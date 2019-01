Un bebé sale con las manos arriba y se “entrega” a la policía

Lo sorprendente es que, en un principio, a pesar de que es un bebé, los agentes no bajan sus armas. El vídeo, grabado por un transeúnte, no tardó en hacerse viral provocando mucha indignación en las redes sociales, que no podían creer la reacción de los agentes. Sin embargo, desde el Departamento de Policía de Tallahassee se aclaró que los oficiales abordaron la situación con cautela. Después, se publicó un vídeo de la cámara que llevan consigo los policías para que se viera su comportamiento.