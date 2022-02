La ministra de Hacienda tilda de «inoportuna» la propuesta de reforma fiscal de Podemos

No es una sorpresa, pero hasta ahora el ala socialista del Gobierno no había sido tan claro a la hora de expresar su malestar por el hecho de que Unidas Podemos se lanzara el pasado lunes a presentar por su cuenta una propuesta de reforma fiscal que aboga por endurecer la fiscalidad del IRPF para las rentas más altas, revisar la tributación corporativa y medioambiental e introducir un impuesto a las grandes eléctricas, además de una tasa para las grandes fortunas no bonificable por las comunidades autónomas, entre otras medidas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la tildó este miércoles directamente de «inoportuna».

«Lo lógico -afeó la ministra en TVE-1- habría sido esperar a tener el documento que el propio Gobierno ha encargado a un grupo de expertos que han trabajado de forma altruista poniendo lo mejor de su conocimiento al servicio de la sociedad; creo que no es conveniente discutir en paralelo otras iniciativas». Montero admitió que en una democracia todas las formaciones políticas tienen derecho a hacer sus propuestas pero, sin utilizar la palabra, atribuyó a sus socios de coalición un comportamiento desleal.

Que la de la reforma fiscal iba a ser la próxima batalla en el seno del Gobierno era muy previsible, pero Podemos golpeó primero y golpeó dos veces al adelantarse a cualquier movimiento del PSOE en un acto presentado por las ministras Ione Belarra, también secretaria general del partido, e Irene Montero junto al secretario de Estado y responsable del área económica de la formación Nacho Álvarez. Lo hizo además, lanzando un mensaje a los socialistas tras la aprobación de la reforma laboral con una suma de partidos que pivotó sobre Ciudadanos y de la que siempre abjuraron los morados.

Bloque de investidura

Podemos invitó al acto a la diputada de ERC Marta Rosique y del senador de EH Bildu Gorka Elejabarrieta y, desde el atril, Belarra fue muy clara. «Tenemos que abordar una reforma fiscal que sea ambiciosa, que pueda redistribuir la riqueza y que nos permita llegar a un acuerdo en el Gobierno de coalición, pero también con el bloque de investidura».

Yolanda, poco amiga de la estrategia de escenificación del conflicto en la que se apoyó Unidas Podemos mientras estuvo liderado por Pablo Iglesias, advirtió el mismo lunes de que esa esa no es la propuesta del Gobierno. La reforma laboral, sin embargo, ha abierto una grieta entre la ministra de Trabajo y la formación a la que representa en el Ejecutivo y fuentes de Moncloa admiten no tener claro por cuánto tiempo podrá seguir ejerciendo de muro de contención.