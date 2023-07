Alguien llama a la puerta

Transcripción

AMBIENTE SONORO: Oleaje de playa, gentío, niños jugando.

NARRADORA GENERAL: Verano. 2 de julio de 1995. Juan Salom, fiscal de la Audiencia Provincial de Castellón, está en su apartamento de Benicàssim. Su mujer y él suelen pasar las vacaciones en esta zona costera: paseos cerca del mar, comidas reposadas, tiempo para la lectura…

El año ha sido ajetreado: ETA sigue matando. Lo han intentado hasta con el presidente Aznar. Aparecen los cadáveres de Lasa y Zabala víctimas del GAL y la guerra se recrudece en Sarajevo. Pero la actualidad política ya está en pausa. El país ha hecho la maleta y los hoteles de la provincia comienzan a recibir turistas. Al fiscal le gusta aprovechar estos días para la rutina estival: baño por la mañana y paseos por la tarde.

Pero esa mañana de domingo, sobre las once y media, alguien llama la puerta.

SONIDO TIMBRE

JUAN SALOM: Lo recuerdo perfectamente. Como si fuera hoy

NG: Salom abre y es María Victoria, su vecina. Está nerviosa. Su hermana Sonia, después de una noche de fiesta, no ha vuelto a casa. Su cama está vacía:

JS: Pues, hombre, vino preocupada. Había venido al cuartel de la Guardia Civil de Benicasim. Entonces, claro, poner en marcha todo el mecanismo de búsqueda, órdenes internacionales y por todo el territorio nacional es sumamente complejo como para que después, a lo mejor al cabo de una hora te aparezca la presunta víctima. Y entonces, como no les ponían todavía la de mesa, le hicieron esperar un poquito. A ver. Vinieron a pedirme ayuda, digamos.

NG: A María Victoria no se le ocurre ninguna razón por la que Sonia habría querido marcharse. Había llegado justo el día anterior desde Inglaterra para pasar las vacaciones con su familia. Durante el resto del año trabaja en Londres como profesora de inglés.

JS: por lo que ella decía, su hermana nunca, nunca fallaba. Nunca falla. De hecho, cuando pasó algunos hechos eran a las 05:00, cuando volvía a casa. Al no volver a casa y encontrarse a la cama vacía, ES ya cuando dijeron aquí ocurre alguna cosa, porque esto no es normal en Sonia.

NG: Salom la conoce poco, de encontrarse con ella en el ascensor y cruzar algunas palabras, pero claro que la recuerda...

JS: Era de una estatura no muy alta, mediana, tirando a bajo. De buenas facciones físicas, tenía muy buen aspecto físico. Delgada. Muy viva. Tenía genio. Era licenciada en Filología Inglesa.

NG: En ese verano del 95 él es un vecino al que piden ayuda, pero también es un fiscal y procesa toda la información como un especialista judicial, un investigador. Sabe que los protocolos policiales establecen unas horas de cautela, unas horas de margen, pero para él la desaparición voluntaria queda descartada desde el comienzo. Es más que una intuición: no encaja con lo que sabía de Sonia.

JS: Es una persona con una vida familiar establecida, tranquila y de repente desaparece sin dejar ni una nota, sin ninguna pelea con la familia, teniendo un trabajo estable. Algo ha pasado ahí. Siempre tienes la esperanza que hay algo menos malo que la muerte. Pero…

NG: Aunque el fiscal Salom sospecha lo peor no puede ni imaginar lo que sucedería en los próximos meses. Sería el mayor caso criminal de la Comunitat Valenciana y uno de los más graves de España, el que marcó un antes y un después en la historia de la criminología de nuestro país.

JS: Nadie pensaba que pudiera haber un asesino en serie.

Los crímenes de Joaquín Ferrándiz crearon… una onda expansiva. En el epicentro, las víctimas y sus familias. En los círculos concéntricos, toda una serie de personas que se vieron afectadas, por su maldad. Juan Salom es una de ellas.

JS: Hombre claro, no se puede olvidar un caso así. Y menos mal que no he tenido otro igual.

