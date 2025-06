Tres apuntes para abrir la semana

Situación política desigual. El Partido Popular afronta su congreso nacional coincidiendo con la cita del Partido Socialista en su Comité Federal, máximo órgano entre congresos. ... Llegan en posiciones muy diferentes: con los socialistas tratando de superar el golpe de credibilidad tras lo que se va conociendo de Ábalos, Koldo, Cerdán y compañía, con el añadido de que lo que todavía no sabemos parece que será aún más demoledor, y con el PP cerrando filas en torno a Alberto Núñez Feijóo. Incluso Isabel Díaz Ayuso da síntomas de asumir que ahora no es el momento de reivindicarse en plan verso libre, que es, por otra parte, lo que hace a las mil maravillas. El viento corre de cara para el PP, mientras que el PSOE se enfrenta a un tsunami del que trata de protegerse con un paraguas roto.

Delincuencia, mitos y medias verdades. A falta de que el juzgado levante el secreto sumarial y la Policía Nacional pueda contar todo lo que sabe, no consta que los detenidos por el crimen del pasado jueves en Las Longueras, en Telde, llegasen de manera irregular en una embarcación que partió de las costas africanas. Es más, el lugar de origen de los detenidos debería ser una cuestión secundaria, tanto desde el punto de vista mediático como social. Pero cuando hay quienes se empeñan en poner el foco en lo que aparece en el pasaporte, no está de más echar mano de la estadística y mirar el origen de la mayoría de migrantes y también lo que aparece en los registros policiales sobre las detenciones en delitos de sangre. Los mitos se levantan con mucha facilidad sobre verdades a medias, que no son otra cosa que mentiras en toda regla, pero deshacerlos lleva mucho tiempo y, sobre todo, pedagogía. Por lo demás, la felicitación a la Policía Nacional por el éxito conseguido y la celeridad en la investigación.

Se llama Awa Fam. Esto va para los que miran de reojo a todo los que llegan de fuera, en especial si el color no es el mismo. España jugó ayer la final del Eurobasket femenino y lo hizo en gran medida al partidazo en la semifinal de Awa Fam, una baloncestista de 19 años cuyos padres son senegaleses. Ella se siente española, viste la camiseta del que es su país y se la vio muy concentrada cuando sonaba el himno patrio. Si triunfan en el deporte, nadie pone reparos y hasta las grandes marcas los buscan como reclamos publicitarios; si llegan en patera o cayuco, todo son recelos, reparos y desprecios. El diván del psicoanalista espera a demasiada gente para analizar sus obsesiones.