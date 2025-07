Unos, mucho y otros, poco: los dos años del Gobierno

Francisco Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 20 de julio 2025, 23:22 Comenta Compartir

Algo ha llovido desde que en julio de 2023 Fernando Clavijo presidiera la toma de posesión del actual Gobierno de Canarias, en un acto marcado por algo sin precedentes: el incendio desatado en La Palma hizo que el presidente y parte del nuevo Ejecutivo estuviesen en esa isla, con el resto de consejeros entrantes en la sede de Presidencia en Santa Cruz de Tenerife.

Desde entonces, el protagonismo de puertas afuera de los consejeros ha sido bastante desigual. Unos se han dejado ver mucho, otros se han centrado en el trabajo interno y algunos han pasado desapercibidos.

Vicepresidencia y Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos Manuel Domínguez

El vicepresidente y consejero de Economía es, además, presidente regional del Partido Popular y esa condición ha pesado bastante en su balance. Máxime en estos dos años condicionados en gran medida por el impacto del fenómeno migratorio, donde el PP canario ha ido de la mano de Coalición Canaria en la exigencia de una derivación de los menores migrantes no acompañados, mientras que el PP en la península ha optado por poner trabas a ese reparto, incluidos los recursos al Tribunal Constitucional contra el decreto ley que modifica la normativa estatal en materia de extranjería. En todo caso, Domínguez ha logrado capear ese temporal y que el pacto sigua incólume. Su buena relación personal con el presidente Clavijo ha sido determinante en los momentos de mayor presión política y social por la migración.

Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad Nieves Lady Barreto

Es uno de los grandes apoyos del presidente Fernando Clavijo en el Gobierno. Desde el minuto uno del pacto regional CC-PP estaba claro que regresaría con una cartera de consejera y con un cargo transversal. Desde su departamento ha apostado por potenciar la Policía Canaria y modernizar tecnológicamente la administración. Entre las asignaturas pendientes, y así lo reconoció en el Parlamento la semana pasada, está dotar a la capital tinerfeña de unas instalaciones judiciales centralizadas a semejanza de la Ciudad de la Justicia que hay en Las Palmas de Gran Canaria.

Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez es, con diferencia, uno de los consejeros instalados en el 'no parar'. No solo porque tiene una de las carteras con mayor volumen de inversión y tractoras de empleo, sino por dos consideraciones en paralelo: le ha tocado lidiar con la crisis habitacional y, de paso, lidera Coalición Canaria en Gran Canaria y se está fajando para fortalecer el partido ahora que en el espectro del nacionalismo en esa isla hay movimientos hacia una 'refundación'. En cuanto a las viviendas, ha sacado adelante decretos acordados en gran medida con los agentes económicos y la Federación Canaria de Municipios que buscan agilizar trámites, aumentar la oferta y, con ello, frenar la escalada de precios, tanto para la compra de casas como para el alquiler.

Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea Matilde Asián

Se reincorporó al Gobierno con el propósito de garantizar disciplina presupuestaria y lo ha logrado. Lleva dos años respondiendo a la pregunta de por qué no se cumple con la promesa electoral del PP de una bajada generalizada del Impuesto General Indirecto Canario y ya ha acuñado el argumentario que sostiene que son tantas las «incertidumbres» a nivel estatal, que solo hay margen para bajadas selectivas de algunos productos y servicios. La oposición no le perdona haberse sumado a los gobiernos regionales del PP en un plante a la ministra María Jesús Montero. Ahora el Gobierno canario también se alinea contra el trato financiero singular a Cataluña. En cuanto a Europa, está muy pendiente de cómo quede el archipiélago en el nuevo escenario presupuestario, donde también hay nubarrones en el horizonte.

Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes Poli Suárez

Su designación fue criticada inicialmente porque se entendía que le faltaba currículo académico para el cargo pero desde el minuto uno lo ha suplido con oficio político, algo en lo que atesora unos cuantos trienios. Después las críticas le han llegado por los cambios en FP, donde se ha empeñado en ajustar la oferta a la demanda, y por la lentitud en la implantación de la educación de 0 a 3 años. Pero lo cierto es que aquellos tiempos de inicios de curso polémicos han pasado a la historia.

Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas Manuel Miranda

Es ahora cuando empieza a dejarse ver más de puertas afuera, especialmente en estos últimos meses. La revisión de la normativa autonómica en materia de suelo será su gran test, sobre todo en el ámbito parlamentario. En materia de aguas, está trabajando para que el Gobierno central deje de mirar mal, y con razón a Canarias, por las sanciones comunitarias ante la evidencia de que en algunas islas no se han hechos los deberes para evitar los vertidos de aguas no depuradas. También le ha tocado echar una mano a las necesidades de los cabildos ante la emergencia hídrica, sobre todo en Fuerteventura, Lanzarote, La Palma y Tenerife.

