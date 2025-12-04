Komité Boxes: el capricho que convierte el sushi para llevar en toda una experiencia Tras años de intencionada resistencia, el chef Luis Ortiz abre una nueva puerta en Komité: las Komité Boxes, solo bajo pedido y elaboradas al momento que ya puedes llevarte contigo a casa

Todo empezó sin un plan previo, como pasa con las cosas netamente auténticas: cada vez más gente le pedía a Luis Ortiz poder disfrutar de su singular sushi en modo 'take away'. Un sushi que nunca ha sido cualquier cosa. Bocados extraordinarios y creativos que muchos han probado en sus 'pop up', en sus talleres o en las barras de sushi que monta en celebraciones privadas.

Luis se resistió a todo ello durante mucho tiempo. Y no por capricho. En Komité cada pieza puede ser una micro obra de arte: se piensa, se prueba, se ajusta y solo cuando está a la altura de embelesar el paladar del comensal, pasa de la barra, al plato. Un nivel de autoexigencia, cargado de sutiles detalles no es tarea sencilla de trasladar en un formato para llevar.

Por eso este paso no es un giro improvisado, sino que forma parte de una evolución y un crecimiento orgánicos, de un proyecto que nació como cocina itinerante, chef privado y barra de sushi para muy pocos, y que ahora, ya por fin, se ha encontrado el tiempo y el espacio que Luis requería para entrar en las casas sin perder un solo 'grano' de la esencia Komité.

De chef privado a 'boxes' para casa, sin dejar nada atrás

Ampliar Luis Ortíz elboranso sushi en Komité C7

Importante: Luis no deja de ser chef privado ni abandona los eventos. Komité sigue siendo esa cocina que se desplaza, que monta barras de sushi en celebraciones especiales, y que diseña menús a medida para grupos pequeños que quieren una experiencia distinta. Además de seguir activo ese espacio 'Komité' donde muchos han sido los que han aprendido de su mano y de su criterio sobre diferentes cocinas del mundo.

Lo que ocurre ahora es que se abre la puerta a todos aquellos que llevaban tiempo tocando el timbre. Auténticos homenajes Komité que ya se pueden disfrutar en vaqueros, en chándal o en pijama; descalzos o con una copa de vino o de lo que sea en el salón de casa. Por y para ellos han nacido las Komité Boxes.

Ampliar Box Umami de Komité C7

Todo ello, Luis nos apunta que también ha coincido con la llegada de Stelle a su equipo. Una pieza indispensable para crear este nuevo espacio en Komité con quien poder garantizar lo de siempre: creatividad, precisión y producto impecable. Juntos elaboran las Komité Boxes al momento, cuidando el tiempo, la temperatura y la textura para que el viaje del local a casa no merme ni una sola de las mimadas piezas que se elaboran bajo la filosofía Komité.

Así funcionan las Komité Boxes

Las Komité Boxes se preparan solo de jueves a sábado, bajo pedido previo directa y exclusivamente en su página web.

Si lo que quieres es tu Komité Box para la hora del mediodía, el pedido hay que hacerlo antes de las 11:00 y podrás pasar a recogerlo entre las 13:00 y las 15:00 del mismo día. Es más, puedes reservarlo con la antelación que quieras, no limitándote al día de la recogida.

Y si quieres tu box para cenar, el límite haciendo el pedido el mismo día son las 16:00 de la tarde y podrás recogerlo entre las 18:00 y las 21:00 horas.

Ampliar Elaboración de sushi en Komité C7

Eso sí para garantizar toda la frescura que precisan las piezas Komité, la recogida siempre será en el propio espacio de Komité, en Siete Palmas porque aquí la esencia es otra: garantizar la calidad de tu pedido sin que se pierda por el camino un solo eslabón de una exigente cadena, dado que ese pedido se habrá elaborado momentos antes de recogerlo.

Como guiño a estas fiestas, apunten que tanto el 24 como el 31 de diciembre estarán recogiendo pedidos para las cenas de Nochebuena y Nochevieja. Perfecto para quien quiere alejarse del menú clásico y montar una mesa distinta.

