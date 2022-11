¿Te gusta comer en la barra? Estas son 9 buenas opciones para hacerlo en la capital grancanaria

«Los bares, qué lugares, tan gratos para conversar. No hay como el calor del amor en un bar», decía la letra de la canción del grupo Gabinete Caligari, lanzada allá por 1986. Con el paso de los años se convirtió en una especie de himno para todos los amantes de las barras, las tapas y las cañas, que la cantaban con un entusiasmo que iba creciendo a medida que avanzaba la noche.

Lo cierto es que hay bares, tascas y restaurantes fantásticos donde la barra es un acogedor lugar dentro del espacio, con su propia idiosincrasia, visión y ritmo. Para muchos comensales, la barra es el verdadero calor del amor en un bar. Si eres de los que disfruta comer sentado en taburete y viendo el panorama desde esa perspectiva, estas son algunas opciones de garantía en Las Palmas de Gran Canaria.

Ribera del Río Miño

Es una de las grandes barras de la ciudad y una seña de identidad de este restaurante. Muchos de sus clientes llevan años disfrutando en este espacio, y el servicio te hará sentir como en casa. Tanto para el aperitivo como para el almuerzo, no dejes de vivir la experiencia de disfrutar aquí del célebre producto de uno de los mejores restaurantes de la ciudad desde su barra. Se encuentra en la calle Olof Palme, 21.

Bar Imperial

Es uno de los secretos mejor guardados, a pesar de llevar años conquistando y atrayendo a fieles comensales. Más allá de las sugerencias fuera de carta, que siempre son garantía aquí, hay platos icónicos como el codillo, las costas asadas, el cordero o el cochinillo segoviano confitado, en la parte de carnes o el pulpo a la brasa en pescados. Además, una gran variedad de entrantes, sugerencias y oferta de vinos. Larga vida al Imperial (y a su barra). Se encuentra en la calle Eusebio Navarro, 27.

Vinófilos Triana

Mario Reyes encontró aquí un espacio que hizo a su medida y lo convirtió en el paraíso para los amantes del vino en la ciudad. Su fantástica y enorme oferta de vinos, con espacios muy llamativos y una planta superior dedicada a la formación, la combina con una buena barra donde disfrutar de platos muy sugerentes y admirados. No dejes de probar su famosa tortilla de papas, de las mejores, o sus papas bravas. Además, una gran variedad de embutidos , entrantes y sugerencias para acompañar la generosa oferta de vinos por copas. Se encuentra en la calle Viera y Clavijo, 23.

El Pote

Cumplió 50 años recientemente y es todo un emblema de la capital grancanaria. Medio siglo acompañando a varias generaciones de comensales que han visto como este restaurante se ha ido transformando y adaptando a la perfección con el paso de los años. Una de sus características principales es, precisamente, la barra. Su icónico espacio es algo innegociable para sus propietarios, que la cuidan y respetan tanto como sus comensales la aprecian. A pesar de los diferentes espacios de El Pote, ahí siempre comer será diferente. Y para bien. Se encuentra en la calle Juan Manuel Durán González, 41.

Cuernocabra

Este es un lugar que se encuentra en un estado de forma excepcional, y sin duda es un establecimiento que impulsa mucho la gastronomía insular. Cuernocabra es puro ritmo, creatividad y canariedad, en todas sus facetas. Ubicado en un singular espacio de la Gourmet Experience de El Corte Inglés, en Mesa y López, este proyecto de Safe Cruz (1 estrella Michelin) invita, casi de manera natural, a disfrutar en su elegante y confortable barra. Desde ahí la vida es más divertida y además uno aprender a valorar el formidable trabajo que hacen. Se encuentra en la avenidad Mesa y López, 15.

Bodega Extremeña

En la bodega suceden dos cosas maravillosas. Se come de maravilla y uno nunca puede salir sin haberse echado unas buenas risas durante la comida. Es un lugar tan pequeño como acogedor, y ahí todos los espacios se aprovechan para que el comensal no se vaya con mal sabor de boca. Embutidos de máxima calidad, interesante oferta de vinos, unas tortillas perfectas y unos montaditos adictivos. Prueba a comer en la barra y de paso conozca mejor a su gente y su historia. No te vas a arrepentir. Se encuentra en la calle José Franchy Roca, 72.

Los Rosales

Bar de barrio, con una oferta muy sólida de menús del día y un movimiento de gente a diario que pone a prueba la siempre eficiente capacidad de sus camareros y personal de cocina. La hora del almuerzo es el momento de máxima afluencia, y a su concurrido comedor, siempre abarrotado de platos de comida casera que cuentan con una legión de fieles seguidores, hay que sumar su gran barra, por supuesto a reventar y sin parar. Es uno de esos bares que nunca fallan, que elabora los sabores de siempre y cuenta con un servicio ideal. ¿Qué más se puede pedir? Se encuentra en la calle Olof Palme, 42.

La Travesía de Triana

Otro de los pequeños locales más queridos y admirados de la capital. Por supuesto, como en todos los buenos, siempre lleno, siempre vivo, con un ritmo que contagia y con unos platos a la altura de las circunstancia. En la Travesía de Triana, que cuentan con otro local en la zona puerto, la barra también juega un papel fundamental. Es donde van a parar los que no tienen mesa , y los que aún teniendo esa opción priorizan la barra. Esta segunda opción es la más inteligente, porque aquí este espacio es tan divertido como acogedor. No dejes de probar su ensaladilla de mar, las croquetas caseras o la carrillada estofada. Además, es uno de los sitios que mejor tiran la caña de la ciudad. Se encuentra en la calle Lagunetas, 11.

Gambrinus

Otro de los grandes clásicos de Las Palmas de Gran Canaria. Por aquí la vida, afortunadamente, sigue igual. Además de su elegante comedor, su gran servicio de sala y su confortable terraza, el Gambrinus cuenta con una cómoda barra donde disfrutar del fantástico producto que manejan. Este es uno de esos restaurante que siempre está a la altura. Da igual se pide carnes, pescados, mariscos o arroces, nunca saldrá insatisfecho. Mención aparte merece su bodega, con más de 500 referencia de vinos. Se encuentra en la calle Secretario Artiles, 34.