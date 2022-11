«Fue una noche increíble y mágica, hemos hecho realidad nuestro sueño»

Todavía con la emoción a flor de piel y con la humildad que le caracteriza, el joven Abraham Ortega, chef del restaurante Tabaiba que logró una estrella Michelin, reconoce que «Canarias ha salido muy bien parada. Fue una noche mágica y un sueño hecho realidad».

Ortega acudió a Toledo estando en todas las quinielas como ganador, aunque no es la primera vez que algo se da por hecho y luego la reputada guía no cumple con los pronósticos. En esta ocasión, Tabaiba entra en la excelencia mundial gracias al brillante trabajo del chef, junto con su pastelero Aser Martín y su jefe de sala, José Pérez.

«Estar con tantas personas a las que admiro, y vivir algo que hasta hace no mucho veía por una pantalla es una sensación increíble», relata Abraham. «Ahora toca no perder la esencia, pero hacer algunos cambios para seguir alcanzando la excelencia y dar lo que se espera de nosotros».

Cuestionado por las ofertas de grandes hoteles que recibirá más pronto que tarde, el joven cocinero grancanario afirma que «estamos muy bien donde estamos. Me he criado en este barrio, tenemos plena libertad y no tenemos previsto cambiarnos de ubicación, aunque respeto mucho a los chefs que van a los hoteles, pues tiene muchas cosas positivas».

La estrella Verde de Marrero

Borja Marrero, que recibió la estrella Verde como reconocimiento a su apuesta por la sostenibilidad, respeto por los ritmos de la naturaleza y esfuerzo por preservar el medio ambiente mediante la gestión de recursos, entre otros valores, subió al escenario muy emocionado a recoger el premio. «Parecía mentira poder estar ahí entre tantos grandes. Muy contento por mí y por todos los que me han ayudado todos estos años».

Borja Marrero, con su estrella Verde. / C7

La estrella Verde es «la que nosotros soñábamos, porque es la que identifica perfectamente lo que hacemos, nuestra filosofía. Esa obsesión por cocinar un territorio, en este caso Tejeda y Gran Canaria. Nos da mucha fuerza para seguir mejorando», confiesa Marrero.

«Vamos a seguir nuestro camino, con nuestra idea. Con este impulso que nos ha dado Michelin vamos a intentar mejorar cada día más y hacer nuestra oferta más compleja a nivel de territorio. Que sea una experiencia y un viaje muy enriquecedor para todos los clientes que entren a nuestro restaurante».

La capital se consolida

Tanto la flamante estrella Michelin conseguida por Tabaiba como esta valiosa estrella Verde conseguida por Borja Marrero reconocen, de manera tajante, el talento y la revolución que está experimentando la capital grancanaria por parte de jóvenes cocineros, como es el caso de los premiados, que se suman, además, a la élite gastronómica que representa el restaurante Poemas by Hermanos Padrón, en el hotel Santa Catalina, donde otra joven chef, Iciar Pérez, alberga también una preciada estrella Michelin.

Esto convierte a la ciudad en un punto de encuentro fundamental para los amantes de la alta cocina y las experiencias culinarias, además de fortalecer el destino a nivel de turismo. De ahí la importancia que tiene la guía Michelin para tantas personas.