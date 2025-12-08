Rescatan dos cayucos en El Hierro Salvamento Marítimo lleva a tierra firme a más de 300 personas este lunes

Imagen de archivo de Salvamento Marítimo en el rescate de otra patera en El Hierro.

Las embarcaciones de Salvamar Navia y Salvamar Diphda, deSalvamento Marítimo, han trasladado durante la noche y la madrugada al muelle de La Restinga, en El Hierro, a 327 personas rescatadas de dos cayucos en aguas próximas a la isla, donde han sido atendidos por los equipos sanitarios y de emergencia.

Una de estas personas necesitó ser trasladada al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes, en Valverde, para su atención médica.

La primera de las embarcaciones fue localizada en la noche de ayer, a 7 millas de La Restinga, y llevada a puerto en torno a las 23:00 horas por la Salvamar Navia.

A bordo había 192 personas de Gambia, Senegal, Guinea-Conakry, Malí, Ghana y Sierra Leona, la mayoría eran varones.

Viajaban 19 mujeres y 7 menores de edad, entre ellos 4 niños de menos de año y medio, según la información recabada de los servicios sanitarios y de emergencia.

Según el relato de los propios migrantes, realizaron una travesía de siete días desde Barra, Gambia.

El segundo cayuco fue localizado en la madrugada a menos de 2 millas de la costa y fue acompañado a puerto en torno a las 5:00 horas por la Salvamar Diphda.

Había 135 personas a bordo, de origen subsahariano, entre ellas 5 mujeres y 1 menor de edad, según los servicios sanitarios y de emergencia.

Los migrantes, procedentes de Senegal, Malí y Guinea-Conakry, explicaron que habían partido hace siete días desde Abéné, Senegal.

Todas estas personas fueron atendidas tras su desembarque por el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja, el Servicio de Urgencias Canarias (SUC), servicio de vigilancia del Puerto de La Restinga, Guardia Civil y Policía Nacional.

Posteriormente fueron trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en el pueblo de San Andrés, en el municipio de Valverde, donde serán atendidos por miembros del colectivo ONG «Corazón naranja – Ebrima Sonko» y permanecerán bajo custodia policial, hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla.