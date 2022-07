10 dulcerías y pastelerías con sus dulces tentaciones en Las Palmas de Gran Canaria

Por todos es sabido que a nadie le amarga un dulce y una cuidad como Las Palmas de Gran Canaria cuenta con grandes obradores de auténticas esculturas elaboradas con exquisita dulzura.

Croissant, ensaimadas, milhojas, tartas, semifríos, dulces hojaldrados de todas las formas, con deliciosos ingredientes y un gran etcétera, componen el mapa más tierno de nuestra ciudad. Dulces de inspiración francesa o bocados autóctonos y muy nuestros, llenan nuestras calles. Nos dimos un paseo por 10 de estos establecimientos y les adelanto que caímos rendidos ante tantas tentaciones.

1. Dulcería Colomar

Tartas de Dulcería Colomar / C7

Desde 1950 y bajo el máximo respeto a la tradición familiar, podemos decir sin temor a equivocarnos que en la dulcería Colomar se hacen los mejores cruasanes de Las Palmas de Gran Canaria.

Nos recibe Bernardo Colomar y nos cuenta que ellos ya son tercera generación, nietos de mallorquín. Todos sus productos son 100% artesanales y frescos, elaborados en obrador propio.

Sus famosos cruasanes los siguen elaborando con la misma receta, absolutamente idéntica a la de su abuelo y sin duda, es el producto más demandado por su clientela.

Nosotros también añadimos que la nata de Colomar es única en nuestra ciudad y Bernardo nos confirma que el secreto es su autenticidad y de procedencia 100% animal.

Si se animan a ir más allá de sus famosos cruasanes, no dejen de probar cualquier dulce con nata, la coca mallorquina, sus ensaimadas y apunten dos fechas, San Juan, cuando único elaboran en tan señalado día la coca de brioche y la víspera de Reyes para que se no queden sin probar u no de los mejores roscones de España.

Disponen de zona para disfrutar de sus elaboraciones en el propio local.

Ubicación local de la C/ León y Castillo

Ubicación local C/ Menéndez y Pelayo

Cruasanes, ensaimadas e imagen del local de León Castillo de Dulcería Colomar / C7

2. Truflles

Fachada de la pastelería Truflles / C7

Desde 2019, en la calle Galicia, esquina con la calle Ruíz de Alda, encontramos esta exquisita pastelería, llena de tentaciones en forma de tartas, tartaletas, bombones, bollería hojaldrada o mini tartas para que no te quedes con las ganas de probar alguno de sus delicados sabores ni sientas que pecas en exceso.

Hilda, maestra chocolatera nos cuenta que el único secreto es no restar calidad y el uso de excelentes materias primas, una cuidada presentación que observarás nada más entrar por la puerta, sobre todo si te diriges al expositor de los bombones, porque será como entrar en una especie de cielo.

Puedes disfrutarlos allí mismo, junto con un delicioso café o llevártelos a casa, pero les adelantamos que les será complicado decidirse y se irán con las manos llenas.

Marquen este lugar como visita imprescindible en la víspera de Reyes para que no dejen de disfrutar de su espectacular Roscón.

Ubicación

Pasteles y mini tartas de Truflles con su zona de café / C7

3. La Madera

Obrador de La Madera / C7

Formulamos una pregunta de muy sencilla respuesta, ¿quién no ha probado un almendrado de La Madera? Salvo alergias, imagino que pocas respuestas afirmativas, pero fuimos a conocerles a su obrador en Los Tarahales y aún estamos intentado cerrar la boca de la dulce sorpresa que nos llevamos.

Nos recibe Irayda López, hija del fundador, Antonio López y tras disfrutar de un maravilloso sándwich, de los que elaboran a diario con productos frescos, nos lleva de ruta por el impresionante obrador.

A diario, se elaboran todos los productos, encendiendo luces desde las 22:00 horas. Tartas 100% artesanales, con formas impresionantes a gusto del cliente. Capitaneados por Ismael y su equipo, desde este obrador, salen a diario auténticas obras de arte, hechas a mano pero sobro todo, deliciosas. No se pierdan su tarta de manzana y no se olviden de preguntar por esa tarta soñada, porque seguro que en La Madera, la harán realidad.

Pasamos a la parte de lo que se denomina repostería seca, donde también a diario y a mano, se elaboran los hojaldres y los queques. Aparte de los famosos almendrados, bien de crema, de chocolate o de cabello, no dejen de probar sus cruasanes o el queque de cualquier de sabor, hasta de galletas saladas. Capitaneados por Víctor y en un ambiente distendido, él y su equipo elaboran a diario estos manjares que ya forman parte de nuestra vida.

Terminamos en la zona donde elaboran su afamado pan artesano otro de sus productos estrella y que diariamente llegan a nuestras mesas, a través de las 13 tiendas que ya tienen en Gran Canaria, 11 en la capital y 2 en Telde.

Sin lugar a dudas, su fama y popularidad, no son fruto de modas o tendencias. Se trabaja a diario, pensado en los clientes con materias primas de excelente calidad.