CABECERA

INFORMATIVOS: «La Guardia Civil continúa investigando la desaparición de una joven de 25 años vecina de Castellón. Sonia Rubio Arrufat desapareció la madrugada del domingo en Benicàssim. (Traducido del valenciano)

NG: La desaparición de Sonia Rubio se vive bajo la estela del crimen de las tres niñas de Alcàsser en Valencia. Sólo han pasado tres años desde que las jóvenes fueron violadas, torturadas y asesinadas tras subirse a un coche para ir a una discoteca. Miquel Ricart, el único detenido está en prisión a la espera de juicio, y Antonio Anglés, el otro coautor, ha huido. Ahora la historia vuelve a repetirse.

Otra mujer joven.

Otra ausencia durante una noche de fiesta.

Otra vez en la Comunitat Valenciana.

JS: Había preocupación y extrañeza de lo que podía haber pasado. Hombre, en el fondo, todos pensábamos que si nos pasa a nosotros, menuda desgracia.

NG: La movilización por encontrar a Sonia se pone en marcha pocas horas después de su desaparición.

JS: se publicaban carteles y pasquines por todas partes. Salió la foto de Sonia en los diarios, se pegaban por las farolas…

NG: Juan Salom vive este desconcierto ya como fiscal del caso. Le han encomendado las actuaciones y está en contacto permanente con el juez de instrucción, José Luis Albiñana. Salom lleva once años en ese destino y 23 en la carrera fiscal. Es un hombre con experiencia.

La información que tienen las fuerzas de seguridad es poca.

Vamos a recapitular…

NG: El 1 de julio, Sonia vuelve a Benicàssim tras varios meses en Inglaterra. Ni siquiera deshace la maleta, tiene ganas de pasar un rato con sus amigos… La pandilla sale a cenar, disfrutan de la noche. Sobre las tres y media de la madrugada algunos se retiran. Uno de ellos es Vicent:

VICENT: «Estábamos unos amigos celebrando la despedida de una amiga de Sonia, que se iba a Inglaterra»(traducido del valenciano)

NG: Sonia y una amiga deciden continuar hasta la siguiente discoteca. Esta chica será la última persona en ver a Sonia con vida. Así se lo cuenta a Salom oficialmente, ya en el juicio.

AMIGA DE SONIA: «Entramos en Jardines con la intención de ver si había algún conocido que la pudiera acercar, más que nada, a ella a casa»

NG: Sonia es la que vive más lejos, a 1 kilómetro. Como no encuentran a nadie deciden regresar a pie. Sonia camina en una dirección y su amiga hacia otra. Allí se pierde el rastro de la víctima. Nunca llegó a casa.

SONIDO DE SIRENAS DE POLICÍA

NG: Los agentes comienzan los rastreos, se difunden miles de carteles con los datos de Sonia. Dentro y fuera de España.

JS: Nunca presionaron, nunca, simplemente sufrieron mucho. Ellos preguntaban, pero es que no sabíamos nada.

NG: Mientras tanto, los padres de Sonia preguntan a Salom por avances. El fiscal se compromete a informarles, pero las pistas no llegan. La familia se vuelca en atender a los medios, pedir la colaboración ciudadana. Radios y televisiones responden:

«Ninguno se explica cómo ha podido desaparecer» (traducido del valenciano)

«Han pedido más colaboración ciudadana para encontrarla» (traducido del valenciano)

«De momento, las investigaciones no han aportado ninguna pista sobre el paradero de la joven» (traducido del valenciano)

«Nadie se explica qué ha pasado» (traducido del valenciano)

MARÍA VICTORIA: «Si alguien vio algo esa noche o está viendo algo extraño estos días, alguna cosa extraña, algún vecino, que por favor informe a la Guardia CIvil que podría ser que con eso puedan averiguar dónde está mi hermana» (traducido del valenciano)

NG: María Victoria, la hermana de Sonia, la chica que había acudido a Salom aquella mañana, se convierte en la portavoz de la familia y aparece en programas e informativos. Se aferra a la esperanza.

MV: Ella estará sufriendo pensando en nosotros. Y si es que alguien la tiene retenida, que por favor tome conciencia y nos la devuelvan a casa. (traducido del valenciano)

NG: Con esta explosión mediática, empieza también el ruido: Salom y su equipo comienzan a recibir pistas falsas, quien dice haberla visto aquí o allá…

JS: Recibíamos incluso llamadas de videntes y adivinos que nos decían dónde estaba Sonia. Unos decían que estaba en un pueblo en Bilbao, con otros que estaba en el desierto de Las Palmas y la sacaban por la noche a pasear para que se ventilaba un poco a tanta cosa una cadena.

