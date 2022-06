El «OTAN, no» solo arrastra a 2.000 manifestantes en Madrid 40 años después

El grito de «OTAN, no. Bases, fuera» ya solo moviliza a unos cuantos clásicos. 40 años después de las grandes protestas contra la entrada de España en la Alianza, el centro de Madrid vuelve a acoger este domingo una marcha antimilitarista . Pero la manifestación de la plataforma estatal 'OTAN no', el acto de central de la contracumbre, no está siendo ni mucho menos multitudinaria. Según Delegación del Gobierno, apenas 2.200 personas están secundando la marcha.

La decisión de Podemos de no movilizar a sus bases para no tensar más la cuerda con el PSOE ha privado la protesta de gran parte de su potencial músculo, dejando a Izquierda Unida como único motor político de esta manifestación, que tampoco ha contado con el apoyo de los grandes sindicatos, que son los que mayor capacidad de movilización tienen siempre.

Con estas mimbres, la convocatoria, lejos de colapsar el corazón de la capital de España como prentendían la decena de asociaciones menores convocantes, apenas está congregando a unos miles de personas en los alrededores de la estación de Atocha en esta protesta en la que los antimilitaristas querían exhibir músculo a dos días de que comience en Madrid la cumbre atlántica en la que se darán cita entre el 28 y el 30 de junio los líderes de los 30 países de la OTAN y a sus principales aliados. La muchedumbre no llena los carriles centrales del Paseo del Prado, donde hay muchos metros cuadrados libres entre los manifestantes dispersos. Mucho asfalto visible en Cibeles y en Gran Vía.

Pese a la tibia respuesta ciudadana a la marcha anti OTAN, el despliegue de seguridad es impresionante, más acorde con una final de Champions de alto riesgo que de una protesta pacífica en la que la edad media se acerca a la jubilación. Centenares de agentes de las Unidades de Intervención de la Policía (UIP, antidisturbios) vigilan la marcha que transcurre por el centro de la capital y que acabará en la plaza de España.

En parte, el gran operativo policial se debe a que a escasos metros de la manifestación antimilitarista tiene lugar simultáneamente a la 'Marcha en defensa de la Vida y la Verdad', con un perfil de participantes totalmente opuesto a los anti-OTAN, y en la que también participan varios miles de personas.

La presencia en la manifetación anti OTAN de los colores y las siglas de Izquierda Unida (IU), el Partido Comunista de España (PCE) y las organizaciones anarquistas, los tres históricos colectivos contra la Alianza, se hace presente en pancartas y carteles, entre los que no se ven los logos de Podemos, que, tal y como prometió, está teniendo un perfil muy bajo en esta manifestación a la que no asisten ninguno de sus ministros ni cargos de primera fila.

Secretario de Estado

Sí está buena parte de la dirección federal de IU y dirigentes de la formación, como el secretario de Estado para la Agenda 2030 y líder del PCE, Enrique Santiago, la portavoz federal, Sira Rego, los diputados en el Congreso Miguel Ángel Bustamante y Roser Maestro y el europarlamentario Manu Pineda. No se ha visto, al menos por el momento, al ministro Alberto Garzón, militante del PCE, y cuya presencia en la manifestación era una de las principales incógnitas. Santiago, por tanto, es el miembro del Ejecutivo de mayor nivel que participa en esta protesta contra una cumbre promovida personalmente por el presidente Pedro Sánchez.

Toda la simbología recuerda a los años 70 y 80. Las banderas rojas con la hoz y el martillo y las enseñas tricolores republicanas se mezclan con los puños en altos y los lemas ya históricos de las pancartas pacifistas del siglo pasado: «El petróleo alimenta las guerras», «las guerras siempre las pierden los pueblos» o «lo que mata no protege la vida». Eso sí, las banderas arcoíris del orgullo y carteles como «Ni Putin ni OTAN», parecen rejuvenecer una manifestación donde son mayoría los sexagenarios que en 1982 encabezaron aquellas movilizaciones en contra de la adhesión de España al tratado y que ahora muestran orgullosos sus pancartas de «Yayos flautas Madrid, luchamos y lucharemos».

Entre las consignas hay también críticas a las dos formaciones del Gobierno por la tragedia de la valla de Melilla, de la que responsabilizan al Ejecutivo por sus acuerdos con Rabat. Lemas como «El Gobierno progresista mata negros en Melilla» o «¿Qué hacen Sánchez y Yolanda Díaz? Matan obreros en Melilla» se han dejado oír.

La marcha, que transcurre sin incidentes, está encabezada por tres pancartas: 'No a la guerra, no a la OTAN y por la paz'. 'No a los presupuestos militaristas. Vuestras guerras no las pagamos' y 'Bases fuera'.