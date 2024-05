Star Wars: el imperio de fans que domina la galaxia

Juan Antonio Marrahí y Leticia Aróstegui (diseño) Viernes, 3 de mayo 2024, 17:05 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Marcos está de enhorabuena. Ha alcanzado la figura de Star Wars número mil de su colección. Cuando George Lucas concibió la aventura espacial que revolucionó el cine conquistó, de paso, a millones de terrícolas. Y hoy es su día. ¡May the Force be with you! May, the fourth. Día de Star Wars.

El fenómeno fan que comenzó con los Beatles siguió después con Michael Jackson, U2, Coldplay, Madonna, Taylor Swift… Pero ni todos juntos alcanzan lo que Star Wars ha generado en intensidad, productos, fidelidad y relevo generacional. Con millones de fans desde que aquel californiano barbudo se la jugó en 1977 y puso patas arriba la cultura pop con 'La Guerra de Las Galaxias'. O lo que es lo mismo, 'Episodio IV: Una nueva esperanza'. ¿Qué hay más loco que empezar algo por el cuarto episodio? Elige por qué orden quieres ver la cronología de la saga: Por el orden de la ficción Por el orden de los estrenos Películas Series destacadas 1 año Periodo de Anakin/Darth Vader en el lado oscuro Episodio I: La amenaza fantasma Andor (escenas en Kenari) Episodio II: El ataque de los clones Episodio III: La venganza de los Sith Introducciones del spin off de ‘Solo’ y ‘Rogue One’ Spin off de ‘Solo’ Kenobi Andor Spin off de ‘Rogue One’ Episodio IV: Una nueva esperanza Episodio V: El Imperio contraataca The Book Of Boba Fett The Mandalorian (T1 y T2) Episodio VI: El retorno del Jedi The Book Of Boba Fett The Mandalorian (T3) The Book Of Boba Fett Ahsoka Episodio VII: El despertar de la Fuerza Episodio VIII: Los últimos Jedi Episodio IX: El ascenso de Skywalker Películas Series destacadas 1 año Periodo de Anakin/Darth Vader en el lado oscuro Episodio I: La amenaza fantasma Andor (escenas en Kenari) Episodio II: El ataque de los clones Episodio III: La venganza de los Sith Introducciones del spin off de ‘Solo’ y ‘Rogue One’ Spin off de ‘Solo’ Kenobi Andor Spin off de ‘Rogue One’ Episodio IV: Una nueva esperanza Episodio V: El Imperio contraataca The Book Of Boba Fett The Mandalorian (T1 y T2) Episodio VI: El retorno del Jedi The Book Of Boba Fett The Mandalorian (T3) The Book Of Boba Fett Ahsoka Episodio VII: El despertar de la Fuerza Episodio VIII: Los últimos Jedi Episodio IX: El ascenso de Skywalker Películas Series destacadas Periodo de Anakin/Darth Vader en el lado oscuro 1 año Episodio I: La amenaza fantasma Andor (escenas en Kenari) Episodio II: El ataque de los clones Episodio III: La venganza de los Sith Introducciones del spin off de ‘Solo’ y ‘Rogue One’ Spin off de ‘Solo’ Kenobi Andor Spin off de ‘Rogue One’ Episodio IV: Una nueva esperanza Episodio V: El Imperio contraataca The Book Of Boba Fett Episodio VI: El retorno del Jedi The Mandalorian (T1 y T2) The Book Of Boba Fett The Mandalorian (T3) Episodio VII: El despertar de la Fuerza The Book Of Boba Fett Ahsoka Episodio VIII: Los últimos Jedi Episodio IX: El ascenso de Skywalker Películas Series destacadas Episodio I: La amenaza fantasma 1 año Andor (escenas en Kenari) Episodio II: El ataque de los clones Episodio III: La venganza de los Sith Periodo de Anakin/Darth Vader en el lado oscuro Introducciones del spin off de ‘Solo’ y ‘Rogue One’ Spin off de ‘Solo’ Kenobi Andor Spin off de ‘Rogue One’ Episodio IV: Una nueva esperanza Episodio V: El Imperio contraataca The Book Of Boba Fett The Mandalorian (T1 y T2) Episodio VI: El retorno del Jedi The Book Of Boba Fett The Mandalorian (T3) The Book Of Boba Fett Ahsoka Episodio