12 restaurantes en San Agustín para disfrutar este verano

Deliciosas propuestas conforman esta lista que, transcurre desde Playa del Águila y hasta El Veril, pasando por San Agustín y la Playa de las Burras. Los próximos días, completaremos nuestras listas, dando un sabroso paseo que, continuaremos por Playa del Inglés y que daremos por finalizado en el Valle de Mogán. Estamos seguros que encontrarás aquí esos restaurantes donde disfrutar de un verano lleno de sabor.

1. Restaurante Gorbea & Chill Out Bar

Restaurante Gorbea & Chill Out Bar / Imagen cedida

Comenzamos a lo grande nuestra lista, contemplando las mejores vistas panorámicas de la Playa de San Agustín que te llevan hasta las Dunas de Maspalomas. Para nosotros, su propuesta gastronómica es exquisita, sobre todo con especial atención a la cocina vasca que elaboran y con esmerada selección del producto que ofrecen. También pueden encontrar propuestas internacionales. Eso sí, les garantizamos que todo lo que prueben, estará delicioso pero no deberían perderse su Ensalada de langosta y el Carpaccio de magret de pato como entrantes. De segundo, aprovechando la temporada de verano, su Atún rojo al grill o si eres más carnívoro, su Entrecot de buey. De postre, nosotros no perdonamos el Goxua. Sin lugar a dudas, el restaurante más romántico de nuestra lista. Como datos interesantes a tener en cuenta, disponen de zona chill out donde podrás disfrutar de snacks muy atractivos a la hora del almuerzo. Si quieres pasar el día, reservan hamacas. No te pierdas su carta de cócteles o tómate algo en la terraza después de cenar. Es toda una experiencia que guardarás en tu retina. El restaurante está en la 9ª planta del Hotel Gloria Palace San Agustín y estés o no hospedado en el hotel, puedes acceder desde su ascensor panorámico. Disponen de parking es gratuito y carta de menú infantil.

Ubicación

Reservas

2. Il Duomo

Restaurante Il Duomo / Imagen cedida

Para nosotros, el mejor restaurante de auténtica cocina italiana en todo el sur de Gran Canaria. Es de esos lugares que si no visitas, no sientes que hayas disfrutado de un verano delicioso. Especial atención a todos sus platos de pasta que elaboran con esmerado cuidado y pasión. Sus pizzas y risottos te harán viajar hasta Italia sin moverte de su acogedora sala o su alegre terraza, donde te relajarás en una sobremesa de ensueño mientras escuchas caer el agua por la fuente de piedra. No puedes perderte el Carpaccio tricolore o el Escabeche de calabacines. Tampoco podrás salir sin probar pizza, pasta, risotto y por supuesto, algunas de sus elaboradas recetas inspiradas en la cocina francesa. Il Duomo, sin duda, es restaurante imprescindible en nuestra lista.

Ubicación

Reservas 928 769 000

3. Greek Taverna

Greek Taverna / Imagen cedida

Si quieres salirte de convencionalidades y probar sabores únicos, no te puedes perder este restaurante. Si además eres amante de la cocina mediterránea, no busques más porque este lugar, cumplirá con tu lista de deseos de principio a fin.

Sorprende porque está dentro del Centro Comercial San Agustín que ya tiene sus años, pero en cuanto entres, olvidarás el entorno ipso facto. Nuestras recomendaciones, de entrantes anímate a pedir la Taverna Meze, selección de entrantes variados a elección del cocinero porque así podrás probar un poco de todo. Aunque deberás dejar espacio para su inigualable Pita Gyros y no puede faltarte pan de pita con auténtico Tzatziki. La ensalada Horiatiki tampoco puede faltar y de segundo la espectacular y suculenta Mousaka. De postre, como no, su Yogur griego acompañado de lo que más te guste.

Lo mejor, la atención es tan exquisita como la carta.

Ubicación

Información y reservas

4. O´Canastro

Restaurante O´Canastro / Imagen cedida

El mejor y más selecto producto de Galicia, tanto en pescados como en mariscos, lo encontrarás en este exquisito restaurante. Aunque también encontrarás auténtica ternera rubia gallega.

La atención, la sala y cualquier plato de la carta, hacen de este restaurante, un auténtico templo a la excelencia gastronómica. Nuestra recomendación es que te dejes guiar por las propuestas del personal de sala porque aciertan siempre. Nosotros nunca nos hemos rendido ante su Salpicón de mariscos como entrante y si les ofrecen Rodaballo salvaje, no pensarán en otra cosa que en volver pronto. De postre, las auténticas Filloas con crema. Impresionantes.

Ubicación

Información y reservas

5. 928 Aroma Atlántico

Restaurante 928 Aroma Atlántico / Imagen cedida

Como ellos mismos cuentan, 928 Aroma Atlántico es un lugar para vivir una experiencia. Atención, buena música y sabores únicos, hacen de este lugar parada obligatoria, probablemente muchas veces, durante este verano en San Agustín. No se pierdan los trabajados nombres de la carta, les adelantarán las delicias que probarán. Nosotros nos quedamos con su Ceviche Maya y su propuesta de calamares, denominada Un canario en Bangkok. De segundo, si estás con apetito, su American Burguer es perfecta y si quieres dejarte sorprender, anímate con un Po Boy. De postre probamos su Mi limón mi limonero y quedamos encantados.

