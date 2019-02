Arrimadas será candidata al Congreso

La líder de Cs ha resaltado que es un "enorme privilegio" para ella liderar este partido en Cataluña, algo que "no es fácil", pero, a su juicio, es la formación política que "no abandona a los que no tienen voz".

Tras resaltar hacer un llamamiento a los votantes "decepcionados" de PP y PSOE para que respalden Cs con su voto, Rivera ha defendido una España "en la que caben todos", menos los que dan un golpe de Estado o los corruptos.

"Frente a un PSOE podemizado y sectario, diálogo entre ciudadanos que respetan la ley y los que queremos lo mejor para este país", ha afirmado Rivera, quien ha asegurado que combatirá políticamente a aquellos que quieren saltarse las leyes.

"Nadie se imagina a Inés y a mí negociando los indultos a los que dan un golpe de Estado, sí se imaginan a Sánchez y Calvo haciéndolo, nunca vamos a saltarnos la justicia", ha señalado el líder de Cs, quien ha resaltado que su partido liderará la alternativa al "sanchismo" sin "pisotear" la Constitución.

"Vamos a hacer el Gobierno de los mejores y de los valientes, vamos a ser la casa común del constitucialismo del siglo XXI, un lugar común sin etiquetas, se acabaron las dos Españas, la tercera está aquí, la que se da la mano", ha señalado.

Por último, Rivera ha indicado que no solo Arrimadas se sumará a la candidatura de Cs, sino "más gente con procedencia diversa y con defensa de valores constitucionales". "Quiero ser presidente no para ostentar el cargo, sino para que el poder cambie a este país, no me importa el cargo no tengo un manual de resistencia", ha concluido.