VII: El despertar de la Fuerza Episodio VIII: Los últimos Jedi Episodio IX: El ascenso de Skywalker Películas Series destacadas Episodio IV: Una nueva esperanza (1977) Episodio V: El Imperio contraataca (1980) Episodio VI: El retorno del Jedi (1983) Episodio I: La amenaza fantasma (1999) Episodio II: El ataque de los clones (2002) Episodio III: La venganza de los Sith (2005) Episodio VII: El despertar de la Fuerza (2015) Rogue One (2016) Episodio VIII: Los últimos Jedi (2017) Solo (2018) The Mandalorian (2019) The Book of Boba Fett (2021) Episodio IX: El ascenso de Skywalker (2019) Ahsoka (2023) The Acolyte (2024-pendiente de estreno) Obi-Wan Kenobi (2022) Andor (2022) Películas Series destacadas Episodio IV: Una nueva esperanza (1977) Episodio V: El Imperio contraataca (1980) Episodio VI: El retorno del Jedi (1983) Episodio I: La amenaza fantasma (1999) Episodio II: El ataque de los clones (2002) Episodio III: La venganza de los Sith (2005) Episodio VII: El despertar de la Fuerza (2015) Episodio VIII: Los últimos Jedi (2017) Rogue One (2016) Solo (2018) The Mandalorian (2019) The Book of Boba Fett (2021) Episodio IX: El ascenso de Skywalker (2019) Obi-Wan Kenobi (2022) Ahsoka (2023) Andor (2022) The Acolyte (2024-pendiente de estreno) Películas Series destacadas Episodio IV: Una nueva esperanza (1977) Episodio V: El Imperio contraataca (1980) Episodio VI: El retorno del Jedi (1983) Episodio I: La amenaza fantasma (1999) Episodio II: El ataque de los clones (2002) Episodio III: La venganza de los Sith (2005) Episodio VII: El despertar de la Fuerza (2015) Episodio VIII: Los últimos Jedi (2017) Rogue One (2016) Solo (2018) The Mandalorian (2019) The Book of Boba Fett (2021) Episodio IX: El ascenso de Skywalker (2019) Obi-Wan Kenobi (2022) Andor (2022) Ahsoka (2023) The Acolyte (2024-pendiente de estreno) Películas Series destacadas Episodio IV: Una nueva esperanza (1977) Episodio V: El Imperio contraataca (1980) Episodio VI: El retorno del Jedi (1983) Episodio I: La amenaza fantasma (1999) Episodio II: El ataque de los clones (2002) Episodio III: La venganza de los Sith (2005) Episodio VII: El despertar de la Fuerza (2015) Rogue One (2016) Episodio VIII: Los últimos Jedi (2017) Solo (2018) The Mandalorian (2019) The Book of Boba Fett (2021) Episodio IX: El ascenso de Skywalker (2019) Obi-Wan Kenobi (2022) Ahsoka (2023) Andor (2022) The Acolyte (2024-pendiente de estreno) Lo que aquello supuso para el Séptimo Arte se sabe de sobra. Pero ¿cómo se explica el tremendo imperio de fieles? La receta podría resumirse en cuatro ingredientes: Es sinónimo de infancia para las generaciones que vieron la saga clásica en los ochenta. ¿Y a quién no le gusta regresar a la niñez? Es evasión. En un mundo repleto de sinsabores, catapulta a un mundo de planetas, naves y diseños que nos deja a años luz de los problemas diarios Es inspiración. Muchos ven en la Fuerza o los Jedi un estilo de vida. El equilibrio frente a la ira, el bien contra el mal, democracia frente a dictadura… Es un gran negocio, con cientos de cerebros pensando en clave de marketing para proporcionar al fan lo que aún puede desear descubrir o poseer Es sinónimo de infancia para las generaciones que vieron la saga clásica en los ochenta. ¿Y a quién no le gusta regresar a la niñez? Es evasión. En un mundo repleto de sinsabores, catapulta a un mundo de planetas, naves y diseños que nos deja a años luz de los problemas diarios Es inspiración. Muchos ven en la Fuerza o los Jedi un estilo de vida. El equilibrio frente a la ira, el bien contra el mal, democracia frente a dictadura… Es un gran negocio, con cientos de cerebros pensando en clave de marketing para proporcionar al fan lo que aún