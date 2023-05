Kim, arrebatadora y auténtica comida coreana en Las Palmas de Gran Canaria

El éxito rotundo de la apertura del nuevo local del Kim se traduce en el lleno diario por parte del público canario que ha caído rendido, a tanto despliegue de encantos.

Comenzando por las colas que esperan su turno, bien a las 20.00 horas, bien a las 22.00 bloqueando la fachada desde donde ya se advierte que este nuevo Kim, tiene mucho que ofrecer.

La saturación de color, en sintonía con la bandera de Corea del Sur, el mobiliario, su cocina al fondo del local, sobre la que corona el luminoso del Kim de siempre, el bullicio y los aromas, provocan una especie de amor a primera vista y, todo lo que queda por probar, confirmará el flechazo.

Ampliar El antiguo luminoso del Kim de siempre, sobre la nueva cocina C7

Cocina variada, saludable y explosiva

Nos cuenta Joham que la filosofía del local, sigue siendo impertubable. Los platos que salen ahora de la cocina del nuevo Kim, son los mismos que su madre ya preparaba para la comunidad coreana en Gran Canaria y para la flota japonesa.

«Aquel local nació como punto de encuentro para no dejar de lado nuestra gastronomía, por tanto también nuestra cultura». Y es que, desde aquel entonces lo que se cocina en el Kim y hasta ahora, solo es auténtica cocina coreana.

«Pretendo con este nuevo local, dar un giro y adentrarme en cocina fusión, uniendo por ejemplo a Canarias y Corea en un plato, pero el lleno diario del nuevo Kim, no me deja tiempo para experimentar»

Por lo pronto y, hasta que llegue ese momento, podemos encontrar en su carta, todas aquellas elaboraciones que ya encontrábamos en el Kim de siempre más los fuera de carta de aquel entonces, ya incorporados de manera permanente.

Detalles del nuevo local del Kim y Joham

Los imprescindibles

A ritmo casi frenético no cesan de salir de platos de la cocina y si acude en un cambio de turno, presenciará como las mesas tardan apenas segundos en llenarse de comensales.

No tardará tampoco el personal del Kim en atenderle, déjese recomendar si aún no ha vivido esta experiencia, pero si nos lo permiten, comiencen por la Buchujeon, una deliciosa tortilla con verduras a las que ahora le añaden unos langostinos. Todo un acierto porque no cesan de servirla en las mesas vecinas.

Ampliar Buchujeon con langostinos y salsa de soja C7

Pero si lo suyo son las empanadillas, no aparque la doble opción de Mandu, empanadilla coreana, bien de verduras o de pollo, acompañadas por un mojo rojo de gochujang (salsa picante coreana).

Los tradicionales

El Bibimbap no puede faltar en su experiencia porque, probablemente, este sea el plato coreano que más le suene. Su éxito es tan grande que se replica cada vez en más establecimientos, sean o no de comida coreana. Bibimbap responde a la traducción «arroz mezclado» y de eso se trata precisamente: una base de arroz coreano y verduras o la versión con carne, que en Kim la encontrará de entrecot marinado. Coronando esta sabrosa combinación, un huevo frito. Mézclelo todo y simplemente, disfrute.

Ampliar Bibimbap con ternera del Kim C7

En este apartado la vista nos llama poderosamente sobre el Ssam de Bulgogi, ternera marinada, extraordinariamente tierna y sabrosa, macerada en salsa ssamjang y arroz coreano. Las hojas de lechuga que acompañan al plato no son de decoración, rellene, envuelva, moje en la salsa y saboree uno de los platos más demandados de la cocina coreana, en el mundo entero.

Ampliar Bulgogi de ternera marinada del Kim C7

Los «obligatorios»

Ampliar Japchae o fideos de batata del Kim C7

Lo ideal es que acuda bien acompañado, porque es cierto que, la cocina coreana en general está pensada para compartir y en el nuevo local del Kim todo está perfectamente dispuesto para ello y, de una manera muy particular y atractiva. Mesas grandes y cómodas en las que saborear esta gastronomía milenaria, llena de matices sorprendentes y de sabores explosivos y diferentes, en cada elaboración.

Así que, para que el recorrido sea de lo más completo, deberá probar dos platos, para nosotros obligatorios, los apetitosos Japchae con verduras que consisten en una base de fideos de batata y las irresistibles, únicas, extraordinarias y sustanciosas Dakgangjeong, alitas de pollo frito estilo coreano untadas con la salsa casera especial agria kim. Sin temor a equivocarnos, este plato no lo encontrará igual, en toda nuestra geografía.

Ampliar Las irresistibles alitas Dakgangjeong de Kim C7

Hasta la vista

La despedida será un hasta pronto, mientras prueba los Mochi de mango del Kim. Delicadeza y sabor, en un solo bocado. Aunque su tarta de queso y su pancake con helado, lucen en las mesas anexas.

Mochis de mango, pancake con helado y tarta de queso del Kim C7

Y, a pesar de todo esto, mucho queda por contar de este local, de su comida, de la sintonía con todos y cada uno de los clientes que lo visitan. Como dato, mientras charlábamos con Johan, no cesaron de acercarse clientes a darle la enhorabuena y a describirle, con detalle y entusiasmo, todas las sensaciones que provoca el Kim, desde el primer plato y hasta el último de su carta.

Porque aquí nada es plano y, venga lo que venga, fusión o tradición, ya ha dejado su sello en el numeroso público que, a diario, llenan el Kim, desde que abren la puerta y hasta el no aceptamos reservas, estamos llenos.

Para no quedarse con las ganas, lo mejor es reservar vía WhatsApp 658884838