NG: Ninguna de estas llamadas tienen suficiente credibilidad y van pasando las semanas, los meses…

JS: Julio, agosto, septiembre, octubre y parte de noviembre, cinco meses, Entonces, ya durante ese tiempo «hay alguna novedad?» «No, nada» Pasaban semanas y no teníamos contacto. Yo sospechaba que sí, que estaba muerta, pero no se lo iba a decir a la familia porque a lo mejor luego no era verdad.

INFORMATIVOS: «El encuentro del cadáver de Sonia pone fin a cuatro meses de angustia. Desde ayer ese sentimiento se ha convertido en rabia por la confirmación de la noticia que nadie querría contar» (traducido del valenciano)

NG: 141 días después de su desaparición, el 20 de noviembre de 1995, aparece el cuerpo de Sonia. La encuentra un cazador que recorría casualmente un barranco de Oropesa.

JS: Las primeras noticias fueron un señor que pasaba por allí que se le ocurrió mirar, ir bajo de unas ramas muy bajas de un pino estaba el cadáver.

INFORMATIVOS: «Una casualidad ha permitido encontrar el cuerpo semienterrada entre unos matorrales cerca de la carretera que une Benicàssim y Oropesa, el caso está en manos del juez» (traducido del valenciano).

NG: Es un lugar apartado y agreste. Allí, encima de una roca y junto a un árbol, el asesino abandona el cuerpo de Sonia. Una cubeta de plástico le cubre la cabeza. Un saco vacío de cemento cubre sus piernas. Ramas de árbol ocultan parcialmente el cadáver.

Un mando de la Guardia Civil asegura que cerca de allí se habían hecho batidas con perros, pero la presencia de un estercolero cercano pudo confundirlos. También se peinó la zona desde el aire…

JS: Y realmente hoy en día si volviera a ir, si estuviera igual y dudo que lo pudiera encontrar porque la habilidad de este hombre en esconder los cadáveres era algo realmente magistral, valga la desgracia de palabras que tenga que emplear.

INFORMATIVOS: «Al principio había dudas sobre su identidad pero el análisis de la dentadura y un anillo que llevaba la víctima han podido identificarla. La policía ha rastreado la zona durante toda la noche en busca de pistas. De momento no hay detenidos» (traducido del valenciano).

INFORMATIVOS: «Los médicos forenses han pedido análisis de muestras al Instituto Nacional de Toxicología y al laboratorio central judicial de la Guardia Civil. El objetivo es determinar qué ocurrió aquella noche de verano y descubrir quién mató a Sonia» (traducido del valenciano).

NG: La autopsia revela que Sonia ha sido amordazada, con sus bragas en la boca. Una cinta de embalaje de 18 milímetros rodea su cabeza. Presenta ataduras en las manos con su camiseta rasgada y recompuesta a modo de cuerda. Ha muerto estrangulada. Pero no se hallan signos de violación.

JS: pudo haberlo. Podría ser, Pero no, no hay nada. E incluso hay signos que apuntan a lo contrario, porque pasar cinco o seis meses, todas las huellas biológicas que podían haber de ADN de lo que fuera, habían desaparecido.

JS: la víctima sabía lo que iba a pasar porque se resistió, se resistió a que la llevaran porque ella llevaba zuecos de madera y las piedrecitas del camino le marcaron surcos en los zuecos. O sea que la resistencia fue fuerte.

SONIDO DE CAMPANAS

INFORMATIVOS: En un día triste y con una lluvia intermitente, miles de castellonenses han dado hoy el último adiós a la joven Sonia Rubio. El funeral se ha celebrado esta mañana en la concatedral de Santa María de Castellón.

JS: El entierro de Sonia fue masivo. No cabía la gente en la catedral, se salía fuera la cosa. El ambiente era triste, muy triste

NG: El funeral de Sonia Rubio se celebra tres semanas después de su hallazgo. El dolor inunda Benicàssim y el fiscal Salom asiste al entierro como un vecino más. El párroco que oficia la misa habla en plural al referirse a los autores del crimen:

PÁRROCO: «Yo quisiera recordar con infinita tristeza a los que cortaron esta vida joven para protestar, para perdonar como perdonó Jesús en la cruz»

NG: No se sabe si hay un asesino o son varios. Entre los asistentes, agentes de paisano vigilan la ceremonia:

JS: la Guardia Civil montó incluso un servicio para ver si aparecía el asesino por allí, porque muchas veces el asesino no aparece en el lugar de la muerte de la víctima, de la ceremonia fúnebre.