Para conocer dónde se encuentran todos sus establecimientos, pincha aquí

Almendrados, queques y tarta de La Madera / C7

4. Guirlache

Fachada de Guirlache en su local de Guanarteme / C7

45 años de tradición avalan esta pastelería, ubicada históricamente en plena calle Mayor de Triana, aunque a día de hoy y afortunadamente para los canarios, podemos encontrar sus elaboraciones en cuatro locales más, repartidos por la capital. Sus tartas como la de champán o la famosísima tarta Mozart, seguro que las habrán disfrutado en muchísimas celebraciones, porque son irresistibles y únicas y se han ganado el primer puesto en el podio de los clásicos. Al igual que ocurre con toda la pastelería que elaboran a diario artesanalmente.

Tampoco podemos perder de vista sus helados, otro clásico en los paseos por Triana, aunque también se pueden disfrutar en el resto de sus establecimientos.

Pero aun siendo clásicos, no dejan de sorprendernos porque tal y como nos cuenta Pedro Rodríguez, hace un año decidieron apostar por elaboraciones adaptadas a intolerancias, alergias o tendencias y en su local de Guanarteme, con obrador independiente, podemos encontrar dulces y tartas sin gluten, también veganas o helados sin azúcares añadidos y la respuesta del público ha sido de lo más positiva. Lo mejor de Guirlache para todos los públicos, sin excepción.

¿Su secreto? Calidad y respeto por la tradición.

Ubicación zona Triana

Ubicación en Guanarteme

Ubicación en el CC Las Arenas

Ubicación en el Paseo de las Canteras

Tartas, dulces y bombones de Guirlache / C7

5. Pastelería San Martín

Fachada de Pastelería San Martín / C7

¿Quién no ha probado aun las milhojas francesas de San Martín? Costaría encontrar a alguien que levantara la mano. Pero hay más y todos son tradición familiar que vienen elaborando para el público de nuestra ciudad, desde el año 1984. Buñuelos, Capricho del Papa, su exclusiva tarta Boston, con turrón, nata, melocotón y suspiros, que solo la puedes disfrutar si te animas a ir por 7 Palmas, el barrio donde ahora mismo se ubican.

Su especialidad es la repostería francesa más tradicional, pero a medida que van cambiando los tiempos, van incluyendo nuevos sabores, el público se anima y prueba, pero como Azuleida nos cuenta, las milhojas y los buñuelos, serán para siempre lo más demandado.

Todas sus elaboraciones son 100% artesanales, elaboradas en el obrador, dentro del mismo local, por maestros pasteleros, como Alfonso, al que tuvimos el placer de saludar y que nos cuenta que es pastelero desde que nació.

En el propio local, puedes disfrutar de todas estas maravillas y también cuenta con un rinconcito interesante de sándwich muy frescos.

Ubicación

Tarta Boston, milhoja francesa e interior de Pastelería San Martín / C7

6. Dulcería Parrilla

Fachada Dulcería Parrilla / C7

Para nosotros, sin duda, la dulcería Parrilla es nuestra parada más entrañable. Desde 1906, tres generaciones de la familia Parrilla, nos han deleitado con sus bollos de espuma, sus milhojas rellenas del mejor merengue que existe en nuestra isla y sus tartas sencillamente únicas y exquisitas.

Nos recibe Elena Parrilla y nos cuenta que, aunque los tiempos han cambiado, sobre todo después de la pandemia, ellos se han ido adaptando incorporando nuevos sabores, pero su clientela viene a Parrilla buscando los dulces de toda la vida.

A pesar de estas adaptaciones, el fondo es perfectamente identificable, porque la suavidad de un bizcocho de Parrilla, es inconfundible. Y precisamente este es su principio. Como ella misma nos cuenta, dentro del obrador ya no trabaja el personal de sus inicios por el propio ciclo de la vida y hoy por hoy, cuenta con personal más joven, que llega con una excelente formación de base pero que con trabajo y dedicación, se sigue consiguiendo el mismo sabor, textura y presentación, de los incomparables dulces de Parrilla.

Si se animan a ir, no dejen de probar la tarta de naranja o la tarta bizcocho de manzana. Y tampoco podrán dejar atrás sus míticas «bolsitas» con palmeritas elaboradas con el inigualable hojaldre de Parrilla, o de bollitos de anís, o de panecillos medias noches.

Y como dato importante, por encargo elaboran quiches saladas de espinacas y pasas, de puerro o de jamón y queso. Deliciosas.

Ubicación

Bollos de espuma, tarta bizcocho de manzana y milhojas de Dulcería Parrillla / C7

7. Los Mariángeles

Fachada de Mariángeles / C7

Una de las últimas incorporaciones al mapa dulce de nuestra ciudad es este coqueto establecimiento. Están ubicados en El Fondillo, en Tafira Baja y les garantizo que desde que prueben los Mariángeles, este lugar s e convertirá en sitio de culto para los amantes de la buena repostería.

Nos recibe Yasmina que, junto con su socio Josu, decidieron ser valientes y tras dos años de pruebas y errores dieron con la fórmula de este maravilloso pastel, el único tipo de dulce que ofrecen, en distintos sabores, porque como ella misma nos dice, el sueño de ambos es que, algún día, los Mariángeles sean todo un concepto en sí mismo, sin más etiquetas.