puede desear descubrir o poseer Es sinónimo de infancia para las generaciones que vieron la saga clásica en los ochenta. ¿Y a quién no le gusta regresar a la niñez? Es inspiración. Muchos ven en la Fuerza o los Jedi un estilo de vida. El equilibrio frente a la ira, el bien contra el mal, democracia frente a dictadura… Es evasión. En un mundo repleto de sinsabores, catapulta a un mundo de planetas, naves y diseños que nos deja a años luz de los problemas diarios Es un gran negocio, con cientos de cerebros pensando en clave de marketing para proporcionar al fan lo que aún puede desear descubrir o poseer Es sinónimo de infancia para las generaciones que vieron la saga clásica en los ochenta. ¿Y a quién no le gusta regresar a la niñez? Es inspiración. Muchos ven en la Fuerza o los Jedi un estilo de vida. El equilibrio frente a la ira, el bien contra el mal, democracia frente a dictadura… Es evasión. En un mundo repleto de sinsabores, catapulta a un mundo de planetas, naves y diseños que nos deja a años luz de los problemas diarios Es un gran negocio, con cientos de cerebros pensando en clave de marketing para proporcionar al fan lo que aún puede desear descubrir o poseer La estela en los grandes directores Los primeros grandes seguidores de Star Wars están en el propio cine. Lo constata Pau Gómez, periodista y doctor en Comunicación Audiovisual. «Muchos son muy fans pero por razones presupuestarias no han podido demostrar esa influencia». Menciona a Álex de la Iglesia, Juan Carlos Fresnadillo o Borja Cobeaga. Entre los internacionales, cita a Christopher Nolan, James Cameron, Guillermo del Toro, Denis Villeneuve o Zack Snyder. Ante el largo fenómeno, Gómez destaca «su capacidad para conectar con los espectadores de cualquier generación, el derroche de imaginación y el carisma de personajes que todos alguna vez hemos querido ser». «Star Wars conecta con espectadores de cualquier generación, derrocha imaginación y presenta unos personajes que todos alguna vez hemos querido ser» Pau Gómez Profesor y escritor cinematográfico El experto en Séptimo Arte no se sitúa hoy entre el fandom galáctico. «Pero formé parte durante mucho tiempo, con películas, figuras, discos de John Williams, libros y cómics». Hoy lo revive a través de sus hijos: «Tienen un buen puñado de Lego Star Wars perfectamente montados en la estantería», describe. Creaciones de fans: quiero ser George Lucas Otra facción del fandom adora lo audiovisual y produce creaciones amateur. Youtube está inundado de tentativas de ampliar el universo, con parodias o tráilers alternativos que proliferan ante el anuncio de estrenos. Pero el hambre de Star Wars es tal que otros se adentran en el fan film. Son cortos con un guión, actores, rodaje y mayor calidad. Y ponen mucho empeño creativos como Star Wars Collateral Story, que han visto en las Islas Canarias el entorno perfecto de exteriores planetarios. Así se rodó el fan film español 'Last Trial' (2023) en el parque nacional del Teide, en Canarias. Star Wars Collateral Story Detrás están Pablo R. Montenegro y Marino Darés. «Desde niño supe que mi pasión por Star Wars tenía que ir más allá de las películas. Quería hacerlas. Con 10 años grabé en VHS mi primer fan film», recuerda Pablo. A Marino la saga le empujó profesionalmente al cine. Empezó moviendo figuras para cortos de 'stop motion' «y hoy he cambiado muñecos por actores». El realizador Pablo R. Montenegro da un beso al célebre droide R2-D2 en el rodaje de su fan film 'Last Trial' en Canarias. Carlier / Star Wars Collateral Story ¿Qué pasa con los derechos? «Afortunadamente, no hay una persecución legal de Lucasfilm hacia los fan films. De hecho llegó a haber un festival oficial. Este