Deliciosa ensalada con pasta de lenteja roja La Isleña, la combinación perfecta entre sabor y nutrición Con esta receta te enseñaremos cómo convertir esta pasta tan especial en una ensalada fresca, ligera y llena de beneficios, donde cada bocado combina tradición, innovación y el cuidado especial que merece nuestro bienestar y desde La Isleña no nos lo pueden poner más fácil

Las ensaladas de pasta han formado parte de nuestras vidas desde hace mucho tiempo, pero hoy, la noticia es que podemos disfrutarlas de una manera distinta gracias a la innovación de La Isleña con su pasta de lenteja roja, mucho más que un alimento: salud, tendencia y reflejo de cómo una marca histórica sabe adaptarse a los nuevos gustos sin perder su esencia

Hablar de La Isleña es hablar de historia, de una marca que lleva generaciones acompañando nuestras cocinas. Pero también es hablar del ímpetu y el esfuerzo de saber reinventarse y escuchar, siempre, lo que piden los consumidores. Porque innovar no significa olvidar lo que somos, sino mejorar lo que ofrecemos y desde esa premisa hoy podemos disponer en nuestro día a día en nuestra despensa de un producto tan extraordinario como la pasta de lenteja roja La Isleña.

Un producto que, sin renunciar al sabor ni a la textura que tanto nos gusta en un buen plato de pasta, nos regala además todos los beneficios nutricionales de las legumbres: más proteína vegetal, más fibra y menos grasas. Una pasta que responde a los nuevos tiempos, donde cuidarnos y disfrutar van de la mano y no se quieren separar.

Y lo mejor es que al cocinar con ella, las recetas se transforman, como en el caso de esta ensalada fresca y ligera, ganando en cuerpo, en color y en esa textura especial que solo esta pasta puede dar. Una ensalada que no solo alimenta, sino que sorprende porque detrás de cada bocado hay una historia de adaptación, de respeto por la tradición y de compromiso con nuestro bienestar.

En definitiva, La Isleña ha sabido unir lo de siempre con lo que hoy necesitamos: platos y recetas que forman parte de nuestra vida y que hoy nos siguen nutriendo, alimentando y llenándonos de sabor.

Tiempo de preparación 10 minutos

Tiempo de cocción 5 minutos

Tiempo total 15 minutos

Comensales 5

Dificultad Fácl Categorías Recetas de pasta Ingredientes 250 g de espirales de pasta de lenteja roja La Isleña (imprescindible)

80 g de pimientos rojos asados en tiras

1 lata pequeña de aceitunas negras sin hueso

100 g de queso feta

150 g de fiambre de pavo cortado en tiras

2 cucharadas de alcaparras

Unas hojas de albahaca fresca

5/6 anchoas para decorar

Sal gruesa

Pimienta negra

Aceite de oliva virgen extra Paso 1 Comenzaremos disponiendo todos los ingredientes necesarios y de la manera en que los vayamos a emplear en una mice en place para que nos sea más cómoda la preparación.

Paso 2 En un caldero llevaremos 2 litros de agua con un puñado de sal a ebullición y, una vez hierva, incorporaremos el paquete de espirales de pasta de lenteja roja La Isleña.

Paso 3 Según nos guste la textura, herviremos la pasta durante 4 minutos (al dente) o 5 minutos (suave).

Paso 4 Una vez pasado el tiempo de cocción elegido y con ayuda de una espumadera llevaremos la pasta directamente a una fuente o ensaladera. Jamás pasaremos la pasta por agua fría.

Paso 5 Como se trata de una ensalada, dejaremos enfriar la pasta durante unos 20 minutos a temperatura ambiente.

Paso 6 Una vez atemperada, podremos ir añadiendo los ingredientes: pimientos, queso y pavo en primer lugar.

Paso 7 Seguidamente añadiremos las aceitunas y las alcaparras.

Paso 8 Lo ideal es que, cada vez que añadamos algún ingrediente, mezclemos para que todos los sabores se vayan integrando.

Paso 9 Verteremos en ese momento un buen chorrito de aceite de oliva virgen hasta que apreciemos que la ensalada queda aliñada, pero procurando no excedernos.

Paso 10 Picaremos la albahaca fresca y la repartiremos por la superficie de la ensalada.

Paso final Y ya, por último decoraremos con las anchoas y enfriaremos en la nevera, previamente tapada, durante una hora. A partir de ese momento, nuestra deliciosa ensalada de espirales de pasta de lenteja roja La Isleña estará lista para que la descubras y la disfrutes en toda su intensidad.