El nombre lo reciben como homenaje a Mariángeles, suegra de Yasmina y como ellos mismos definen a este dulce, los Mariángeles son un pedacito de cielo, como así lo era ella.

Un año de pruebas y otro desde que abrieron en junio de 2021 para ofrecernos los Mariángeles, pasteles coquetos y exclusivos elaborados sin huevo, sin mantequilla y sin azúcar añadido. Todo un reto que superaron con matrícula de honor, porque cuando prueben un Mariángeles, ya no podrán olvidar ni su textura ni su sabor. Puros pedazos de cielo.

Los ingredientes, siempre de frutas o verduras, mango, coco, tuno indio, fresas, donde Yasmina y Josu, juegan con las texturas y temperaturas hasta conseguir una explosión incomparable en nuestras papilas. Todo ello sobre una base de galleta ligera pero firme y muy suave, para posteriormente darles a cada Mariángeles, un baño, de uno en uno, de un glaseado perfecto, a la vista y al paladar.

Los más demandados, los sabores de tuno indio con frutas del bosque, piña colada y mango, pero yo que ustedes, los probaría todos.

Ubicación

Mariángeles / C7

8. Dulces de Tejeda

Fachada de Tejeda / C7

Desde hace poco más de un año, en Las Palmas de Gran Canaria estamos de enhorabuena y aunque siempre es buen momento para darse un paseo por Tejeda, ya podemos disfrutar de lo exquisitos sabores de este pueblo, de los más bonitos de España, en el centro de la capital, en el barrio de Guanarteme. En la calle Churruca, esquina con la calle República Dominicana, encontramos esos dulces únicos y productos de nuestra tierra y regados con nuestras aguas. Dulces de almendras, polvorones, mazapán, palmeras de diversos sabores, tartaletas, suspiros, miel, bienmesabe, mermeladas, almendras pero también, frutas y verduras. Todos ellos, productos sostenibles de Tejeda que llenan las estanterías y los expositores de esta pequeña esquina. Aparte, encontrarás a diario y, para sorpresa de la clientela, las comidas de Kcero 0, cocinadas por Borja Marrero a fuego lento. Envasadas al vacío y pasteurizadas, a las que tan solo tendrás que darles un baño maría. Lentejas, paletilla de cordero de Tejeda o calamares a la riojana, entre otras muchas recetas. Sabor casero 100%.

Y redoble de tambores al escaparate, donde te será difícil decidirte por uno de los sorprendentes sabores de los helados Lalexe, elaborados con leche de alta calidad que dotan de una cremosidad única a todas las elaboraciones heladas de Borja Marrero. Sorbete de hierbahuerto, helado de bienmesabe, de polvorón de Tejeda o de cualquiera de los sorprendentes sabores. Hay que probarlos todos, al menos una vez.

Ubicación

Dulces y platos elaborados / C7

9. Ave pastelería artesanal

Fachada de Ave pastelería artesanal / C7

Nuestro gran descubrimiento de esta lista, porque sin duda es la pastelería que necesitaba Las Palmas de Gran Canaria y, afortunadamente para nosotros, Dara tuvo esa visión y tras pasar algunos veranos en nuestra isla, en marzo de 2021 abrió este rincón dulce que en poco más de un año, ya es parada obligatoria.

En Ave encontrarás bollería artesanal y allí mismo y rodeado de una decoración tan exquisita como sus creaciones, verás cómo elaboran artesanalmente, todas sus propuestas. También pastelería de inspiración francesa, de donde proceden las raíces de Dara y para seguir poniendo guindas a sus expositores, ofrecen pan artesanal, rellenos de un riquísimo pastrami o mozzarella elaborada en Gran Canaria, entre otros. Porque en Ave también encontrarás propuestas temáticas de lo más interesante.

Todo es 100% artesanal, todos los productos son frescos, de cercanía y de temporada, así que no podemos, en este caso, limitar nuestra recomendación, pasen, vean y prueben porque no se arrepentirán. Aunque bien es verdad que no deberían dejar de probar la tarta de limón.

Ubicación

Pasteles de dulces de Ave e imagen del obrador / C7

10. Hijo de Rosarito

Fachada Hijo de Rosarito / C7

Si bien es verdad que son una panadería artesanal y excepcional, fuimos en busca de sus queques, según lo paladares más exigentes, los más ricos de la ciudad y bien es verdad, que no exageraban.

Queques de siempre, esponjosos, de sabores irresistibles como chocolate, galletas Lotus, almendras, compota de manzana y muchos más, llenan el expositor de este pequeño establecimiento, donde dentro, hallarás grandes descubrimientos.

Desde hace unos 10 años se establecieron en el barrio de 7 Palmas y aparte de poder comprar y llevar, tienen zona para que todo lo que se les antoje, lo prueben allí mismo.

Sus secretos son tres, aroma, sabor y tradición. Y justamente es lo que van a comprobar cuando prueben, aunque no deberían dejar atrás sus mallorquinas o ensaimadas.

Ubicación