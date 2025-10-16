Así se come en los lugares más felices del mundo Un viaje gastronómico por las denominadas 'Zonas Azules' donde el secreto está en la mesa

Vanesa Delgado Caballero Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 16 de octubre 2025, 23:07

En el mundo existen lugares en los que los años parecen pesar menos, donde llegar al centenario no es excepción, sino una costumbre. Son las llamadas 'Zonas Azules' y en ellas, la clave no está en una receta milagrosa, sino en un estilo de vida equilibrado donde la alimentación juega un papel protagonista.

En Okinawa, las abuelas superan los cien años con la misma naturalidad con la que preparan una ensalada de tofu y algas. En Cerdeña, los pastores hornean su pan 'carasau', un pan muy fino y crujiente que se elabora con harina y sémola de trigo a la vez que brindan con un vaso de 'Cannonau', el vino tinto más famoso de la región. En Icaria, las siestas y los guisos de legumbres parecen detener el tiempo. En Nicoya, un simple plato de frijoles y maíz es suficiente para construir huesos fuertes y corazones sanos. Y en Loma Linda, una comunidad californiana se demuestra que la cocina vegetariana también es una receta para alargar la vida.

En estos cinco 'espacios celestes', su peculiaridad o secreto reside en que, su gastronomía es sinónimo de longevidad, salud y bienestar.

Okinawa (Japón), la filosofía del 80%

En esta isla japonesa, la dieta se dibuja en tonos morados: la batata local, acompañada de tofu fresco, algas, verduras de temporada y pescado en pequeñas dosis. Su secreto está en la práctica del 'hara hachi bu', que invita a dejar de comer antes de sentirse completamente lleno.

Los okinawenses completan su mesa con té verde y té de jazmín, en un entorno donde la cocina es ligera, equilibrada y profundamente vinculada a la prevención de enfermedades.

Cerdeña (Italia) y la tradición del pastoreo

En la región de Barbagia, los hombres centenarios siguen subiendo colinas y cuidando a sus ovejas. Su dieta mediterránea de montaña se apoya en pan integral de centeno, legumbres, quesos de oveja ricos en omega-3 y vino tinto Cannonau, uno de los considerados como los más antioxidantes del mundo.

La carne aparece de forma esporádica, mientras que las verduras y el aceite de oliva marcan la base de una cocina austera pero profundamente saludable.

Icaria (Grecia), la isla que se olvidó de envejecer

Icaria es la mejor metáfora de una vida sin prisa. Allí, la dieta mediterránea se expresa en legumbres, pescado fresco, aceite de oliva, hierbas aromáticas y pan de masa madre. Las comidas se acompañan con vino local y se comparten en comunidad, reforzando los lazos sociales que tanto protegen la salud mental. Sus habitantes viven en un equilibrio perfecto entre gastronomía, descanso y tiempo, y la siesta, forma parte de su receta diaria.

Nicoya (Costa Rica), la trinidad de los alimentos

En la península de Nicoya, el secreto de la longevidad se resume en tres alimentos: maíz, frijoles y calabaza. Esta tríada se complementa con frutas tropicales y agua rica en calcio, dando como resultado huesos fuertes y un corazón resistente.

La cocina es sencilla, humilde y nutritiva: tortillas de maíz recién hechas, gallo y sopas de ayote forman parte de un recetario que prioriza lo natural y lo estacional.

Loma Linda (California), pura fe en lo vegetal

En esta comunidad, la longevidad nace de la espiritualidad y de la mesa. Más de la mitad de sus habitantes siguen una dieta vegetariana estricta, basada en frutas, verduras, cereales integrales, frutos secos y legumbres. Evitan el alcohol y el tabaco, y su cocina demuestra que una alimentación vegetal bien diseñada es capaz de sostener cuerpos longevos y activos.

La mesa como medicina

Aunque cada 'Zona Azul' tiene su identidad gastronómica, todas comparten un mismo hilo conductor: alimentación basada en plantas, elaboraciones sencillas, consumo moderado de proteína animal, ingredientes locales y siempre estacionales, y la mesa como lugar de encuentro social. La verdadera receta de la longevidad no está en un superalimento aislado, sino en la coherencia de un estilo de vida donde la gastronomía es pura prevención de enfermedades.