Qué hace diferentes a estas cajas

Maki Hanami C7

Lo que hace que estas Komité Boxes marquen la diferencia no es solo lo que llevan, sino cómo y cuándo se preparan:

La creatividad sigue intacta: cada combinación está pensada para sorprender, no para rellenar huecos. El punto de perfección, esa obsesión de Luis, se percibe en cada bocado. La originalidad continúa siendo marca de la casa: mezclas nikkei, guiños a otras cocinas asiáticas y del resto del mundo entre texturas que explotan o hacen cosquillas. Por supuesto, la calidad del producto no se negocia sello de la casa desde siempre, pero, sobre todo, se prepara todo al momento para que también se disfrute al momento y del momento. Nada de neveras eternas ni de sushi que pierde brillo, sabor, alma y esencia.

Cajas que se sienten honestas y asequibles para todo lo que ofrecen: una experiencia de sabor extraordinario, capaz de competir con una cena en cualquier sala, pero con la comodidad de estar en casa.

Sushi, baos y antojos con apellido Komité

En la tienda online de Komité ya se asoma un pequeño universo de tentaciones: las Komité Boxes conviven con diferentes líneas de producto como Sushi, Sushi Deluxe, Temakis, Crudo, Bao o Asian Rolls.

Propuestas como, la Nikkei Box con 16 piezas donde encontrarás el reconocible maki de pulpo al olivo, maki Lima con jurel fresco y aguacate, cubierto de vieiras y alioli de ají amarillo flambeado, maki salmón Saori con salmón curado en sal marina cítrica y ralladura de yuzu, con rábano encurtido, tártara cremosa nikkei y topping de ikura y chupe roll maki de langostino y aguacate con emulsión de chupe arequipeño.

Ampliar Mise en place durante la elaboración de sushi Komité C7

Para los amantes de la originalidad y la intensidad está disponible la Umami Box con 16 piezas repartidas entre maki hanami con langostino en panko, mayonesa amazónica, pepino encurtido y una delicada nube de parmesano. También el maki ukiyo con salmón, espárrago verde, mayonesa de cilantro y yuzu Kosho. El maki kitsune de pollo crujiente, kabayaki trufada con shiitakes caramelizados con miel de palma, todo un homenaje que sabe a la cocina nipona más tradicional y maki Alaska con bacalao negro de Alaska, aguacate y mayonesa de alga nori ahumada con carbón Binchotan.

Ampliar Maki Kitsune

Y también encontrarás opciones para los más sibaritas como la Toro Box, una caja que concentra todos los antojos posibles para los amantes de este corte.

A todo esto, además se suman los baos artesanales, delicados, jugosos y pensados también para take away, que completan la jugada cuando apetece algo más que sushi pero sin salir del universo Komité.

Bao de Komité C7

Un 80% que no se mueve y un 20% que viaja

Las Komité Boxes tienen una base más o menos estable, ese 80% de variedad que es inamovible y que garantiza que, cuando te enamores de una pieza, puedas volver a ella.

El 20% restante es territorio libre: cada semana serán capaces de idear nuevas combinaciones según marque la temporada, el mercado y el producto. Un guiño a la libertad creativa que siempre ha definido a Luis y su cocina sin fronteras ni anclas y que lo mismo se inspira en Japón que en Perú, Tailandia, México o cualquier parte del mundo.

Un lujo cercano para cualquier momento del día

Ampliar Sushi de Komité C7

Quizá esa sea la gran clave de estas cajas: no necesitas una ocasión especial para abrir una Komité Box. Valen igual para una noche de manta y serie, para un cumpleaños pequeño, para la visita inesperada o para ese día en el que sales tarde del trabajo y quieres algo especial sin meterte en cocina.

Con este paso, Luis le ha creado al público grancanario una nueva necesidad: cuando se prueba, cuesta mucho no repetir. Porque cada bocado es altamente adictivo y, de algún modo, instala la idea de que tener sushi de uno de los chefs más personales de la isla en tu propia mesa ya no es un lujo lejano, sino un capricho real, posible y al alcance de todos.