Cs busca potenciar sus listas con nuevos fichajes de otros partidos

En la línea marcada por la dirección nacional, Ciudadanos en Canarias no cierra la puerta a buscar nuevos fichajes para sus listas entre exdirigentes de otros partidos que quieran sumarse al proyecto y que por su grado de conocimiento entre el electorado o por su experiencia previa puedan arrastrar votos, con el objetivo de aumentar sus expectativas de cara al proceso electoral del 26M.

Tras incorporar al que fuera viceconsejero de Turismo del Gobierno Canarias con CC, Ricardo Fernández de la Puente, que acaba de ganar las primarias con el 45% de los votos para encabezar la lista de Ciudadanos al Parlamento autonómico por Tenerife, la formación naranja busca todavía algún fichaje estrella que le permita mejorar sus opciones allí donde tiene menos arraigo.

En este escenario, la decisión anunciada ayer de la expresidenta del PP de Fuerteventura, Águeda Montelongo, de abandonar el partido que preside Pablo Casado por desavenencias con la dirección regional, desató en un primer momento todo tipo de especulaciones sobre la posibilidad de que la exdirigente popular pueda convertirse en la número uno a la Cámara autonómica por la isla majorera, que ella misma desmintió de inmediato.

«No voy a irme a Ciudadanos», señaló, «he mantenido contactos con varias formaciones y he recibido distintas ofertas, pero no me veo dejando un partido para sumarme a otro», añadió Montelongo, aunque puntualizó de inmediato que lo que no va a dejar nunca es la política, en la que seguirá participando de una u otra forma.

El partido naranja, por su parte, no ha querido aclarar si le gustaría contar con Montelongo para su plancha electoral y la única reacción oficial ante su abandono del PP ha sido asegurar que en estos momentos no mantiene contacto alguno con ella, sin más comentarios.

Si la dirección de Ciudadanos opta finalmente por algún nuevo fichaje sorpresa para las autonómicas podría situarlo en el puesto que decida de forma unilateral, porque sus estatutos establecen que para celebrar primarias debe haber en la circunscripción al menos 400 militantes al corriente de pago, lo que las limita a las ya celebradas al Parlamento para las listas insulares de Gran Canaria y Tenerife y para la nueva lista regional.