NG: Pero nada extraño les llama la atención…

SONIDO APLAUSOS

NG: Un sonoro aplauso despide a Sonia a la salida de la iglesia. Por supuesto, nadie sospecha aún de Joaquín Ferrándiz, ni que esto sea obra de un asesino en serie, el peor de la historia reciente. Lo más escalofriante es que, como luego se supo, por esas fechas, noviembre de 1995, Ferrándiz ya ha matado a cuatro mujeres, pero los cuerpos de tres de ellas aún no han sido descubiertos…

JS: No habían ocurrido tampoco las muertes de Fueron. Bueno, mejor dicho, sí que habían ocurrido porque ocurrieron en agosto, septiembre, del 95, pero no se habían descubierto los cadáveres.

NG: Durante este tiempo, Juan Salom, padre de dos hijos jóvenes, un chico y una chica, tiene miedo pero disimula frente a su familia:

JS: Me costó tragar porque lo único que podía decirles es que fueran con cuidado. Porque es que el peligro de decir eso es que luego se filtra todo el mundo.

NG: También tiene que disimular frente a la prensa…

JS: Se procuró ocultar todo. Incluso yo estaba harto de decir mentiras a la prensa, cuando también todas las semanas a preguntar noticias. ¿Cómo estaba? Magnífico. Habían muchas líneas de investigación en funcionamiento, en marcha y no teníamos ni idea.

NG: 1995 se consume. Benicàssim llora a Sonia y su familia vive la peor Navidad imaginable. El miedo a las salidas nocturnas vuelve a calar entre las jóvenes. Mientras, Joaquín Ferrándiz se oculta bajo su disfraz. El de la buena presencia:

JS: Ferrándiz era de buena presencia, de muy buena imagen. Y yo recuerdo a una periodista que cuando le sacó a la Guardia Civil una fotografía… «Si parece un maniquí del Corte Inglés». Era un hombre de buena presencia, muy bien vestido siempre.

NG: En ese momento tiene 32 años, es el mayor de tres hermanos, vive con su madre en Castellón y perita coches accidentados en una empresa de seguros. Es un hombre discreto, común, integrado socialmente. Esa fachada le permite actuar sin levantar sospechas:

JS: Es lo que pasa con este tipo de delincuentes, que son observadores de las normas cuando están bajo control y vigilancia, pero cuando no lo están… Pues ya se ve.

NG: En su casa colecciona periódicos con las noticias del caso. Y allí permanece esa cinta de 18 milímetros con la que ha amordazado a Sonia, un formato muy particular que no se vende en España… Cuando la Guardia Civil la descubra casi tres años después, será una de las claves del caso.

Pero de momento, Ximo, como le llaman sus amigos, pasa desapercibido. Continúa con su vida, cumpliendo con su trabajo e incluso 'cuidando' de su novia:

JS: En una de las actuaciones aparecía que a la novia le decía que no saliera por las noches, que había uno que mataba mujeres. A su propia novia. Claro, era él, pero eso no se lo dijo. Eso no se lo dijo.

NG: Se cree a salvo, impune. Y aguarda. Saldrá otra vez de su guarida y volverá a matar. A Salom le costará dar con él. Este será un caso complejo: tres años de investigación, cinco víctimas y cinco familias destrozadas…

JS: Leí y releí infinidad de veces el sumario.

NG: Entuertos entre la Policía Nacional y la Guardia Civil…

JS: Divergencia de opiniones, sí, porque unos decían a uno y los otros decían al otro.

NG: Un falso culpable…

JS: Estuvo a punto de ser linchado a la entrada del juzgado.

NG: Llamadas al FBI, presión mediática, protestas en las calles…

JS: Eso fue lo que ya provocó una alarma.

NG: Y psicólogos trazando un círculo:

JS: Luego le preguntas «¿Y esto por qué? ¿Qué obtienes matando a cinco personas?»

El de Joaquín Ferrándiz fue el caso de su vida:

JS: ¿Aprender en la teoría jurídica? Nada que ya no supiera, pero en materia humana uno pierde la fe en las personas.

FIN