universo está muy vivo». En cuanto al dinero, «hacer un fan film es un maravilloso modo de perderlo. Pero es invertir en lo que nos apasiona a través del audiovisual. Nos encanta hacerlo y que a los aficionados les guste». «Hacer un fan film es un maravilloso modo de perder dinero. Pero para nosotros es invertir en una saga que nos apasiona. Nos encanta hacerlo y que a los aficionados les guste» Pablo R. Montenegro y Marino Darés Star Wars Collateral Story La duración de cada proyecto depende de su complejidad, sus necesidades y la agenda de todo el equipo. En uno de sus cortos lograron una ayuda y hubo una campaña de mecenazgo. En cuanto a los vestuarios, «Canarias está llena de fans que se toman el esfuerzo de hacer los trajes de sus personajes favoritos. Cuando no tenemos alguno, lo creamos», detallan Pablo y Marino. Dos actores caracterizados como tropas de asalto apuntan con sus armas en uno de los trabajos de Star Wars Collateral Story en Canarias. Fotohoasy/Star Wars Collateral Story Star Wars Collateral Story ha publicado dos cortos. Y hay tres en camino. 'Last Trial', el último, fue rodado en el parque nacional del Teide. Suma 15 premios internacionales y puede verse en YouTube. «Por el mundo hay gente haciendo joyas», ensalzan los creadores. «En España todavía no hay muchos, pero en EE. UU. se organizan superproducciones». Figuras y naves: quiero la galaxia en mi estantería Toda una generación ha pasado su infancia jugando con figuras de Star Wars, estrellando naves o chocando pequeños sables de luz. Ahora esos niños son meticulosos coleccionistas adultos que buscan y adquieren nuevas piezas o reediciones con similar entusiasmo. El mundo figuril es una galaxia en sí misma. Un Maestro Yoda puede estar al mismo tiempo en Hasbro, en Lego, en peluche… Hay figuras completas, esculturas, una línea de cascos icónicos… Y decenas de naves que van desde el tamaño llavero al Halcón Milenario Falcon de Lego que vale más de 800 euros. Las figuras más extendidas, comercializadas desde finales de los setenta, son las de escala 3 3/4 (por las pulgadas). Primero las creó la juguetera Kenner. Siguió Hasbro y hoy hay muchas más empresas dando forma física a personajes en distintos formatos. Coleccionismo de figuras Princesa Leia Organa Primera etapa (años 70-80) Las primeras figuras descuidaban el color de los labios Las articulaciones del torso fueron disimuladas en ediciones posteriores Las primeras capas eran una tela de plástico, algo incómoda para jugar Luke Skywalker Primera etapa (años 70-80) Las primeras figuras no cuidaban demasiado el parecido con el actor Vestimenta de Luke en Tatooine, en primeras escenas Cinturón con sus útiles de granjero Primitivo sistema para extraer y ocultar el sable de luz. Los sables después eran independientes Menor uso de colores y matices Darth Vader Posterior a 1995 Capa de plástico rígido con pliegues Panel central con mejor acabado que en los 80 Faldón Movimiento corporal más naturalizado, menos rígido Coleccionismo de figuras Princesa Leia Organa Primera etapa (años 70-80) Las primeras figuras descuidaban el color de los labios Las articulaciones del torso fueron disimuladas en ediciones posteriores Las primeras capas eran una tela de plástico, algo incómoda para jugar Luke Skywalker Primera etapa (años 70-80) Las primeras figuras no cuidaban demasiado el parecido con el actor Vestimenta de Luke en Tatooine, en primeras escenas Cinturón con sus útiles de granjero Primitivo sistema para extraer y ocultar el sable de luz. Los sables después eran independientes Menor uso de colores y matices Darth Vader Posterior a 1995 Capa de plástico rígido con pliegues Panel central con mejor acabado que en los 