La ciencia ficción, un género poco explorado en las series españolas

Decía Domingo Corral, director de Ficción de Movistar Plus+, en la presentación de la primera temporada de 'Paraíso', esa 'Stranger Things' a la española que acaba estrenar su segunda y última temporada, que en España no se hace apenas ciencia ficción «porque es muy cara y cuando la abordas tienes que hacerlo con todos los medios». Y es cierto. En nuestras series, hay pocos ejemplos. Echamos un vistazo a casi una veintena de series españolas en las que terror, fantasía, ciencia ficción y hasta comedia se dan la mano. Ah, y un detalle curioso, Antena 3 siempre apostó más por el género que Telecinco. A ver si la cadena triste va a ser la otra.

1966-1968 | 1982 | 2022- Historias para no dormir

Un fotograma de 'El televisor'.

Es, sin lugar a dudas, la más querida, conocida y recordada. Chicho Ibáñez Serrador hizo historia con sus 'Historias para no dormir' en RTVE. Siguiendo la estela de producciones como 'The Twilight Zone', 'The Outer Limits' o el mítico 'Alfred Hitchcock presenta...', Serrador se lanzó a poner en marcha una serie antológica que adaptaba obras literarias de terror, misterio, ciencia ficción o suspense de autores como Ray Bradbury, Edgar Allan Poe o Robert Arthur, aunque también produjo sus propios guiones. La serie original, de la que salieron obras maestras como 'El asfalto', Ninfa de Oro al mejor guion en el Festival de Televisión de Montecarlo de 1967, contó con dos etapas dirigidas por el realizador de origen uruguayo. La primera, de 1966 a 1968, consta de dos temporadas de 16 y 8 episodios, que acabó cancelándose por razones presupuestarias. Solo el primero de sus capítulos, 'El cumpleaños', se rodó en 16 milímetros. La segunda, en 1982, tuvo que conformarse con dejar cerrados cuatro de los trece episodios que se habían previsto inicialmente. Todos ellos se grabaron con cámaras de televisión, pese a que inicialmente se había planteado filmar la acción en celuloide. Así las cosas, la ficción se caracterizó por tirar de imaginación para solventar la falta de recursos. En 2005, el creador del 'Un, dos, tres' retomó la idea con 'Películas para no dormir', un ciclo de largometrajes para Mediaset, en el que se rodeó de directores para los que su trabajo había supuesto un punto y aparte. Mateo Gil, Jaume Balagueró, Paco Plaza, Enrique Urbizu y Álex de la Iglesia fueron coordinados por Chicho, que dirigió también una de las películas. Finalmente, el pasado año llegaba a Prime Video un reboot de 'Historias para no dormir'. Cuatro directores reformulaban cuatro historias del programa de original: Rodrigo Sorogoyen, Rodrigo Cortés, Paco Plaza y Paula Ortiz. En marzo se anunció que ya está en marcha una segunda temporada, con otros cuatro episodios, esta vez dirigidos por Alice Waddington, Jaume Balagueró, Nacho Vigalondo y Salvador Calvo.

1990-1996 Historias del otro lado

Vídeo. 'El que decide'.

José Luis Garci es el responsabe de esta otra ficción antológica que contó con dos temporadas, de siete y de seis capítulos, que se movían entre el miedo, el misterio, la fantasía y lo paranormal. Garci, que se jactaba de no usar efectos especiales, contó con seiscientos millones de pesetas para rodar las seis películas -sí, se rodaron en celuloide- que conformaron la segunda entrega, que arrancaba con 'Luciérnagas', la historia de un detective venido a menos, pero muy bien relacionado, que tiene que investigar la desaparición de varios cadáveres en el Instituto Anatómico Forense y cerraba con 'Dual', un episodio donde un ejecutivo publicitario, a quien se le atribuyen actos que no ha cometido, duda de su memoria. Por el camino, un hombre esperando la silla eléctrica, un autor teatral que accederá a un pacto fáustico o unos paleontólogos que perciben cómo cierto mal prevalece. Una genialidad no tan recordada como se merece, pero que al igual que la primera etapa de 'Historias para no dormir' está disponible en RTVE Play.

