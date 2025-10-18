Primero Canarias celebra su congreso constituyente, en directo

10:52

Llegan los primeros invitados al congreso de Primero Canarias

Mientras los 300 compromisarios de la formación nacionalista ultiman el debate de las resoluciones del congreso constituyente, los exteriores de la Sala Canarias, dentro del recinto capitalino de Infecar, se anima con la llegada de los primeros invitados al acto de clausura.

Dentro, la mesa presidencial la componen Manuel López, Valeria Guerra, Francisco García, Francisco Atta e Ingrid Navarro.

Foto: Juan Carlos Alonso