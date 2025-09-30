La Catedral Bistró en Arucas, probablemente uno de los mejores restaurantes de Gran Canaria

Vanesa Delgado Caballero Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 29 de septiembre 2025, 23:10 Compartir

La Catedral Bistró no es solo un restaurante en Arucas, es un refugio donde los sabores se reinventan, donde la tradición conversa con la innovación y donde cada bocado es un viaje lleno de sensaciones.

Detrás de este proyecto se encuentra Kilian Nordelo, un chef llamado a marcar un antes y un después en la gastronomía insular por su forma tan particular de entender la cocina. Inquieto y lleno de experiencia, Kilian puede presumir de haber pasado por Aponiente, el triestrellado de Ángel León, donde aprendió a domar la técnica sin perder de vista la esencia del mar y la tierra.

A él también se suma otro nombre clave en la sala con África Sanz, capaz de convertir cada servicio en una experiencia cercana y, juntos, cada día, dan solidez a este delicioso proyecto porque forman un credo propio: la cocina debe emocionar tanto como alimentar.

Cuando la temporalidad marca el ritmo

En La Catedral Bistró Arucas los menús siguen el pulso de la temporada y lo que dicta el mercado así que aquí la máxima es el respeto por el producto canario, pero, en su trayectoria ya tienen platos que para el comensal son innegociables como sus gambas rojas de Denia a la brasa con grasa de chuleta. Gambas, por otro lado, que no se encuentran con facilidad en otros locales y que vuelven sellar el compromiso de la cocina de Nordelo con la excepcionalidad.

Ampliar Gambas rojas de Denia a la brasa con grasa de chuleta C7

Aun así, aquí no buscan deslumbrar sino emocionar, desde su sala, recogida y evocadora, tan propia de la arquitectura aruquense, donde es prácticamente imposible no sentirse como en el hogar.

Detalles en la sala de La Catedral Bistró C7

Cada plato de su repertorio es un puente entre la memoria y el recorrido de Kilian y las ganas de embelesar al comensal, con una raíz plantada en la tradición y una madurez, fruto de su evolución constante que mira de frente a la vanguardia sin complejos porque aquí, se abraza lo que se asa y se conoce a la perfección cada punto de cocción.

Platos que pueden contar historias

Ampliar Croqueta de guiso de cabra con mayonesa de kimchi C7

Lo primero que encontrará el comensal cuando cruce la puerta de La Catedral Bistró será un aperitivo, siempre sorprendente, que le ayudará a templar el pulso y a prepararse para lo que viene: croqueta de guiso de cabra con mayonesa de kimchi, o sus puerros asados con emulsión de miso, jengibre y sésamo, donde productos de tradición canaria se abrazan con ecos de Corea.

Ampliar Puerros asados con emulsión de miso, jengibre y sésamo C7

En su carta también se pasea la mejor versión de las setas a la brasa que existen en Gran Canaria porque, si algo hay que destacar por encima de las innumerables técnicas que recibe su cocina precisamente es el tratamiento de las brasas.

Ampliar Setas a la brasa en La Catedral Bistró C7

Desde ese fuego, la provocación al comensal es constante, sorprendiéndolo en cada pase desde la más sincera autenticidad, como sucederá con cualquiera de sus elaboraciones 'fuera de carta' y para muestra sus sardinas en ajo blanco de uva, algas y cogollos a la brasa. Un plato irrepetible, único y exclusivo de las cocinas de La Catedral Bistró, porque, en sus cuatro paredes se esconde un manantial de creatividad sin estridencias.

Ampliar Sardinas en ajo blanco de uva, algas y cogollos a la brasa C7

Y por si a alguien le quedan dudas de la extraordinaria cocina de Kilian, sus carrilleras serán las mejores que haya probado nunca. Pura mantequilla.

Ampliar Carrilleras en La Catedral Bistró C7

Una experiencia que trasciende lo gastronómico

Ampliar Pre Postre de pepino C7

En La Catedral Bistró, los postres nunca son un adiós sino un hasta luego porque así se lo hará saber su ganache de chocolate o su torrija con helado y qué decir del delicado detalle del pre-postre de Nordelo y sus frescos de pepino, un epílogo ideal que dejará el paladar listo para todo lo anterior. Y, como el resto de su menú, La Catedral Bistró deja huella.

Ampliar Chocolate en La Catedral Bistró C7

Por todo ello, aquí nada es fruto de la suerte, de las modas, ni de la casualidad, aquí se cocina durante la noche, se vela cada fondo y se practica hasta ser inmejorables y todo ello le ha valido a Nordelo y a su equipo para ser considerados como uno de los mejores restaurantes, no solo del municipio sino de toda la isla de Gran Canaria para los amantes de la buena cocina de verdad, atendida y tratada con sumo respeto y cariño.

Fachada de La Catedral Bistró C7

Juventud, riesgo, territorio y emoción toman forma en cada plato y en el atento servicio de cada uno de ellos y ahora, tras un intenso recorrido, La Catedral Bistró es un símbolo a la experiencia gastronómica que va más allá del plato y tras sus puertas, nadie cierra fronteras.