2000-2002 ¡Ala... Dina!

Vídeo. El primer capítulo, 'Genio y figura'.

Paco Arango se consagró con esta comedia hilvanada a mayor gloria de una Paz Padilla que acababa de abandonar 'Crónicas marcianas', el programa donde mejor explotó su vis cómica. La serie narraba las peripecias de Dina (Padilla, en las dos primeras temporadas), una genio que tras 400 años encerrada en una lámpara es liberada y se integra en la familia de Tomás (Gary Piquer), un viudo con dos hijos, Eva (Lidia San José) y Álvaro (José Gonzálvez), donde es contratada como empleada. Cuando descubren los poderes de Dina, le prohíben que los utilice. Pese a ello, Dina recurre a sus capacidades sobrenaturales a la mínima ocasión. La serie, que aún tuvo tres temporadas más en las que fue Miriam Díaz Aroca quien dio vida a Dina, dio lugar a 63 episodios.

2004 El inquilino

Un fotograma de 'El inquilino'.

Estamos bastante seguros de que a Jorge Sanz no le importaría que esta serie desapareciera de las hemerotecas. Desarrollada por Paco Arango y Jaime Botella para Antena 3, la comedia contaba la historia de Chubi, un extraterrestre que se pierde en Madrid y no logra encontrar la nave en la que había llegado. Su constitución alienígena no le permite sobrevivir en la atmósfera terrestre más de 24 horas; así que la única solución es ocupar un cuerpo humano hasta que sus congéneres vuelvan a buscarlo. Y ese humano acababa siendo el escritor Leo Montes (Jorge Sanz). La interpretación de un Sanz tan hasta la coronilla de todo a lo largo de los trece capítulos era tan desquiciante como bochornosa, pero había que pagar las facturas.

2007-2010 | 2021-2023 El internado

Vídeo. El tráiler de 'El internado'.

'El internado', con sus siete temporadas y 71 episodios, llevó el suspense, el misterio y el drama a Antena 3 de la mano de Globomedia. La serie seguía los pasos de Marcos (Martin Rivas) y Paula (Carlota García), dos hermanos gallegos cuyos padres habían desaparecido en alta mar, que acaban ingresando en el internado Laguna Negra bajo la tutela de su director, Héctor de la Vega (Luis Merlo). Pronto empiezan a suceder extraños sucesos y macabras muertes y parece que Paula, de apenas 6 años, está en el centro de todo lo que ocurre, por lo que su hermano mayor Marcos comienza a investigarlo junto a sus compañeros de clase. En 2021 se puso en marcha un 'reboot' titulado: 'El internado: Las Cumbres', disponible en Prime Video, que cuenta con dos temporadas y 16 capítulos y para la que ya se ha firmado una tercera y última temporada.

2008-2009 Plutón BRB Nero

Vídeo. Una selección de momentos de Querejeta, el personaje al que daba vida Carlos Areces.

El incombustible Álex de la Iglesia, que al menos aparecerá una vez más en este artículo, retomaba a grandes rasgos el tono de su ópera prima 'Acción mutante' en este 'Plutón BRB Nero', una sitcom de ciencia ficción ambientada en el año 2530 que narraba las aventuras de la nave que da nombre a la serie en busca de un planeta habitable para los 5.000 colonos hibernados que lleva en sus bodegas y poder así salvar a la humanidad, en una misión encomendada, nada más y nada menos, por el presidente de los Estados Unidos del Mundo, Maculay Culkin III. Emitida a través de La 2, la ficción contó con dos temporadas y un total de 26 episodios que se rodaron en 35 milímetros, lo que dió a la serie un toque muy cinematográfico, algo ideal si tenemos en cuenta que estaba trufada de homenajes a otras obras de ciencia ficción.

2009-2010 Hay alguien ahí

Vídeo. Un fragmento del primer capítulo de la serie.