Consejera de Turismo y Empleo Jéssica de León

El área de Turismo tradicionalmente permite 'lucirse' de puertas afuera si la coyuntura económica es positiva y evitar las polémicas. Pero Jessica de León llegó empeñada en dejar su huella y no estar solo al albur del mercado vacacional. Así, desde el minuto uno se embarcó en la regulación de la vivienda vacacional, un aspecto donde las mayores críticas le llegaron precisamente desde un segmento del flanco del PP. La ley afronta el trámite parlamentario y saldrá de la Cámara con notables variaciones pero De León sigue sosteniendo que no vino para no hacer nada. En cuanto a empleo, los datos revelan que el mercado laboral isleño sigue muy activo y con cifras de récord. Pero siempre muy vinculado al turismo, lo que abona la tesis del 'monocultivo' y los riesgos que eso conlleva.

Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura Migdalia Machín

Es una consejera que pasó el primer año casi sin dejarse ver y que ahora que hace lo contrario, le llueven las polémicas. En un primer momento, las universidades aplaudieron contar al fin con una consejería para su materia, pero pronto surgieron los roces. Las públicas le echan en cara las facilidades que se dan a las privadas para ampliar el catálogo de titulaciones y a eso se añade el contencioso por una Ley de Consejos Sociales elaborada sin consenso con los equipos rectorales y la larga espera por un modelo de financiación de las universidades públicas que sea plurianual y que evite cada año que los rectores estén 'mendigando' al presidente, al vicepresidente o a la consejera de Hacienda.

Consejería de Transición Ecológica y Energía Mariano Hernández Zapata

Para empezar, ha aprendido a convivir en el Gobierno con una de sus rivales políticas, la también palmera Nieves Lady Barreto. Y desde el minuto uno se encontró con una emergencia: la energética. El apagón de La Gomera, seguido del reciente cero energético en La Palma, ha puesto de relieve las carencias de las islas, donde la falta de inversión -la legislación estatal prácticamente lo impedía-, la lentitud de los expedientes por la burocracia y la participación de varias administraciones y el histórico desencuentro entre Red Eléctrica y Endesa han sido el caldo de cultivo propicio para una fragilidad eléctrica preocupante. Ha logrado encarrilar la situación y, de paso, ha ido desmontando la normativa que le dejó en herencia el Pacto de las Flores en materia de transición ecológica y que los operadores económicos entendían excesivamente intervencionista y en algunos casos hasta inaplicable en la práctica.

Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias Candelaria Delgado

Llegó para resolver el atasco de expedientes en dependencia pero de entrada se vio obligada a resolver la crisis migratoria, sobre todo en lo relativo a la atención de los menores migrantes no acompañados. Ahí ha tenido que lidiar con la insolidaridad de casi todas las autonomías y la lentitud del Gobierno central en la toma de decisiones. No han faltado los momentos en que ha dado la sensación de estar 'sobrepasada' por los acontecimientos. Y en cuanto a la dependencia, el decreto orientado en teoría a agilizar los trámites ha derivado en lo mismo que su antecesora: ganarse las críticas de los representantes de los trabajadores de su departamento, que hablan de una privatización encubierta de la gestión.

Consejería de Sanidad Esther Monzón

El encargo que recibió estaba claro desde el día en que tomó posesión: reducir la lista de espera y usar para ello todos los recursos disponibles, entendiendo que en ese 'todos' se encuentra también la sanidad privada. Los números globales hablan de una mejoría, si bien hay especialidades y hospitales donde la respuesta está por debajo de la media. Desde el punto vista mediático, quizás lo más llamativo es que por primera vez en muchos años la Consejería le ha arrebatado el protagonismo a la dirección del Servicio Canario de la Salud. O quizás este departamento se lo ha regalado. Esther Monzón gana además peso en la estructura orgánica de CC de Gran Canaria y eso conllevará un crecimiento protagonismo en lo que resta de mandato.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria Narvay Quintero

Repitió mandato en ese departamento y lo hizo avalado por su buena interlocución con los agentes del mismo. Lo que no estaba en el guion fue el enfrentamiento nada disimulado con la consejera palmera Nieves Lady Barreto a cuenta de la regulación del sector platanero, siempre embarcado en una aparente crisis pero que coloca a los consumidores ante la pregunta de qué sucede para que esa fruta canaria haya alcanzado precios máximos históricos.