Sólo el PP apoya la estrategia de Clavijo contra el Estado

Las Palmas de Gran Canaria

Sólo el PP respalda la estrategia que ha iniciado el Gobierno de Canarias contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por los recursos pendientes de transferir y comparte la preocupación de Fernando Clavijo sobre las cuentas de 2019. Por el contrario, desde el PSOE, Nueva Canarias y Podemos responsabilizaron al presidente canario de generar «hostilidad» contra Madrid, lo que no es obstáculo para que mantengan su exigencia de que se respete la ley de presupuestos de 2018 y los convenios firmados.

La secretaria general del PP, María Australia Navarro, arremetió contra Sánchez y el Gobierno del PSOE porque «machaca a los canarios» y le «quita» 408 millones de 2018, lo que a su juicio es «una nueva cacicada». Apunta sin embargo que a su partido no le sorprende esta actitud porque «desde que el PSOE llegó a La Moncloa, se ha visto que a Canarias, ni agua».

Recordó que cumplir la ley de presupuestos es «una obligación» del Estado e igual que el presidente canario, duda del tratamiento que reciba la Comunidad Autónoma en las cuentas de 2019. «Canarias no será asunto de Estado», concluyó. Respecto a la falta de diálogo, ve «impresentable» la falta de cortesía de Sánchez al no recibir a Clavijo.

Muy diferente fue la posición expresada por PSOE, NC y Podemos, cuyos líderes entienden que el clima de confrontación lo está provocando el Gobierno regional. Además, creen que ha sido un error rechazar la senda de estabilidad como primer paso para negociar los PGE de 2019.

Para el presidente de NC, Román Rodríguez, es «deseable que los gobiernos se respeten y dialoguen». Aún manteniendo la exigencia de que se cumpla el Presupuesto de 2018, «duda» de las cifras que ha ofrecido el Gobierno de Clavijo «porque no se sabe de donde se sacan que nos deben 408 millones». Respecto a las cuentas de 2019, indica que «no parece que tenga mucha autoridad reclamar un presupuesto bueno para las islas» y votar en contra de la senda de estabilidad. No entiende por qué Clavijo duda de que se respete el Estatuto y el REF en 2019 cuando «aún no se sabe nada».

En similares términos habló la secretaria general de Podemos, Noemí Santana, que critica que Clavijo hable de las malas expectativas en las cuentas del próximo año cuando no se conocen. Para el secretario general del PSOE, Ángel Víctor Torres, se trata de una «cortina de humo de Clavijo para ocultar su inoperancia» y aseguró que votar en contra de los objetivos de estabilidad suponen la perdida de 100 millones para servicios básicos. Torres culpó a Clavijo del enfrentamiento con Madrid.

Desde que Sánchez tomó posesión, mantiene Santana, es el Gobierno canario el que «ataca constantemente» a Madrid y recordó que la deuda de los convenios la dejó el PP. A su juicio, Clavijo ha adoptado el «estilo Puigdemont y el mantra España nos roba» y recordó que muchas partidas no se han ejecutado porque el Canarias «no hace los deberes». En cualquier caso, considera que Sánchez se tenía que haber reunido con Clavijo.