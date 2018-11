7 Planes para no perderte este finde

1. Los últimos latidos de MasDanza

El Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, que este mes celebraba su 23ª edición, continúa esta semana con el programa Masdanza Xtra para promocionar la danza actual entre los artistas locales, nacionales e internacionales y acercar la danza al público.

El Teatro Guiniguada será el punto de encuentro para algunos talleres y workshops que se van a celebrar estos días y también el lugar donde se expongan las piezas de cinco compañías, el sábado a partir de las 20.30 horas: Pieles (Santa Cruz de Tenerife) de Paula Quintana; See you, see yourself (Gran Canaria) de Natalia Medina Compañía de Danza; Business world (Barcelona) de Javier Guerrero; Old skin (Gran Canaria) de Adex Alonso y Sergio Pérez; Grab (Livorno, Italia) de María Novella Tatanelli.