Cuatro fue la cadena que acogió esta serie producida por Plural Entertainment y bajo la batuta de Joaquín Górriz, Daniel Cebrián Torallas y Miguel Ángel Fernández. Terror y misterio se daban la mano en esta ficción compuesta por dos temporadas de trece capítulos cada una que estaba ambientada en una enigmática casa en una lujosa urbanización a la que se traslada a vivir una familia que pronto ve alterada su vida por una serie de fenómenos inexplicables. El tono familiar intentaba enganchar a todo tipo de audiencias, pero el seguimiento de la serie siempre fue discreto. Sonia Castelo, Eduard Farelo, María Cotiello, Guillermo Barrientos, Montse Mostaza, Marina Salas, Chisco Amado, Agnes Kiraly y Mónica Rodríguez ponían rostro a sus protagonistas.

2010-2012 | 2021- Los protegidos

Vídeo. Un fragmento de 'Los protegidos'.

Boomerang TV es la responsable de esta producción de corte familiar que originalmente emitió Antena 3 y que contaba los problemas a los que se enfrentaban los Castillo Rey, un grupo de personas que se hacían pasar por una familia para huir de una extraña organización. ¿El motivo? Los poderes sobrenaturales de cinco de los chavales a cargo de Mario, un padre viudo, y Jimena, una madre a la que han secuestrado a su hija. La ficción se desarrolló a lo largo de tres temporadas y contó con 41 episodios. En 2021, se lanzó una ficción con buena parte de los actores originales titulada 'Los protegidos: el regreso', que se estrenó en Atresplayer Premium y cuya primera temporada tiene cuatro capítulos. Se ha confirmado que la segunda está en camino, lo que indica que esto de los revivals no funciona del todo mal.

2011-2013 El barco

Vídeo. Un fragmento de 'El barco'.

Alex Pina e Iván Escobar estaban detrás de los guiones de esta ficción que Globomedia produjo para Antena 3 y que contó con tres temporadas y 43 episodios. Juanjo Artero daba vida al capitán de un barco, el 'Estrella Polar', que entre sus tripulantes contaba con Mario Casas, Blanca Suárez, Irene Montalà y Luis Callejo. La ficción comenzaba cuando una misteriosa tormenta provocada por la puesta en marcha del acelerador de partículas provoca que el 99% de la superficie del planeta se convierta en agua y el barco sea su unica forma de mantenerse con vida. No tocaban Tierra hasta la tercera temporada.

2011 Ángel o demonio

La familia de 'Ángel o demonio'.

Detrás de esta serie, que originalmente se iba a emitir en Cuatro, aunque finalmente acabó en Telecinco -ojo, porque fue la primera vez que Mediaset se atrevía con un guion de misterio y fantasía-, se encontraba Plural Entertainment. La serie ponía el foco en Valeria (Aura Garrido), una joven estudiante que, tras matar a sus padres y huir de casa una noche, descubre que es un ángel que se encuentra en medio de una batalla entre el bien y el mal. Con la ayuda del ángel Nathael (Manu Fullola), su misión consistía en evitar caer en la tentación del mal y convertirse en un ángel caído. Tras dos temporadas y 22 episodios, la ficción echaba el cierre.

2017-2020 | 2020- El Ministerio del Tiempo

Vídeo. Tráiler de 'El Ministerio del Tiempo'.

Ha sido la gran revolución en el audiovisual español de los últimos años. Una serie de ciencia ficción y en la cadena pública. Póngame tres tazas. Javier Olivares y su hermano, el fallecido Pablo Olivares, pusieron en marcha esta serie que ponía el foco en el Ministerio del Tiempo, una institución gubernamental secreta, que se dedica a viajar por el tiempo para impedir que cualquier intruso viaje al pasado o al presente con el fin de cambiar la historia para el «suyo beneficio político», que diría Rajoy. La ficción seguía de cerca a las últimas personas reclutadas por Ministerio: Julián Martínez (Rodolfo Sancho), un enfermero del Samur que vive en el siglo XXI; Alonso de Entrerríos (Nacho Fresneda), un soldado de los Tercios de Flandes condenado a muerte en 1569 y salvado por el ministerio, y Amelia Folch (Aura Garrido), una de las primeras universitarias de España a finales del XIX. Todos ellos vivían momentos históricos y conocían a sus protagonistas. Onza, Cliffhanger y Globomedia produjeron esta ambiciosa serie que hasta el momento ha contado con cuatro temporadas y 42 episodios y en las que se han visto involucradas Netflix y HBO.

