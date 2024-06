Viaje atrás en el tiempo hasta la Alta República Disney continúa ampliando el universo de 'Star Wars' en televisión y estrena 'The Acolyte', que transcurre cien años antes que la trilogía

Mae (Amandla Stenberg), en una escena de 'The Acolyte'.

Antonio Paniagua Madrid Martes, 4 de junio 2024, 23:33 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

La fuerza viaja atrás en el tiempo y acompaña a los jedis a emprender nuevos lances y aventuras que discurren en la era de la Alta República, un siglo antes de los acontecimientos sucedidos en la saga que sustenta la precuela de 'Star Wars'. En la nueva entrega de la franquicia, la serie 'The Acolyte', una investigación acerca de una intrigante ola de crímenes enfrenta a un venerado maestro jedi (Lee Jung-jae) con una peligrosa guerrera de su pasado (Amandla Stenberg). Conforme van aflorando las pistas, los personajes se adentran en un oscuro camino en el que fuerzas siniestras revelan que no todo es lo que parece.

La serie, que se estrena este miércoles en Disney+, está protagonizada además por Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo y Carrie-Anne Moss.

«Es una buena historia, con los alicientes de los asesinatos y el misterio», dice su creadora, Leslye Headland

La creadora, guionista y directora de la serie, Leslye Headland, cree que los nuevos capítulos serán capaces de seducir tanto a los más jóvenes y profanos que lo ignoran todo sobre el universo de 'Star Wars', cosa que ya es rara, como a los fans más acérrimos, por cuanto incluye dos ingredientes imprescindibles para enganchar al espectador. «Lo que atrapará a los que desconocen 'Star Wars' es que es una buena historia, con los alicientes de los asesinatos y el misterio. «Quienes se enfrenten por primera vez a la aventura no habrán de hacer deberes ni saber nada de antemano. Y los fans disfrutarán seguro con la estética, la iconografía y, sobre todo, las espadas láser. Es una historia muy divertida», asegura Headland.

A efectos prácticos, ubicar la acción en la edad dorada de la Orden del Jedi, en la Alta República, ofrecía la ventaja de impedir que se solapasen las tramas. Por añadidura, los seguidores de 'Star Wars' tendrán la oportunidad de observar un escenario que hasta ahora nunca había saltado a la pantalla. «Me encanta 'Star Wars' y siempre me he identificado más con los villanos que con los héroes», dice Leslye Headland.

La creadora aborda las vicisitudes de dos hermanas que se adoran pero que a la vez se ven separadas por sistemas de creencias antagónicos. Un argumento que se inspira vagamente en la película 'Frozen', el filme de animación producido en 2013 por los estudios Walt Disney.

La primera española

La actriz Dafne Keen, madrileña de 19 años, es la primera española que participa en una producción de 'Star Wars'. Keen, hija de la actriz orensana María Fernández Ache y del actor británico Will Keen, se dio a conocer por su papel de Laura en la película 'Logan' (2017). En esta ocasión, encarna a una auténtica jedi, llamada Jecki, una joven padawan de estirpe alienígena.

Keen sido caracterizada con un maquillaje tan sofisticado que resulta irreconocible. «Da muchísima libertad que te borren la cara porque se te quita toda la vanidad completamente. Me sentí totalmente entregada al personaje y fue muy chulo», argumenta Keen, quien dice que su rostro, bajo la profusa capa de blanco, se asemeja vagamente a David Bowie, icono del glam rock.

«Practicamos unos dos meses taichí, taekwondo, kárate, kungfú y un montón de katas», dice la actriz Dafne Keen

Para adquirir destreza con las armas y representar con convicción los combates cuerpo a cuerpo, que están coreografiados al milímetro, la actriz se ha sometido a un adiestramiento especial: «Estuvimos unos dos meses practicando un entrenamiento que consistía en taichí, taekwondo, kárate, kungfú y un montón de katas con palos de madera». Un esfuerzo bien invertido para manejar con pericia la espada láser. A Dafne Keen le costó familiarizarse con ella y llegó a romper cinco sables.

Según Keen, esta tanda de episodios aporta «más oscuridad». «Es una historia preciosa sobre lo complicadas que son las relaciones intrafamiliares con hermanos, el amor filial y el ejercicio del poder. En un mundo tan polarizado como el actual, la mirada de Leslie es muy interesante» .

La creadora y directora se ha rodeado del que cree es el mejor equipo. «Estoy muy satisfecha con todos, pero sobre todo de que se haya unido al reparto Lee Jung-jae [actor coreano que alcanzó fama por su papel en 'El juego del calamar']. Al principio era remiso porque no hablaba inglés, pero le tradujeron los guiones al coreano y me dijo que sí. Me costó lo suyo convencerle».