SandGüix aterriza a lo grande en Las Palmas de Gran Canaria: así son sus sorprendentes sándwiches

No se cansa de emprender el joven empresario Francisco Álvarez, y eso es una gran noticia para todos los que disfrutamos de sus ideas. Con las hamburgueserías Está Rico ya consolidadas, contando con cinco locales en Canarias (tres en Tenerife y dos en Gran Canaria), ahora ha elegido la capital grancanaria (calle Pascal, 1) para continuar con su imparable expansión, pero esta vez con un concepto innovador: sándwiches exclusivos, con ingredientes de máxima calidad y pan de Zulay, garantía donde las haya. Su primer contacto con el público tuvo lugar este pasado miércoles, con un evento privado que sirvió para conocer impresiones y confirmar las sospechas, es un producto que gusta, sorprende y marcará tendencia.

El propio Francisco confiesa que es «muy fan de los sándwiches, tenía muchas ganas de empezar este proyecto, que me sirve para diversificar mi empresa, aunque sin perder la esencia que ha llevado a Está Rico Burger al éxito. Aquí, el cliente encontrará un producto artesanal, original, inspirado en los sándwiches coreanos, pero con nuestro estilo y más cárnicos», apunta el propietario del grupo. «No es algo que exista en Canarias, hasta ahora, y me atrevería a decir que no existen muchos lugares en el resto del país con este concepto que proponemos».

Empleados, durante el evento de este miércoles.

El emprendedor destaca que «no sólo vamos a revolucionar el concepto de desayunos, vamos a tener presencia también a la hora del almuerzo, la merienda y las cenas, pues, afortunadamente, para este producto siempre es un buen momento». La variedad de SanGüix es tan singular como atractiva. Los tenemos desde pastrami, con ensalada de col y mostaza americana; pasando por el de costilla desmenuzada con salsa barbacoa, crema de millo y crema agria; hasta el «no tan mixto», con jamón braseado loncheado, mozzarella rallada y bechamel de mostaza savora; el «mortadelo», con stracciatela, mortadela de pistacho y pesto, o uno de panceta empanada en panko, salsa tonkatsu, spicy mayo, cebolla crujiente y sishimi togarashi. Son algunos ejemplos de la exclusividad de la oferta. «También el sándwich en la parte dulce tendrá protagonismo, como el de crema de pistacho, helado, kit kat o cubanito».

Una de las claves de estos exclusivos productos está, por supuesto, en el pan. Y lo es porque lo hace Zulay, uno de los mejores obradores de Canarias, que trabaja con el grupo también ejecutando los panes de las hamburguesas, y con una buena cantidad de restaurantes de nivel, ofreciendo un pan perfecto. Bryan Medina, de Zulay, señala que «para elaborar un buen producto la clave es tener la mejor materia prima. Hacemos un esfuerzo muy grande en conseguirla. Por otro lado, respetamos los procesos de fermentación natural del pan. Estamos acostumbrados a comer panes donde la harina no es de gran calidad y con un proceso acelerado de la fermentación, para conseguir hacer muchos panes en poco tiempo. Nosotros este ritmo lo respetamos mucho, algo que luego se nota», apunta el joven emprendedor, que reconoce que «llevamos muchas semanas trabajando en la receta de este pan para SandGüix, con mucha exigencia, porque Fran demanda mucha calidad, algo que agradecemos».

Francisco (en el centro con camiseta negra), junto a su equipo.

Estamos ante un pan «brioche, no muy dulce, para que no adquiera mucho protagonismo, sino que acompañe al resto de ingredientes. El equilibrio es fundamental. Aquí tenemos un pan con aroma a mantequilla, que unido a esos matices de la fermentación, conseguimos un pan que huela y sepa muy bien», afirma Bryan, cuya empresa, con presencia en La Palma y Tenerife, cuenta con 45 empleados y cinco tiendas. Una expansión que el empresario desea continuar con pasos sólidos, como hasta ahora. «No tenemos prisas, pero tampoco tenemos pausa». Quién sabe si pronto los podremos disfrutar también en Gran Canaria, ojalá sea así.