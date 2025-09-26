Se abre la despensa de otoño: estos son los productos que no pueden faltar en tu mesa

Vanesa Delgado Caballero Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:38 Compartir

El otoño llena las despensas de colores cálidos y sabores intensos. Con la bajada de temperaturas, el cuerpo pide platos reconfortantes y el mercado nos ofrece productos en su punto perfecto de maduración. Castañas, calabazas, setas, granadas, higos, uvas, batatas y coles son solo algunos de los tesoros que la naturaleza pone a nuestro alcance en estos meses.

Frutas de otoño: dulces y antioxidantes

Comenzamos por la llamativa granada que lo mismo la puedes emplear en una deliciosa ensalada acompañándola de queso feta y nueces que te salva un postre mezclando sus semillas con yogur y miel. Para los más duchos en cocina, reducir la granada a fuego lento es una salsa deliciosa que acompaña a la perfección carnes como el cordero o el pato.

Granada C7

Sea como sea como prefieras comerla, la granada es fuente de antioxidantes y está cargada de vitamina C.

Tanto los higos como las brevas son pura fibra y nos dan subidón de energía rápida y si quieres disfrutarlos más allá de lo común, prueba a hacer nuestro sorprendente sándwich,pinchando aquí tienes la receta.

Ampliar Sándwich de salami, higos y burrata C7

Las uvas están de moda y no solo porque sea otoño, sino porque son ricas en resveratrol, un súper potente antioxidante que ayuda a la salud cardiovascular además de ser la antesala de los vinos, si quieres sacarle partido al máximo prueba a utilizarlas en recetas variadas como un pollo asado al horno con uvas y romero o una ensalada de uvas, apio y nueces con aliño de yogur natural.

Uvas C7

Los fruteros también se llenan de peras y manzanas y la buena noticia es que ambas sirven como ingrediente en muchas elaboraciones y no solo en repostería. Además, son digestivas y ayudan a regular el organismo. Algunas recetas en las que puedes usarlas resultan infalibles, como unas manzanas asadas rellenas de frutos secos y miel, un strudel de manzana o de pera, te dejamos aquí la receta o una deliciosa crema de calabaza con manzana como toque ácido-dulce.

Ampliar Manzana y pera C7

Las verduras y hortalizas que te darán sabor y versatilidad

La calabaza, sin duda alguna es la reina del otoño, cargada de betacarotenos y vitamina A. Su textura cremosa la hace perfecta para cremas y prueba a añadirle un toque de jengibre y no digas que no a emplearla como protagonista en un risotto.

Calabaza C7

Llega el turno de la batata capaz de aportarnos la energía que necesitaremos para levantarnos cuando los días amanezcan más fríos además de ser el producto de moda, sobre todo asada al horno o en forma de chips.

Ampliar Batatas C7

Toda la familia de las coles, incluido el brécol y coliflor son ricas en fibra, calcio y antioxidantes y nos ayudan a reforzar el sistema inmune de cara al invierno y si quieres llenar tu mesa con alguno de estos alimentos, prueba a preparar el brécol salteado con salsa de soja y sésamo o esta receta de brécol gratinado y si el día no está muy frío, la siempre eterna ensalada de col.Aquí tienes la receta.

Ampliar Col C7

Si la calabaza es la reina del otoño, las setas son las princesas. Su bajo aporte calórico y su alto contenido en minerales las convierten en uno de los grandes manjares de otoño. Desde níscalos a boletus, aportan 'umami' y protagonizan guisos y revueltos como pocos ingredientes consiguen. Prueba a hacer una crema con cualquiera de las variedades que existen y añádele unos taquitos de jamón.

Ampliar Setas C7

Frutos secos y legumbres: pura energía

Las castañas son símbolo otoñal por excelencia, además de ser ricas en hidratos complejos y bajas en grasas. Asadas, cocidas o en puré, son pura tradición, pero puedes animarte a preparar un queque con ellas. Puro sueño.

Castañas C7

Las nueces y almendras ya se sabe que son perfectas para cuidar el corazón gracias a sus ácidos grasos saludables y como receta estrella te animamos a que sustituyas los piñones en un pesto y lo cambies por cualquiera de las dos: nueces o almendras.

Ampliar Nueces C7

Las legumbres y los granos son esenciales durante todo el año, pero, en otoño están en su mejor momento. Además, siempre vuelven con fuerza en los meses de frío porque son los protagonistas indiscutibles en los platos reconfortantes como los potajes.

Ampliar Lentejas C7

Toda esta despensa es una oportunidad para volver a los sabores de siempre, cocinar con productos de cercanía y aprovechar lo mejor que ofrece la naturaleza en estos meses. Frutas jugosas, verduras cargadas de nutrientes, setas llenas de aroma y frutos secos repletos de energía conforman una cocina de temporada que cuida la salud, conecta con la tradición y además, está deliciosa.