80 Faldón Movimiento corporal más naturalizado, menos rígido Coleccionismo de figuras Princesa Leia Organa Luke Skywalker Darth Vader Primera etapa (años 70-80) Primera etapa (años 70-80) Posterior a 1995 Capa de plástico rígido con pliegues Vestimenta de Luke en Tatooine, en primeras escenas Las primeras figuras descuidaban el color de los labios Las primeras figuras no cuidaban demasiado el parecido con el actor Panel central con mejor acabado que en los 80 Las articulaciones del torso fueron disimuladas en ediciones posteriores Faldón Cinturón con sus útiles de granjero Las primeras capas eran una tela de plástico, algo incómoda para jugar Primitivo sistema para extraer y ocultar el sable de luz. Los sables después eran independientes Movimiento corporal más naturalizado, menos rígido Menor uso de colores y matices Coleccionismo de figuras Princesa Leia Organa Primera etapa (años 70-80) Las primeras figuras descuidaban el color de los labios Las articulaciones del torso fueron disimuladas en ediciones posteriores Las primeras capas eran una tela de plástico, algo incómoda para jugar Luke Skywalker Primera etapa (años 70-80) Las primeras figuras no cuidaban demasiado el parecido con el actor Vestimenta de Luke en Tatooine, en primeras escenas Cinturón con sus útiles de granjero Primitivo sistema para extraer y ocultar el sable de luz. Los sables después eran independientes Menor uso de colores y matices Darth Vader Posterior a 1995 Capa de plástico rígido con pliegues Panel central con mejor acabado que en los 80 Faldón Movimiento corporal más naturalizado, menos rígido Rafa Cebriá Lara tiene 44 años y es funcionario del Ayuntamiento de Valencia. Su colección asciende a 850 figuras. «Con tres años vi por la tele 'Una nueva esperanza' y ese primer plano con el destructor imperial persiguiendo a la pequeña nave rebelde cambió mi vida para siempre», rememora. «La vigencia de Star Wars se debe a su atemporalidad. O a la naturaleza de la Fuerza. Todo lo que pienses, con esfuerzo, lo puedes lograr creyendo en ello» Rafael Cebriá Lara Funcionario y coleccionista de figuras A su entender, «la vigencia de Star Wars se debe a su atemporalidad, el eterno conflicto del bien sobre el mal y la naturaleza de la Fuerza. Todo lo que pienses, con esfuerzo, lo puedes lograr creyendo en ello». Convive con veinte naves y su objeto predilecto es un R2-D2 Pop-Up Lightsaber, «la primera figura que me regaló mi madre recientemente fallecida», recuerda con gran cariño. Marcos Lombera, profesor, ya supera el millar de figuras de Star Wars. Él aborda la cuestión monetaria: «La horquilla de precio de las figuras de Hasbro en tiendas se mueve entre los 18 y 24 euros. En Estados Unidos son más baratas, pero aquí se encarecen». Y si usted quiere en su vitrina un imponente Darth Vader de Kotobukiya deberá soltar 100 euros. Las curiosidades inundan el mundillo. Entre las figuras antiguas, hubo un jawa (pequeño ser encapuchado) con capa de vinilo antes que de tela. Y un Boba Fett retirado porque tenía un misil que se disparaba y temían que algún niño se ahogara. «Esas figuras, en buen estado y con su caja, pueden valer miles de dólares o euros», destaca Marcos. El salto al ‘cosplay’: quiero ser una tropa de asalto Otra familia del fandom se transforma en personajes de la saga. Hablar de recreación de indumentaria en Star Wars es hablar de la Legión 501st, movimiento internacional de fans que se convierten en 'malos' del Imperio, del Lado Oscuro (Sith) o cazarrecompensas. Y así acuden a estrenos o acciones humanitarias. La facción española se llama Spanish Garrison y una de sus jefas es Isabel Cazorla del Águila, visitadora médica murciana. Lidera el Escuadrón del