. Además, creo que ha aumentado el consumo de contenido fitness, después del confinamiento. Debemos destacar que en estos tiempos de pandemia al estar tan limitados en hacer vida social nos hemos volcado más aún en realizar deporte lo que conlleva también al consumo de contenido fitness.

¿Crees que Canarias es una zona donde el mundo fitness tiene importancia y proyección profesional?

Sí, en Canarias hay bastante culto al cuerpo sobre todo en la gente más joven, noto que están adquiriendo más conciencia sobre importancia del deporte para ayudar a tener una vida más sana. Y como proyección profesional también, debido a que cuanto más interés en cuidarnos más demanda de instalaciones como gimnasios o en contratar a entrenadores personales lo que conlleva a un aumento de todo lo relacionado con el mundo fitness.

@FABIOAGOSTINIFIT

Fabio Agostini ha trabajado en diversos canales de televisión a nivel nacional e internacional, debido a su participación en realices como Mujeres, Hombres y Viceversa, entre otros. En la actualidad, cuenta con mas de un 1 millón de seguidores en su perfil de IG. Pero debemos destacar su énfasis en crear contenido de calidad sobre el deporte, mostrando ejercicios, tics de alimentación y un estilo de vida sano. A través de plataformas cómo Instagram o Youtube podrás encontrar su apasionante vida fitness y su otra pasión por el mundo que es viajar.

¿Realmente consideras que las redes sociales han ayudado a concienciar más a la sociedad sobre el deporte?

En mi opinión sí, ya que mucha gente se ha guiado por el estilo de vida fitness que llevan muchas chicas y chicos. El mejorar físicamente y de manera saludable es un vicio cada vez mayor. A mi por ejemplo me ha motivado mucho a progresar y ser más disciplinado en mis comidas y entrenos ya que también me he guiado por gente que admiro y sigo por medio de las redes.

¿Durante la cuarentena se creó más contenido deportivo de lo habitual? ¿Crees que ha aumentado, en base a la situación pandémica, el consumo de contenido fitness?

Durante la cuarentena se puso de moda hacer vídeos fitness desde casa haciendo deporte con garrafas o cualquier objeto que teníamos en casa, me quedé impresionado porque de repente todo el mundo se volvió fitness y se puso de moda subir vídeos haciendo deporte hahaha a raíz de eso he visto que muchas personas le han cogido más el gusto al entrenar pesas.

¿Crees que Canarias es una zona donde el mundo fitness tiene importancia y proyección profesional?

Canarias es clave en el mundo fitness, por tanto tiene mucha importancia debido a su clima y el hecho de estar siempre en la playa incita el culto al cuerpo. Y pienso que es así en todas parte. He vivido en varios países y ciudades y en las que menos frío hay y mejor clima hace siempre le gente tiene mucho mejor físico ya que todo el mundo quiere verse bien en la playa y el sol da alegría.

@ADRIMOMFIT

Adriana González s e ha formado como profesional Coach de Hábitos, ella misma nos ha comunicado que a sus 40 años se ha reinventado a nivel personal, cambiando sus hábitos alimenticios y rutinas, por tanto dejo atrás sus limitaciones y sus excusas para ser la mejor versión de si misma. En su feed muestra a su público sus ganas de cambios e inspira a otras a personas a sacar lo mejor de casa uno, guiándolos paso a paso a construir un estilo de vida fascinante que te haga sentir estupendo/a. Me he reintentado por completo, he dejado atrás mis limitaciones y mis excusas, para ser la mejor versión en cada momento he inspirarte a sacar lo mejor de ti y guiándote paso a paso para que construyas un estilo de vida poderoso que te haga sentir bien siempre.

¿Realmente consideras que las redes sociales han ayudado a concienciar más a la sociedad sobre el deporte?

Ha jugado un papel muy importante a la hora de hacerlo cada vez más cercano, expone a las prácticas de actividad física fuera del centro de entrenamiento habitual llevándolo a la pantalla de los usuarios de la red, dando la oportunidad de que se identifiquen con distintos estilos de vida encontrando una opción que pueden adaptar a su día a día

¿Durante la cuarentena se creó más contenido deportivo de lo habitual? ¿Crees que ha aumentado, en base a la situación pandémica, el consumo de contenido fitness?

Efectivamente, se creó más contenido deportivo de lo habitual por distintas razones, contábamos con más tiempo para realizar actividades, para muchos fue una forma de drenar la energía acumulada en casa y además se tomó consciencia de la importancia de cuidarse. A partir de la situación pandémica han cambiado nuestros hábitos de consumo, desde mi punto de vista se aceleró una tendencia que ya venía de camino... El bienestar forma parte de nuestras prioridades y con ello la industria del fitness.

¿Crees que Canarias es una zona donde el mundo fitness tiene importancia y proyección profesional?

Sin duda, no solo por el maravilloso clima que tenemos que nos permite entrenar durante todo el año, sino por influencia cultural de otros países. A nivel profesional se encuentra en pleno auge debido al crecimiento de la demanda por el cambio de hábitos de consumo que comentaba antes.

Mantener hábitos de vida saludable puede resultar un tanto complicado hasta que mantenemos una rutina diaria que consiste en alimentación sana y deporte. Dejando a un lado los estereotipos físicos, pueden llevar a cabo un estilo de vida saludable que por tanto se fomenta dentro de nosotros con mayor vitalidad e incluso nuestro estado de ánimo se muestra más feliz. Aunque el inicio sea un tanto difícil, porque aunque cueste acostumbrarnos, podemos visualizar perfiles en redes sociales como IG que nos darán ciertos tics que llevar a cabo como los perfiles de Nisi López, Estefania Gorayeb, Fabio Agostini, Adriana González, etc. Estamos enormemente agradecidos de la entrevista realizada a influencers conocidos en Canarias, y por su opinión tan personal.