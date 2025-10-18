Primero Canarias celebra su congreso constituyente, en directo
El nuevo partido nacionalista presenta a las personas que formarán sus órganos de dirección en un acto celebrado en Infecar, en Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria
Sábado, 18 de octubre 2025, 10:00
10:57
Tromba de gente llegando
Foto: Juan Carlos Alonso
10:52
Llegan los primeros invitados al congreso de Primero Canarias
Mientras los 300 compromisarios de la formación nacionalista ultiman el debate de las resoluciones del congreso constituyente, los exteriores de la Sala Canarias, dentro del recinto capitalino de Infecar, se anima con la llegada de los primeros invitados al acto de clausura.
Dentro, la mesa presidencial la componen Manuel López, Valeria Guerra, Francisco García, Francisco Atta e Ingrid Navarro.
Foto: Juan Carlos Alonso
10:36
Primero Canarias debate ahora 12 resoluciones y votará la composición de sus órganos de gobierno:
El partido Primero Canarias afronta los últimos minutos de debate de su congreso constituyente. Desde las 09.30 horas dialogan en la Sala Canarias de Infecar sobre las últimas 12 resoluciones, el paso previo a la votación de los órganos de gobierno, el consejo político (150), comisión ejecutiva (75 miembros) y comisión permanente (17 miembros).
Vídeo: Juan Carlos Alonso
10:30
Qué es Municipalistas Primero Canarias, el último partido creado en las islas
La formación nació en enero de 2025 tras la ruptura del sector crítico de Nueva Canarias-Bloque Canarista con el partido
Autor: Sara Toj
10:26
Con este escenario, la formación llega a su congreso de constitución, en el que intervendrán 300 compromisarios. Como remarca la secretaria de la comisión gestora del partido, Valeria Guerra, MPC ya cuenta con representación en 18 de los 21 municipios de Gran Canaria, a excepción de Valleseco, Santa Brígida y Mogán. Guerra considera posible que, tras el congreso y «porque ha habido gestiones y conversaciones», puedan tener representación en los territorios en los que aún no tienen. El último alcalde en unirse al proyecto de los escindidos de NCes Juan Antonio Peña (Ciuca), regidor de Telde, que se incorporó al proyecto este mes.
10:23
Tras la primera ruptura, otras formaciones locales que estaban unidas a NC decidieron separar sus caminos como es el caso de Óscar Hernández, de Roque Aguayro y alcalde de Agüimes, que será elegido presidente de Primero Canarias durante el congreso que se celebra hoy.
10:22
Ante ello, Nueva Canarias adelantó un año (a este julio) su sexto congreso nacional. En él, tanto Rodríguez como el secretario de Organización, Carmelo Ramírez, pasaron el testigo para renovar la dirección, si bien, permanecen formando parte de la misma. Desde ese momento, Luis Campos es el secretario general de Nueva Canarias.
10:07
La historia de Primero Canarias comienza en enero de este año, hace ya nueve meses, cuando el Bloque Nacionalista Rural (BNR), con el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, a la cabeza, rompió su vínculo con los canaristas para impulsar un nuevo proyecto después de una serie de desencuentros entre el sector crítico –que reclamaba una renovación interna– y la dirección encabezada por el entonces líder, Román Rodríguez.
09:54
Buenos días,
Primero Canarias celebra este sábado la segunda jornada de su congreso constituyente en el recinto de Infecar, en Las Palmas de Gran Canaria. A lo largo de la jornada, el nuevo partido nacionalista elige hoy a los órganos de dirección.