2017 La zona

Vídeo. El tráiler de 'La zona'.

Eduard Fernández protagonizaba esta ficción acerca de un inspector que regresa al servicio tres años después del grave accidente de un reactor nuclear al norte de España como el único superviviente del primer grupo que acudió en socorro de la central. Su misión ahora será la de investigar el brutal asesinato de un hombre en la zona de exclusión. Álvaro Cervantes, Alexandra Jiménez, Alba Galocha, Marina Salas y Emma Suárez completaban el reparto de esta ficción creada por Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo que no tuvo continuidad en Movistar Plus+ y tuvo que conformarse con una sola temporada de ocho episodios.

2017-2021 Estoy vivo

Vídeo. El tráiler de 'Estoy vivo'.

Daniel Écija, la mente todoterreno detrás de series como 'Médico de familia', 'Periodistas', 'Un paso adelante', 'Los Serrano', la ya mentada 'El internado' o 'Águila roja', es el creador de esta serie que contaba la dramática historia de Andrés Vargas (Roberto Álamo), un inspector de policía que muere a manos del Carnicero de Medianoche. Cinco años más tarde Vargas regresa a la vida en la piel de Manuel Márquez (Javier Gutiérrez), otro agente de policía. El Enlace/Iago (Alejo Sauras) será su compañero en estas circunstancias tan especiales. En su empeño por detener al Carnicero de Medianoche, Vargas tendrá como compañera a su hija Susana Vargas (Anna Castillo), que en estos cinco años de ausencia se ha convertido en una joven policía. La serie, emitida en La 1 de RTVE, contó con cuatro temporadas y 52 episodios.

2019-2021 El vecino

Vídeo. El tráiler de 'El vecino'.

Divertidísima esta adaptación de las historietas de 'El vecino' de Santiago García y Pepo Pérez, que contó con dos temporadas y 18 episodios en Netflix. La ficción, creada por Miguel Esteban y Raúl Navarro, seguía las desventuras de Javier (Quim Gutiérrez), un tío con muy mala suerte que un día gana inadvertidamente poderes de la mano de alienígena moribundo -genial el cameo de Jorge Sanz- y que, con la ayuda de su vecino José Ramón (Adrián Pino), debe aprender a dominar sus nuevos poderes para luchar contra el mal y al mismo tiempo ocultarlos de todos los demás y volver a ligarse a su ex, Lola (Clara Lago). Que Andoni Ferreño diera vida a una suerte de Carlos Sobera entusiasmado con las casas de apuestas solo indicaba que más allá de la risa y del cachondeo, había un espacio para la crítica social. Javier Botet, en la segunda temporada, vino a redondearlo todo. ​

2020 La valla

Vídeo. El tráiler de 'La valla'.

Unax Ugalde y Olivia Molina protagonizaban esta serie creada por Daniel Écija y producida por Atresmedia, en colaboración con Good Modd Productions. La ficción, de una sola temporada y trece episodios, fue estrenada en Atresplayer Premium y finalmente emitida en Antena 3 y Netflix. Ambientada en la España de 2045, la serie plasmaba una distopía en el que los estados se habían convertido en regímenes dictatoriales. La acción se centraba en una devastada Madrid dividida en dos sectores: el primero, el del Gobierno y la gente de poder; el segundo, el de las clases medias y bajas. La única manera de pasar de un lado al otro era atravesando 'La valla' que daba nombre a la ficción y que centraba su punto de vista en la familia formada por Julia (Olivia Molina), Hugo (Unax Ugalde) y Emilia (Ángela Molina), que luchaba por recuperar a la pequeña Marta (Laura Quirós), hija de Hugo, que quedó en manos del Gobierno.