Tercio de Levante: Almería, Murcia, Albacete, Alicante, Valencia y Castellón. «Conocí la Legión 501st por mi pareja y me introduje en este mundo», confiesa. Antes era 'cosplayer' y voluntaria en asociaciones. «Lo más especial es la sorpresa en niños y mayores. Es mágico ver la emoción por hacerse una foto con Darth Vader», valora. «Ser una oficial imperial, a cara descubierta, me permite acercarme a los más pequeños y convencerlos de que en el Imperio somos casi inofensivos» Isabel Cazorla del Águila Visitadora médica y oficial imperial en la Legión 501st Su alter ego es una oficial imperial, a cara descubierta. «Me permite acercarme a los pequeños y convencerlos de que en el Imperio somos casi inofensivos», valora. Cada uno paga su disfraz, pero hay requisitos. «Trasladamos lo que se ve en la pantalla a la vida real. No hay cuota o tasa. Un traje fiel es lo único necesario». Valen «desde 100 o 200 euros hasta lo que te quieras gastar». Algunos de los requisitos del traje de ‘Stormtrooper’ para ser miembro de la Legión 501st Requisitos obligatorios Requisitos opcionales de nivel 2 (’Infantería experta’) Requisitos opcionales de nivel 3 (’Centurión’) Las lentes pueden ser planas o de burbujas, verdes o ahumadas, lo suficientemente oscuras como para oscurecer los ojos Las lentes deben ser solo de burbuja verde o burbuja de humo Rayas de color azul medio, 11 o 13 por lado, pero podrían ser entre 9 y 16. Pintadas a mano o calcomanías, las dos opciones son válidas El vocoder debe estar pintado de negro Una hombrera en cada lado (tienen que ser simétricas) Debe haber un espacio mínimo entre la hombrera y las placas del pecho/espalda Armadura del abdómen: 3 botones azules y 6 grises, de aproximadamente 11 mm de diámetro Entre el abdomen y la armadura del riñón no debe haber un espacio mayor a 12,5 mm de ancho Lo ideal es que no haya ningún espacio entre el abdomen y la armadura del riñón De forma aproximadamente pentagonal, las placas de mano pueden estar hechas de látex o de un material similar, como alternativa al plástico Deben ser de látex o similar, de color blanco sólido o pintadas de blanco, y estarán fijadas a guantes de goma sin correas ni costuras visibles Guantes: de color negro, hechos de caucho, nomex, cuero o material similar, sin correas ni logotipos o diseños visibles. Los dedos están cerrados Pequeño cinturón de munición en el muslo derecho. Las esquinas inferiores deben estar redondeadas Los guantes tienen que ser químicos de caucho o similares al caucho, de color negro Armadura de la pierna: la placa trapezoidal para la rodilla está fijada a la greba izquierda La placa no debe tener remaches o sujetadores visibles que la sujeten a la espinilla Botas: por encima del tobillo y hechas de cuero blanco o material similar. La suela es plana con tacón corto, sin hebillas ni cordones Se aceptan botas tipo Jodhpur/Chelsea o un estilo equivalente. No se permiten botas de Elvis o mariachi No puede haber costuras en la parte delantera y la suela debe ser negra Fuente: Banco de datos de la Legión 501 Algunos de los requisitos del traje de ‘Stormtrooper’ para ser miembro de la Legión 501 Requisitos obligatorios Requisitos opcionales de nivel 2 (’Infantería experta’) Requisitos opcionales de nivel 3 (’Centurión’) Las lentes pueden ser planas o de burbujas, verdes o ahumadas, lo suficientemente oscuras como para oscurecer los ojos Las lentes deben ser solo de burbuja verde o burbuja de humo Rayas de color azul medio, 11 o 13 por lado, pero podrían ser entre 9 y 16. Pintadas a mano o calcomanías, las dos opciones son válidas Las placas de mano pueden estar hechas de látex o de un material similar, como alternativa al plástico De látex o