Ruta por los restaurantes japoneses imprescindibles de Gran Canaria

Ya sea en su concepto más tradicional o en otros con más fusión, es indudable que la gastronomía japonesa tiene la capacidad de conquistar a los paladares más exigentes gracias a su técnica, producto, disciplina y búsqueda continua de la excelencia. Afortunadamente para los amantes de esta cocina, en Gran Canaria habitan numerosos restaurantes japoneses donde el placer está garantizado.

Aquí, además, ya no hay atajos ni muchos adornos. La expansión y la consolidación de esta gastronomía ha hecho que los comensales hayan ampliado su educación en ella, por lo que diferenciar lo bueno de lo menos bueno también ha conseguido que todo lo que se mantiene es de un nivel alto, porque de lo contrario el recorrido es muy corto. La tradición y el respeto por la identidad que supone esta cocina también es primordial para entender y disfrutar de la verdadera comida japonesa.

Fuji

Ampliar Uno de los platos de Fuji.

Aquí no hay mucho que añadir salvo elogios y el máximo de los respetos. Es el primer restaurante japonés de España, mantiene un nivel muy importante y su historia lo avala en todos los niveles. Su ubicación actual (calle Pedro Castillo Westerling, 20, Las Palmas de Gran Canaria) lo ha impulsado a un nivel superior.

Bento Japonés

Ampliar Plato del Bento Japonés.

Para muchos es el mejor de todos. Pequeño restaurante de un nivel desbordante (calle Isla de Cuba, 24, Las Palmas de Gran Canaria), entrar allí es hacerlo a una acogedora vivienda dispuesta a agasajar al invitado. Aquí hay que ponerse en manos del chef, que será el que guíe este camino de principio a fin. Soberbio.

Kyoto Gourmet

Ampliar Plato de Kyoto Gourmet.

Su cambio de ubicación desde el barrio de Alcaravaneras hasta el espacio gourmet de El Corte Inglés (Mesa y López, 13, Las Palmas de Gran Canaria), no le ha impedido seguir llenando con sus fieles seguidores. Carta clásica, precios acordes y buen nivel de producto. Su nuevo espacio le aporta cierta exclusividad.

Hito

Ampliar Plato de Hito.

Más que consolidado en la capital grancanaria (calle Galileo, 4, Las Palmas de Gran Canaria), el Hito ha conseguido aportar su propia visión de la gastronomía nipona en una ciudad donde su presencia es importante. Amplia y trabajada carta, serán necesarias muchas visitas para disfrutarla bien, aunque desde la primera quedará patente su gran técnica.

Kabuki

Ampliar Plato de Kabuki.

Alta cocina bajo un grupo sinónimo de excelencia. Kabuki Gran Canaria, en el Lopesan Costa Meloneras (calle Mar Mediterráneo, Costa Meloneras) cuenta con el que es probablemente uno de los mejores locales de la isla. Vistas abiertas al Atlántico y al Faro de Maspalomas, es el lugar ideal para una experiencia inolvidable.

Daiwa

Ampliar Plato de Daiwa.

A pocos metros del Teatro Pérez Galdós (Av. Rafael Cabrera, 6, Las Palmas de Gran Canaria) podrás encontrar el restaurante japonés Daiwa. Ambiente cálido y acogedor, aunque encontrarás su carta al completo en todas las plataformas de envío de comida a domicilio. No se deberían perder su sorprendente hot dog maki, cualquier elaboración con tofu, porque las bordan, o su sashimi de medregal, si es que lo tuvieran fresco. Materia prima y auténtico chef hokkaido.

Sushi One

Ampliar Plato de Sushi One.

En Patalavaca (Av. Los Canarios, 25) podrás encontrar este restaurante japonés del que cada vez se escucha hablar más y mejor. Nos quedamos con su sopa miso shifuto con mariscos y puede venirse arriba pidiendo sus nigiris, sushis mixtos o sashimi. Adictivos.

Kome Kome

Ampliar Plato de Kome Kome.

Muchos son los que dicen haber encontrado aquí (calle Mesa de León, 4, Las Palmas de Gran Canaria) el mejor japonés en la capital. Sorprenden prácticamente todas las semanas con nuevas elaboraciones, pero su sushi súper fresco o su sashimi, con excelente materia prima y la fama de sus gyozas harán que pueda resistirse al resto de la carta.

Yoshihiro

Ampliar Plato de Yoshihiro.

En Telde (calle Betancor Fabelo, 8) no podemos más que rendirnos ante este encantador y pequeño local, así como a todas las creaciones de Joshi. Estamos seguros de que no le será nada indiferente una vez viva la experiencia omakase, perfectamente ilustrada, guiada y recomendada.

Sushi Crazy

Ampliar Creación de Sushi Crazy.

Hace mucho que ya dijimos que este encantador local (Av. Tomás Bosch, Puerto Rico), mucho tiene y seguirá teniendo que ver en sabor, producto, fusión e innovación en la cocina nipona. Cualquiera de sus nuevas creaciones no tardan en ser un éxito y todas sus propuestas de sushi, sencillamente irresistibles.

Umare Sushi

Ampliar Sashimis en Umare.

No queríamos cerrar esta ruta sin mencionar a una grata sorpresa en Santa Brígida (carretera del Centro, 142). Se trata del Umare Sushi, un 'take away' de muchísimo talento que ha puesto en el mapa a este municipio a nivel insular gracias al gran trabajo que realizan, pues su nombre cada vez suena con más fuerza. De carta clásica, especial mención merece sus nigiris, sashimis y los tartar.