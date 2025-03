Restaurante Embarcadero, siempre impecable

Vanesa Delgado Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 7 de marzo 2025, 23:24 Comenta Compartir

Su chef, Rafael Bueno, se considera un enamorado de la cocina popular, pero, nos apunta «solo de la que está bien hecha». Su criterio a la hora de elegir producto no se aprende ni se enseña en ninguna escuela. Rafa tiene ese don o esa virtud, que se tiene o no se tiene y él, nació con ella. Probablemente legado de sus abuelos, asturianos y hosteleros durante toda su vida.

Él nació en Gran Canaria y Maspalomas fue su casa, hasta que emprendió rumbo a la prestigiosa Escuela de Hostelería Hofmann en Barcelona, donde se formó durante 4 años.

A partir de ahí, seducido siempre por el producto fresco y por las técnicas de cocina que no invaden, sino que enaltecen el género, creció de la mano de reconocidos chefs, como Santi Santamaría y en prestigiosas cadenas hoteleras como Ritz Carlton.

Tras catorce intensos años regresó a Gran Canaria y, desde 2006 capitanea el Restaurante Embarcadero, emblema de la alta gastronomía que se disfruta en Gran Canaria, desde la primera hasta la última letra: producto soberbio, técnica correcta, ejecución pluscuamperfecta, servicio intachable y espacio inmejorable.

El producto es esencial

No hay dos días iguales en Embarcadero porque no hay dos cartas iguales. El producto aquí se convierte en sujeto, verbo y predicado, solo dirigido por la exigencia de su chef, Rafael Bueno y a nadie se le esconde que estar en su lista de proveedores es sinónimo de pertenecer a la élite de los mercados.

El secreto no es otro que no poner límites temporales ni geográficos a todo lo que se cocina en Embarcadero, «aquí solo se emplea buen producto, venga de donde venga», así que lo mismo un día, Rafael llevará como propuesta género que llega directamente desde Pescaderías Coruñesas, como que al día siguiente en las brasas se estarán asando una sama o un medregal de las costas canarias.

Ampliar Despiece de pescado en Restaurante Embarcadero C7

Lo mismo con el marisco, con las carnes, con las verduras, con las hortalizas y con cada ingrediente porque aquí, lo que prima, es hacerlo todo perfecto desde un producto excelente e irresistiblemente fresco.

Rafael Bueno, un chef de principios

Muchas más singularidades definen también Embarcadero desde que abrieron sus puertas hace casi 20 años, pero, si necesitáramos solo de una palabra para describirlo, esa sería personalidad.

Bueno es plenamente consciente de que otras propuestas en otros establecimientos de la isla resultan mucho más comerciales, pero, ante eso no se rinde porque sus principios son su espina dorsal, o dicho por él mismo: «jamás voy a replicar lo que a otros les funciona, porque no sería yo y este restaurante no sería Embarcadero».

La ejecución perfecta

Su despiece del pescado fresco, la selección de carnes o la ejecución de arroces no encuentra homónimo en la isla y su «Josper», esa emblemática parrilla vasca abierta no encuentra mejores manos expertas que las de su chef.

Un tratamiento del producto impecable, donde Bueno consigue sabores y texturas de sensaciones exponenciales y que le valen el lleno, prácticamente a diario, de exigentes paladares que saben lo que aquí se asa. De hecho, no existe el día en que la mayoría de los comensales no sean «de repetición» y, después de casi 20 años se les podría denominar «club de fans de Bueno». Como dato, es común escuchar varios idiomas y acentos desde distintas partes del mundo en un solo servicio.

Ampliar Pan cristal, tartar de atún y huevo frito C7

Toca también entretenerse con sus entrantes, en su selección de ostras según temporada, en esos platos que le han valido a Bueno para que otros lo repliquen, como su tuétano a la brasa con tártar de atún rojo y yema curada o su buñuelo de almogrote.

Ampliar Ostras en restaurante Embarcadero C7

Y capítulo aparte sus guisos, si están en la carta del día, imposible no rendirse ante ellos: carrilleras, solo de cerdo ibérico, su fabada, 100% asturiana, o sus verdinas en salsa.

Lo que no hace nadie

La cocina de Bueno habla de la tradición más genuina, de la técnica sin atajos, de fondos, de tiempo, de temperaturas, de hacerlo todo «en casa» y de no guardarse nada. Elaboraciones que no están exentas de creatividad aunque él prefiere cocinar lo que realmente está bueno y solo toma como inspiración lo que sabe que está bien hecho con conciencia.

Ampliar Restaurante Embarcadero C7

Viajar, salir y probar son casi una única acción. Regresar, cocinar y probar también forman parte de su libreta de tareas porque no hay que ir de «peculiares» por las cocinas ni de excéntricos para llamar la atención del comensal. Bueno huye de florituras y su cocina se basa en la excelencia del producto llevada a su mayor exponente, cocinada desde la técnica que precisa. Ni más ni menos y, hoy por hoy, parece que es lo más difícl de encontrar.

Ampliar Recogiendo los jugos tras el asado del pescado C7

Todo en uno

Se podrían llenar páginas y páginas de la cocina, evolución y personalidad de Bueno y de la excelente trayectoria y posicionamiento de Embarcadero a lo largo de estos casi 20 años pero no se deben pasar por alto otras consideraciones que tambien lo convierten en uno de los mejores resturantes de Gran Canaria: el servicio siempre está a la altura de las elaboraciones que salen de cocina y su sala no necesita de adornos ni filigranas porque sus vistas al Muelle Deporitvo de la capital grancanaria son la mejor obra de arte.

Ampliar Vistas desde Restaurante Embarcadero C7

A tener en cuenta también que la suya es una cocina viva que abre todos los días al público y de manera ininterrumpida, no se para desde el mediodía hasta bien entrada la noche y el nivel no decae ni un solo minuto. Los cientos de eventos que se celebran al año también lo convierten en lugar ideal para cualquier homenaje que se precie, porque la misma intensidad que se pone en las cocinas y servicios cada día, se replica en las celebraciones.

Eso sí, vaya a la hora que vaya, la experiencia gastronómica sobre el mar no puede terminar sin una torrija, sin duda la mejor de toda Gran Canaria.

Ampliar Torrija de restaurante Embarcadero C7

Como cierre, preguntamos a Bueno por su futuro y, para alegría de todos nos cuenta que se jubilará en Embarcadero, así que quedan muchas veladas y sabores por disfrutar con su cocina, única y siempre soberbia, en la isla de Gran Canaria.