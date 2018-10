7 Planes para no perderte este finde

1. Festival Clownbaret

Dicen que ‘al mal tiempo, buena cara’. Y como el sol del verano ya comienza a desaparecer en este otoño tardío, llega Leo Bassi para hacernos reír con su espectáculo El último bufón este viernes, a las 20.30 horas en el teatro Guiniguada. Será un relato de esa forma de vida que adoptaban los antiguos cómicos, recorriendo el mundo en sus carromatos circenses, que se prolongaba por siglos y generaciones, y las raíces de su vocación. Compra tus entradas en CANARIAS7 Experience con un solo clic.

Además, como prólogo de la actuación de Leo Bassi, a las 19.00 horas, en el exterior del teatro Guiniguada, en la capital grancanaria la compañía Irrwisch Theater presentará el montaje Nujork Denzin Kwiin. Por su parte, el sábado, la compañía italiana Agro The Clown, especializada en revolucionar las calles con espectáculos de sonido, efectos especiales y búsqueda constante de la participación del público, propondrá dos montajes. El primero, a las 18.00 horas, tendrá lugar en las calles de Vegueta y se titula Car Wash. El montaje mezcla circo y teatro con mucha espuma y agua. Improlocura será la segunda obra que ofrecerán, a las 19.30 horas, en el exterior de teatro Guiniguada donde exhibirán su dominio de la improvisación y la mímica.

También el sábado, el teatro Guiniguada acogerá el espectáculo de la compañía australiana The Umbilical Brothers Best of the Worst of the Best a partir de las 20.30 horas. El montaje, para mayores de 16 años, mostrará «lo mejor de lo peor» de la trayectoria de Shane Dundas y David Collins.