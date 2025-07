Restaurante El Portalón, más de 30 años de historia y excelencia

Vanesa Delgado Caballero Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 17 de julio 2025, 22:57 Compartir

Hay restaurantes que visitarlos produce emoción desde que bloqueas la fecha en la agenda y El Portalón, templo gastronómico en el sur de Gran Canaria, es uno de ellos.

Una vez y ya dispuesta a traspasar sus puertas la nostalgia se sienta conmigo a la mesa porque no pocas fueron las veces que mi padre nos llevó cuando éramos adolescentes. Hoy, con cambios notorios en su decoración y disposición, El Portalón sigue agasajando al paladar, sigue dando la mejor versión del producto con estirpe, con certificado de origen y de soberanía incuestionable.

Eso sí, ahora, una sala confortable de discreta y agradable elegancia permite que el comensal se abstraiga del exterior y se concentre en cada uno de los elaborados platos de su carta donde, como siempre ha sucedido, será difícil decantarse por algún favorito porque no existe ni tan siquiera una tapa que en este restaurante no esté pensada, trabajada y montada para sorprender al paladar.

La exigencia como seña de identidad

Desde que este restaurante abrió sus puertas, la exigencia en cada parte del proceso destaca por su presencia, desde la selección el producto y la relación estrecha y cercana con cada proveedor, el cuidado de cada partida, la elaboración desde el rigor que solo da la cocina tradicional, desde el respeto más absoluto a la materia que se trate y hasta el diseño del plato.

Y en cada una de las secuencias, tal y como nos indica Bartolomé Peinado, responsable de todo lo que se cuece y se guisa en El Portalón, se detienen para que todo sea perfecto. Desde una salsa española hasta una sofisticada y delicada velouté, desde un escabeche hasta un aliño y desde un aperitivo hasta un magnífico risotto.

Tradición y vanguardia conviven en El Portalón

No existe quien no sea amante de la buena mesa y no haya tomado asiento en este restaurante y es que, si de platos se trata, con cualquier elaboración con bacalao ellos logran en cada servicio un auténtico homenaje a este peculiar y exquisito pescado.

Si se trata de ensaladas, no esperen que desde sus cocinas les sirvan un plato correcto o corriente, las suyas, tanto la de bacalao como la de bonito en escabeche, dicho sea de paso, mi favorita, podrían tratarse como piezas de museo y es que, ese bonito que protagoniza el plato llevará un tratamiento en cocina al que se le ha dedicado técnica, sabor y cariño. Y así, uno tras otro, podríamos detenernos y estudiar cada propuesta porque, la carta de El Portalón podría significar un tratado de excelencia culinaria en sí mismo.

Y qué decir de su equipo, de los que hacen magia sin varita y responsables de destacar cada ingrediente desde el respeto a su origen, al que le aplican cuantas habilidades sean necesarias, desde las más tradicionales hasta las más sofisticadas para que el resultado solo pueda ser sublime.

En mejora continua

Lejos de exhibirse o alzar bandera esa por la que se los conoce y con la que se destacan por encima de muchos, en El Portalón solo buscan la satisfacción y la alegría del cliente, así que, año tras año, y ya van más de 30, Pedro Castro, director gerente de Sol Barbacán, destaca que siempre han sabido adaptarse a la demanda y evolucionar como respuesta. Y es que, a pesar de que jamás hayan dejado de lado el rigor de su cocina, eso no ha impedido que El Portalón actualice y refresque su carta sin perder ni un ápice de la magnífica fama que siempre los ha acompañado, como si de su apellido se tratara.

Un espacio y una carta para cada momento

De verano a invierno, para el público local o para el público extranjero, desde una carta de aperitivos y raciones, hasta un excelente solomillo de ternera a la española, con jamón de bellota, salsa de Rioja y boletus, en El Portalón reciben con los brazos abiertos cada capricho del comensal.

«Escuchar es la clave», tal y como nos destaca Bartolomé, porque no todos los días nos apetece lo mismo ni en el mismo momento, aparte de disponer de un equipo de cocina dispuesto y preparado para adaptarse al paladar que lo precise y además de recoger, de manera minuciosa, todas las posibles alergias e intolerancias con el mismo requerimiento de cada plato de su carta.

Jornadas gastronómicas como homenaje al comensal

Sus jornadas del bacalao son famosas y demandadas en toda la isla, teniendo que cerrar lista de reservas ante la gran acogida con la que siempre responde el público.

Jornadas que se despliegan en más de 40 elaboraciones diferentes y con las que El Portalón rinde homenaje a sus clientes porque, se afanan en conocer y agradecer a cada persona que toma asiento en sus mesas.

Y una recomendación, si nunca ha medido lo que en El Portalón son capaces de ofrecer en sus eventos gastronómicos, vaya pidiendo fecha de las siguientes porque siempre satisfacen y dejan huella en todos aquellos afortunados que las prueban.

De picoteo o de carta

Según y como se presente el día, en El Portalón podrán ponerle siempre el acento del mejor sabor. Si lo que le apetece es un buen vino, porque hasta su bodega se completa, de principio a fin con cuidadas referencias, y algo rico de picar, aquí despliegan una carta repleta de atractivas raciones y medias raciones como acertado compendio de principio a fin: desde unas magníficas gambas al ajillo hasta una ensaladilla inolvidable, pasando por las siempre irresistibles croquetas.

Si lo prefiere, podrá tomar asiento para un almuerzo o cena en el que deleitarse, desde los entrantes fríos hasta los calientes, sin que falten sus ensaladas, para dar paso a segundos platos donde el pescado y la carne son coprotagonistas de todo un espectáculo gastronómico y en donde tampoco faltan platos vegetarianos y veganos tratados y elaborados con la misma consideración que el resto de las propuestas. Y atención a sus risottos, por los que vale la pena esperar los 20 minutos de rigor porque se elaboran sobre la marcha, con un caldo de días de reducción insuperable.

Postres elaborados en su propia cocina

En El Portalón no dejan en manos de otro su sello. Desde su cocina se elabora absolutamente todo lo que ofrecen y, en materia dulce no bajan el listón. Postres elocuentes dan paso al cierre de su carta, conformando toda la experiencia en puro capricho, ese que se quiere volver a probar y no dejar de repetir nunca.

Más de 30 años sin bajar la guardia, con la seguridad que solo da el trabajo bien hecho y las ganas de mejora continua, manteniendo los clásicos de siempre a los que deben su espléndida fama a la vez que introducen y sorprenden tanto a los clientes de toda la vida como a los que llegan por primera vez.

Siempre preparados e ilusionados para deslumbrar a quienes no los conozcan, porque, la razón de ser de este restaurante siempre ha sido innegociable: excelente producto, cocina, atención y servicio y eso, jamás se ha alterado en más de 30 años de vida.