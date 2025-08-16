Hawai Poké evoluciona y revoluciona con su nueva carta genuinamente hawaiana Ellos fueron los pioneros en introducir el poke en Gran Canaria y ahora vuelven a sorprender con un considerable y sabroso salto cualitativo desde una carta renovada que abraza recetas hawaianas auténticas, deliciosas y sorprendentes

Hawai Poke fue la puerta de entrada del poke en la isla, años después y ahora que esta elaboración se considera una receta cotidiana, ellos estructuran un nuevo repertorio que, sin temor a ser exagerada, les garantizo que han configurado una de las apuestas más valientes y sorprendentes en la isla en lo que va de año.

Las claves se traducen en meses de intenso trabajo, de documentación, de pruebas incesantes hasta dar con el plato perfecto. Cada elaboración llega para hablarnos del mestizaje imperante en ese remoto y exótico archipiélago en donde desde siempre se ha dado acogida a influencias japonesas, chinas, filipinas, portuguesas, coreanas y, como no, estadounidenses y se han fundido en perfecto equilibrio con las raíces nativas.

Todo un movimiento estratégico en el tablero gastronómico grancanario que llega para demostrarnos que, este equipo ni se conforma ni se limita, y vuelven a dejar de manifiesto su intención de agasajar al comensal desde tres premisas innegociables: producto fresco de proveedores seleccionados, respeto por la tradición gastronómica que defienden sobradamente en su encantador local y mucho 'umami' porque en cada plato se ha cuidado cada ingrediente salvaguardando su naturaleza y borrando todo artificio.

Qué lo hace tan diferente

Lo primero que debemos destacar es que Hawai Poké es el primer local, en toda España, que se ha arriesgado a ofrecer los platos más populares de la cocina hawaiana y no ha sido fruto de un capricho.

Un repertorio que nos ofrecen perfectamente definido, donde todo se ha cuidado: contrastes, potencia, producto y técnica hasta dar forma, solo en Hawai Poké, a platos populares que llegan desde este archipiélago del Pacífico como su 'Spam Musubi', rindiendo homenaje a aquellas latas de jamón que los japoneses dejaron allí olvidadas con su arroz, su alga wakame y unas láminas de nori. Un platillo fascinante que nos acerca a la historia de Hawai.

Le pueden seguir la pista al nivel culinario de Hawai Poké con otro de sus insólitos entrantes, como sus 'Manapuas', que llegaron por la influencia China y que conformaron unos bollos rellenos de carne de cerdo a la barbacoa. Altamente adictivos.

No faltan en su repertorio otros platos más conocidos por todos, como las Gyozas, los crujientes de pollo o los 'Dumpling', eso sí, en ningún otro local podrás saborearlos desde la profundidad de la influencia hawaiana y su carácter tropical.

Intención y recetas que cuentan una historia

En materia de platos principales, que nadie se asuste que los poké siguen presentes en su carta y siguen siendo grandes protagonistas, eso si, también desde aquí han repensando la oferta y a partir de ahora encontraremos elaboraciones mas definidas desde una ejecución mucho más cuidada, alejándose de ese espíritu 'fast food' que nada tiene que ver son este plato hawaiano sino todo lo contrario, porque, solo los auténticos poké como los de este local consiguen la esencia de esta receta: cocina real, cercana, altamente nutritiva y sin artificios.

Como prueba de todo esto, pueden medir la intensidad de un poké genuino con su elaboración en materia 'Hawai': arroz de sushi, aliño secreto Hawai, cebolla caramelizada en sus cocinas, mango, edamame, generoso aguacate, salmón excelente, mayonesa japonesa, kimchi macerado también por el equipo de cocina de Hawai Poké, sésamo tostado y cebollino. Desde el primer bocado la intensidad estaré presente.

Pero otras de las grandes noticias que tenemos que contarles es que sus extraordinarias hamburguesas también permanecen y, como filosofía propia del local en Hawai Poké vuelven a escapar de lo común incluyendo en su carta una hamburguesa de pescado, con un delicioso salmón como estrella al que solo necesitan añadirle mayonesa japonesa y encurtidos. Irresistible.

Recetas hawaianas, una nueva ola

Nada aquí se ha improvisado, en esta nueva etapa se palpa la planificación, la trazabilidad del producto y la intención culinaria: platos que llegan afinados, con tiempo de cocina real detrás y una lectura contemporánea de la tradición hawaiana.

Una propuesta que sorprenderá a todos aquellos que se acerquen al local porque, disfrutarlo allí, mientras rompen las olas en la zona de La Cícer suma y aporta a la experiencia.

Coherencia y valentía llegarán hasta la mesa con sus opciones más contundentes como su versión del plato hawaiano, ideal para reponer fuerzas, 'Loco Moco': carne de ternera, salsa 'gravy', arroz y huevo frito. Un plato por el que suspirarás más de una vez.

Tampoco le faltan otros como su 'Torikatsu', un filete de pollo crujiente con ensalada de col Hawai y la famosa salsa Tonkatsu o el estofado 'Huli-Huli' con pollo a la brasa, arroz y la siempre eterna piña tropical.

Una carta de lo más evolucionada, donde Hawai Poké deja de manifiesto que no siguen dictados, copias, modas o corrientes sino todo lo contrario: ofrecer producto fresquísimo, sabores muy equilibrados, texturas y contrastes, identidad y versatilidad saludable, siguiendo fielmente la inspiración hawaiana.

Bebidas y postres que siguen el hilo conductor

En ambas materias, en Hawai Poké siguen trazando el camino desde la coherencia. Una corta pero cuidada selección de bebidas que nos acerca a la coctelería 'Tiki' y en materia de postres, miran hacia la fruta tropical cuidado su textura e intensidad, como su cremoso de piña colada.

Una apuesta absolutamente plausible, tan extraordinaria como inolvidable desde que se prueba y tan cuidada que no admite réplicasni imitaciones. Un local que hay que conocer muy de cerca y dejarse seducir por la esencia de Hawai y sus irresistibles atractivos.