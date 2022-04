Control de los precios

La cesta de la compra se ha disparado en las últimas semanas. Hay productos que están en estas fechas al doble o más de lo que pagábamos por ellos hace doce meses atrás. En buen grado obedece al repunte en los precios de los carburantes. En consecuencia, dado que desde este fin de semana se compensa, al menos en teoría, el repostaje de cada litro de combustible con hasta 20 céntimos, podría colegirse que la situación se estabilizará en breve y que incluso se resituará en un panorama con precios más bajos, si apostamos por una visión optimista de la vida.

Pero siendo realistas, casi será más probable que los precios en general se mantengan con tendencia de repunte, para nuestro fastidio. En buen grado, porque las administraciones no ha hecho sus deberes. De la cesta de la compra en Canarias, con desglose por islas, data nada menos que de octubre de 2020 el último análisis pormenorizado del Istac. Y en el particular de las estaciones de servicio, no constan estudios más o menos periódicos de todos los negocios que operan de manera cotidiana en Canarias, para de este modo disponer de un punto de partida fiable con el que observar hasta qué término realmente estamos disfrutando de la reducción de 20 céntimos por litro de gasolina o gasóleo que el Gobierno estatal aporta.

Para intentar remediar, o al menos mininizar, cualquier situación desagradable, primeramente es crucial contar con un diagnóstico preciso del mal correspondiente. Cuanto más certera sea la valoración, más precisa podrá ser la intervención. Y cuanto más concreta y exacta sea la reacción, más efectiva. Y con el valor añadido de que casi seguro se permitirá el fomento del ahorro.

Lo hecho, hecho está y no hay vuelta atrás. Pero de cara al futuro, dado que las fluctuaciones económicas van a seguir, un buen observatorio de precios nos vendría de perlas.