Durante este mes de julio, hacen Brunch los domingos y estamos deseando disfrutar uno. Lo anuncian en sus RRSS, así que habrá que estar atentos.

Según comentan en los mentideros, dentro de poco podremos disfrutar de sus propuestas, también en Las Palmas de Gran Canaria, pero antes de que eso ocurra, no se deberían perder su mágico ambiente en San Agustín.

Ubicación

Información y reservas

6. Blossom Folías

Croquetas del Blossom folías / Imagen cedida

De la mano del grupo Erre que Erre, responsables entre otros de locales ya conocidos como El Gallo negro de Triana o Edison cervecería, llega Blossom Folías para llenar la oferta en San Agustín, concretamente en el Hotel New Folías, de propuestas sorprendentes y espectaculares.

Hace algunas semanas que abrió, tras trasladarse desde The Market en Puerto Rico y ya está dando mucho que hablar y seguro que en breve será, local gastronómico de primer orden antes de que finalice el verano.

No dejen de pedir sus Croquetas, cremosas e irresistibles, sus Tacos o Pan bao y de postre su ya famosa Tarta de queso. La decoración también es sublime, al igual que la atención de todo el personal.

Ubicación

Reservas 828 720 123

7. Restaurante Chino Cantón

Restaurante Chino Cantón / Imagen cedida

Una propuesta ideal, al menos, para disfrutarla un día durante las vacaciones. Suele ser frecuente que de repente nos entre antojo de comida china y la del Cantón, está muy buena. No se pueden perder su Pato crujiente, porque lo bordan, su Ternera con salsa agridulce o cualquiera de sus arroces y tallarines. Pueden pedir para llevar pero tendrán que recoger en el local. También disponen de restaurante en Maspalomas, en la avenida del Boulevard El Faro.

Ubicación

Reservas y pedidos 928 766 230

8. Rincón Canario

Restaurante Rincón Canario / Imagen cedida

Este lugar, en Playa del Águila, se sale completamente de cualquier típica etiqueta turística. Si quieres comer un buen pescado fresco este verano, este es el lugar, no des más vueltas. Más de 30 años, a la orilla del Océano Atlántico ofreciendo producto fresco sin florituras. Producto, sabor y atención, mientras contemplas el horizonte marítimo. No debe faltar en tu lista este verano. Sencillamente fabuloso.

Ubicación

Información y reservas

9. Piccola Italia

Restaurante Piccola Italia / Imagen cedida

En la segunda planta del CC San Agustín, encontrarán fácilmente este restaurante si se dejan guiar por el olfato. Recetas tradicionales italianas, pizzas al horno de leña y una excelente bodega, hace de este lugar un trocito de auténtica Italia en nuestra ruta.

Escuchen con atención las propuestas del día y si no les convence, no dejen de probar sus Espaguetis al Cartoccio, su exquisita Ensalada Caprese o el increíble Vitello Tonnato y acompañen siempre con una de sus crujientes Focaccias con aceite de oliva y romero aunque el Pan de ajo que elaboran es sencillamente impresionante, así como la atención de todo su personal, sencillamente exquisita.

Hacen envíos a domicilio a zonas colindantes en San Agustín y disponen de carta sin gluten y sin lactosa.

Ubicación

Información, reservas y pedidos

10. El Balcón de San Agustín

Restaurante El Balcón de San Agustín / Imagen cedida

Este lugar, siempre es buena opción. Producto fresco, carta extensa, atención estupenda y preciosas vistas. Todo lo que hacen, lo hacen bien y siempre está rico. Si se animan a conocerlo, no se pierdan una estupenda sobremesa y esperen al atardecer que les regalará vistas espectaculares y aunque no sea un restaurante italiano, sus pizzas de masa fina, están muy ricas.

Ubicación

Reservas 928 778 967

11. Las Burras Beach House

Las Burras Beach House / Imagen cedida

Las Burras Beach House vino a traer ese concepto, a pie de playa, que todos deseamos y que no abunda en nuestras costas. Como ellos mismos dicen, en Las Burras Beach House podrás disfrutar de toda una experiencia entre, la perfecta fusión entre la cocina tradicional mediterránea y el producto canario con un toque exquisito y moderno.

Los sábados, un DJ ameniza el ambiente, mientras te tomas un cocktail y disfrutas en primera línea, de las vistas de la Playa de Las Burras y el horizonte de nuestro Océano Atlántico.

Nuestra recomendación es que no te pierdas los Raviolis de salmón o te animes con una de sus propuestas de arroces. Pedir platos diferentes y comer de picoteo también es muy buen plan. No dejes tampoco de probar uno de sus cócteles y aunque lo apetecible sea sentarte en la terraza, no dejes de entrar al local porque está decorado con un gusto exquisito.

Si tienes mascota, es bienvenida.

Ubicación

Información y reservas

12. Il Vespino Vecchio

Restaurante Il Vespino Vecchio / Imagen cedida

Deliciosas pizzas napolitanas y platos de pasta tradicionales italianos. Todo delicioso y en un ambiente muy tranquilo y exclusivo. Cenar allí es nuestra propuesta y no debes pasar por alto su Burrata, sus Espaguetis negros y su Pizza Zuccheta.

Ubicación

Información y reservas