similar, de color blanco sólido o pintadas de blanco, y fijadas a guantes de goma sin correas ni costuras visibles Cinturón de munición en el muslo derecho. Las esquinas inferiores deben estar redondeadas Botas: por encima del tobillo y hechas de cuero blanco o material similar. La suela es plana con tacón corto, sin hebillas ni cordones. No se permiten botas de Elvis o mariachi No puede haber costuras en la parte delantera y deben tener la suela negra Una hombrera en cada lado (tienen que ser simétricas) Debe haber un espacio mínimo entre la hombrera y las placas del pecho/espalda Armadura del abdómen: 3 botones azules y 6 grises, de aproximadamente 11 mm de diámetro Entre el abdomen y la armadura del riñón no debe haber un espacio mayor a 12,5 mm de ancho Lo ideal es que no haya ningún espacio Guantes: de color negro, hechos de caucho, nomex, cuero o material similar, sin correas ni logotipos o diseños visibles. Los dedos están cerrados Los guantes tienen que ser químicos de caucho o similares al caucho, de color negro Armadura de la pierna: la placa trapezoidal para la rodilla está fijada a la greba izquierda La placa no debe tener remaches o sujetadores visibles que la sujeten a la espinilla Fuente: Banco de datos de la Legión 501 Algunos de los requisitos del traje de ‘Stormtrooper’ para ser miembro de la Legión 501 Requisitos obligatorios Requisitos opcionales de nivel 2 (’Infantería experta’) Requisitos opcionales de nivel 3 (’Centurión’) Las lentes pueden ser planas o de burbujas, verdes o ahumadas, lo suficientemente oscuras como para oscurecer los ojos Las lentes deben ser solo de burbuja verde o burbuja de humo Rayas de color azul medio, 11 o 13 por lado, pero podrían ser entre 9 y 16. Pintadas a mano o calcomanías, las dos opciones son válidas Las placas de mano pueden estar hechas de látex o de un material similar, como alternativa al plástico De látex o similar, de color blanco sólido o pintadas de blanco, y fijadas a guantes de goma sin correas ni costuras visibles Cinturón de munición en el muslo derecho. Las esquinas inferiores deben estar redondeadas Botas: por encima del tobillo y hechas de cuero blanco o material similar. La suela es plana con tacón corto, sin hebillas ni cordones. No se permiten botas de Elvis o mariachi No puede haber costuras en la parte delantera y deben tener la suela negra Una hombrera en cada lado (tienen que ser simétricas) Debe haber un espacio mínimo entre la hombrera y las placas del pecho/espalda Armadura del abdómen: 3 botones azules y 6 grises, de aproximadamente 11 mm de diámetro Entre el abdomen y la armadura del riñón no debe haber un espacio mayor a 12,5 mm de ancho Lo ideal es que no haya ningún espacio Guantes: de color negro, hechos de caucho, nomex, cuero o material similar, sin correas ni logotipos o diseños visibles. Los dedos están cerrados Los guantes tienen que ser químicos de caucho o similares al caucho, de color negro Armadura de la pierna: la placa trapezoidal para la rodilla está fijada a la greba izquierda La placa no debe tener remaches o sujetadores visibles que la sujeten a la espinilla Fuente: Banco de datos de la Legión 501 Algunos de los requisitos del traje de ‘Stormtrooper’ para ser miembro de la Legión 501 Requisitos obligatorios Requisitos opcionales de nivel 2 (’Infantería experta’) Requisitos opcionales de nivel 3 (’Centurión’) Rayas de color azul medio, 11 o 13 por lado, pero podrían ser entre 9 y 16. Pintadas a mano o calcomanías, las dos opciones son válidas Las lentes pueden ser planas o de burbujas, verdes o ahumadas, lo suficientemente oscuras como para oscurecer los ojos Una hombrera en cada lado (tienen que ser simétricas) Las lentes deben ser solo