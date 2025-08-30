Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una manifestación en contra de las deportaciones de migrantes en Philipsburg (Pensilvania). Reuters

Una jueza bloquea las expulsiones rápidas de migrantes impulsadas por Trump

La resolución considera que puede dar lugar a deportaciones «erróneas» al impedir que haya un proceso legal y que el detenido demuestre su tiempo de residencia en EE UU

María Rego

María Rego

Sábado, 30 de agosto 2025, 10:57

Nuevo revés judicial para la política migratoria impulsada por Donald Trump. Una jueza federal ha bloqueado las expulsiones rápidas de migrantes de territorio estadounidense al ... considerar que este proceso exprés puede desembocar «inevitablemente» en deportaciones «erróneas». La magistrada, además, critica en su dictamen de 48 páginas que esta práctica se haya extendido a todo el país desde el regreso del magnate a la Casa Blanca aunque no cuestiona su «aplicación en la frontera» con México, la principal puerta de entrada de extranjeros de manera irregular a Estados Unidos.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mayor tragedia en la ruta canaria: 143 víctimas en un cayuco naufragado frente a Mauritania
  2. 2 Aumenta la criminalidad en Canarias: los asesinatos se disparan un 223% y los secuestros un 100%
  3. 3 Yéremy se va a la Premier y deja dinero a la UD Las Palmas
  4. 4 El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ya tiene cartel: una sardina con escamas de póker
  5. 5 Un finalista del concurso del Guiniguada denuncia al Ayuntamiento en la Fiscalía
  6. 6 Miles de personas convierten La Vará del Pescao en un mar de tradición y fiesta popular
  7. 7 Raquel del Rosario: «Es un orgullo y un privilegio ser la pregonera de las fiestas del Pino»
  8. 8 La plantilla de la naviera Armas «inquieta» por la falta de información de la venta
  9. 9 Muere Miguel Peláez Castillo, un empresario comprometido con el desarrollo de Gran Canaria
  10. 10 Los altos precios obligan a los canarios que se quedan de vacaciones en el archipiélago a no salir de su isla

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Una jueza bloquea las expulsiones rápidas de migrantes impulsadas por Trump

Una jueza bloquea las expulsiones rápidas de migrantes impulsadas por Trump