En directo | Mazón: «Esta tragedia superó nuestros sistemas de prevención»

«Hacemos autocrítica. Hubo cosas que no se hicieron bien. Pero no lo hacemos para descargar la responsabilidad sobre otros, ni para alentar linchamientos o construir excusas, sino para entender qué es lo que no ha funcionado, para detectar los fallos y disponer las medidas y los medios para que no se vuelvan a repetir», señala Mazón. «Queremos dar la cara», ha dicho antes de recordar que queda mucho por hacer y la emergencia sigue en marcha.