de burbuja verde o burbuja de humo Debe haber un espacio mínimo entre la hombrera y las placas del pecho/espalda El vocoder está pintado de negro De forma aproximadamente pentagonal, las placas de mano pueden estar hechas de látex o de un material similar, como alternativa al plástico Armadura del abdómen: 3 botones azules y 6 grises, de aproximadamente 11 mm de diámetro Deben ser de látex o similar, de color blanco sólido o pintadas de blanco, y estarán fijadas a guantes de goma sin correas ni costuras visibles Entre el abdomen y la armadura del riñón no debe haber un espacio mayor a 12,5 mm de ancho Lo ideal es que no haya ningún espacio entre el abdomen y la armadura del riñón Guantes: de color negro, hechos de caucho, nomex, cuero o material similar, sin correas ni logotipos o diseños visibles. Los dedos están cerrados Pequeño cinturón de munición en el muslo derecho. Las esquinas inferiores deben estar redondeadas Serán guantes químicos de caucho o similares al caucho, de color negro Armadura de la pierna: la placa trapezoidal para la rodilla está fijada a la greba izquierda Botas: por encima del tobillo y hechas de cuero blanco o material similar. La suela es plana con tacón corto, sin hebillas ni cordones. No se permiten botas de Elvis o mariachi La placa no debe tener remaches o sujetadores visibles que la sujeten a la espinilla No puede haber costuras en la parte delantera y la suela tiene que ser negra Fuente: Banco de datos de la Legión 501 En España son casi 800 miembros. Y hay asociaciones hermanas que representan a otros bandos: Rebel Legion, Mandalorian Mercs y hasta droides: R2 Builders y Astromech. «Todo lo que hacemos tiene un fin solidario», remarca Isabel. En su escudo aparecen tres destructores imperiales. En el lateral de cada uno se lee en la caligrafía del Imperio el nombre de las carabelas de Colón. Debates y desencuentros: ni Jar Jar ni Episodio VIII El fandom no es homogéneo. Ha habido cabreos, desencuentros y disgustos. Cada fan entiende lo que debe o no debe hacerse en su sagrado concepto particular. Y lo que la industria genera no siempre se acepta. Hoy se reestrena 'Episodio I: La amenaza fantasma'. Y aquí aparece Jar Jar, personaje secundario alienígena que cayó muy mal. No gustó su voz, andares desgarbados, grandes orejas colgantes e infantiles comentarios. El gomoso engendro digital acabó recibiendo críticas, memes e insultos. El muy detestado Jar Jar Binks, durante una escena junto a la princesa Padmé Amidala (Natalie Portman) en 'Episodio I. La amenaza fantasma'. AP Photo/Lucasfilm Ltd. Casi todos coinciden en que 'El imperio contraataca' es una joya cinematográfica. Destacan 'Rogue One', 'Andor' o el arranque de 'The Mandalorian' como los productos recientes más dignos. Pero la mayor controversia llegó con 'Episodio VIII. Los Últimos Jedi'. Para unos fue una renovación y para otros, una burla intolerable. Con un Luke torpe y derrotado o una Leia capaz de volar por el espacio. Hasta el actor Mark Hamil se sintió descolocado: «Él no es mi Luke». ¿Qué futuro le espera a Star Wars? El cinéfilo Pau Gómez es crítico. «Lo que antes eran verdaderos acontecimientos se ha convertido en rutina y costumbre, desgastando una fórmula que pierde calidad por sobreabundancia». Pero sigue habiendo consumo y la máquina no cesa. Las series, ahonda, «son precipitadas y de consumo fácil y muchas traicionan el espíritu original de la saga». Menciona a 'Obi-Wan Kenobi' como «una de las mayores decepciones en mucho tiempo». Piensa que Star Wars «debería parar, reiniciarse y volver a generar expectación. O corre el riesgo de implosionar como Marvel o las películas familiares de Santiago Segura».

Temas

Historias visuales