2020- 30 monedas

Vídeo. El tráiler de la segunda temporada.

Álex de la Iglesia nos volvió locos con el primer episodio de '30 monedas', pero luego enloqueció él. Fue una pena porque esta ficción de misterio y terror con guión de él y de su eterno colaborador Jorge Guerricaechevarría apuntaba maneras. Rodada en Pedraza -hubo localizaciones también en Jerusalén, Roma, Nueva York y París-, la serie contaba cómo el padre Vergara (Eduard Fernández), un exorcista de profesión, boxeador y expresidiario, trata de comenzar una nueva vida en este pueblo de Segobia. Sin embargo, pronto comienzan a ocurrir fenómenos paranormales en el lugar y tendrá que contar con la ayuda de Paco, el alcalde (Miguel Ángel Silvestre), y Elena, la veterinaria del pueblo (Megan Montaner), para resolver el misterio de una moneda de Vergara que podría formar parte de las treinta con las que se pagó a Judas su traición a Jesucristo. Los tres protagonistas acabarán en el centro de una conspiración global que involucra a la propia Santa Sede y que amenaza el mundo como lo conocemos. Hasta el momento cuenta con ocho episodios en HBO Max, pero el rodaje de la segunda temporada comenzó en febrero de este mismo año.

2021-2022 Paraíso

Vídeo. El tráiler de 'Paraíso'.

Acudía a películas como 'Cuenta conmigo', 'Los Goonies' o 'E. T., el extraterrestre' para explicar las influencias en torno a 'Paraíso', pero evitaba nombrar 'Stranger Things'. Fernando González Molina, responsable de 'Palmeras en la nieve' y creador y director de la serie de Movistar Plus+, junto a Ruth García y David Oliva, trataba de evitar así las comparaciones directas con la obra de los hermanos Duffer. Sin duda, el arranque de la ficción, ambientada en los noventa, en el ficticio pueblo de Almanzara de la Vega, ubicado en la costa valenciana, tenía ciertas similitudes con la crónica negra española: acaban de desaparecer tres chicas durante una fiesta en la discoteca que da nombre a la serie. Javi, el hermano de una de ellas, tratará, junto a su pandilla de amigos, más bien inadaptados, de unir las piezas del puzle. Hasta que algo inesperado ocurre. La ficción acaba de estrenar su segunda y última temporada, dejando catorce episodios por el camino.

2022 Feria: la luz más oscura

Vídeo. El tráiler de 'Feria'.

Carlos Montero y Agustín Fernández, responsables de títulos como 'Física o Química', 'Élite' o 'La caza. Monteperdido', son los responsables de esta serie original de Netflix protagonizada por Ana Tomeno y Carla Campra. Eva (Ana Tomeno) y Sofía (Carla Campra) tendrán que enfrentarse al horrible crimen que parece que han cometido sus padres quienes, antes de desaparecer, han dejado atrás más de veinte víctimas mortales. Ante este suceso, las hermanas deben enfrentarse al pequeño pueblo gaditano en el que residen, Feria, donde todos los vecinos las odian. Poco a poco, las niñas descubren que en el pueblo hay una secta, seres fantásticos y una mina que parece un laberinto. La ficción de momento cuenta con una sola temporada de ocho episodios.

2022 Bienvenidos a Edén

Vídeo. El tráiler de 'Bienvenidos a Edén'.

De la mano de Joaquín Górriz y Guillermo López, llegó a Netflix esta serie coral protagonizada por Amaia Aberasturi, Amaia Salamanca, Belinda y Albert Baró, entre otros. Zoa (Aberasturi) y otras cuatro personas, con gran actividad en redes sociales, reciben una invitación para asistir a una fiesta en una isla secreta que organiza una marca de bebida. Allí, comienza para ellos una misteriosa aventura a través de la pregunta «¿Eres feliz?». Los que aceptan la invitación comienzan una aventura excitante, dándose cuenta de que les cambiará las vidas. Aunque, poco a poco, también descubrirán que el paraíso no es lo que parece. La ficción, de momento, cuenta con ocho epiodios.