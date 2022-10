¿Amante de la carne? Esta es la ruta perfecta por la capital grancanaria

En Las Palmas de Gran Canaria la oferta carnívora de restaurantes es tan variada como interesante. Pequeños y grandes locales donde el denominador común es una oferta de carnes solvente y de calidad, y lo que es más importante, bien tratada.

Porque uno de los grandes secretos y logros de una buena pieza es que el encargado de prepararla no se la cargue. Y ya solo con eso, si la carne es de calidad, habremos conseguido algo muy importante, disfrutarla al punto deseada. Desde las maduradas, que tanto éxito han alcanzado en los últimos años gracias a su excelente sabor y potencia, hasta las parrilladas clásicas argentinas o los cortes uruguayos históricos del Novillo Precoz. Lo mejor es ir probando todos y hacer nuestra propia lista, pues solo así podremos valorar, comparar y elegir la mejor opción para cada momento.

El Churrasco

Pieza de carne en El Churrasco. / C7

Se ha convertido en una parada de mucho nivel para los más carnívoros, y no es para menos. El proyecto encabezado por Mario Gil supone un negocio de éxito basado en la calidad, tanto del producto como del servicio de sala, además de una solvente oferta de vinos y una amplia oferta de entrantes. Es de esos sitios que transmiten seguridad y garantía, algo nada sencillo de lograr. Un chateaubriand o un lomo bajo rioplatense harán las delicias del comensal.

El Novillo Precoz

Brasas en el Novillo Precoz. / C7

Es historia viva de la ciudad gracias a sus más de 50 años de vida. Este restaurante uruguayo mantiene intacta su magia, su esencia, su carisma. De un comedor no muy grande pero sí muy acogedor, el Novillo Precoz es pura brasa y cortes de sublime calidad. Vacíos o punta de lomo son clásicos de la casa y la parrillada especial un must. Por supuesto, aquí las guarniciones son casi tan importantes como la carne, así que a las papas y pimientos asados debe acompañar una ensalada novillo, unos chorizos parrilleros y un buen polvito para terminar.

El Almacén

Carne con el chimichurri de El Almacén. / C7

Ya es un clásico entre los más valorados de la capital grancanaria. Este pequeño restaurante argentino transmite mucha familiaridad, respeto por el producto y tradición en el corte y elaboración. Eso es gracias a los hermanos Moreno, sus propietarios, que han llevado su almacén a un lugar privilegiado dentro del panorama carnívoro local. Es fundamental pedirse el vacío, al que acompaña un chimichurri muy logrado. Por supuesto, los amantes de la milanesa tendrán aquí su espacio ideal. Y no deje de probar sus empanadas argentinas.

El Búho Tuerto

Entraña de El Búho Tuerto. / C7

De argentino a argentino seguimos la ruta del placer, porque El Búho Tuerto se ha ganado estar entre los grandes. Tiene probablemente la mejor entraña de la ciudad, y el manejo de las brasas es muy preciso. La autenticidad argentina se respira nada más entrar, y el comensal siempre sale satisfecho porque manejan producto de alta calidad. Venir aquí es volar a Buenos Aires y sumergirte en esa cultura carnívora que tanta fama internacional les ha dado. Acompañar esas piezas con alguno de los vinos de Argentina que ofrecen es una buena opción para que la experiencia sea completa.

Don Quixote

Carne a la piedra de Don Quixote. / C7

Aquí encontrarás el paraíso de las carnes a la piedra, especialidad de la casa. Acompañadas de ensalada, papas fritas y las seis salsas, la actividad de Don Quixote se remonta a 1984, lo que da buena muestra de que es un lugar sólido y consolidado en la capital. Aunque cuentan con una generosa oferta de entrantes, tostas y ensaladas, lo mejor es ir a lo seguro, la piedra. Y ahí el solomillo de ternera o de cerdo es una buena opción. Si lo prefiere, puede pedir el solomillo de pollo de corral, o un mix de todas.

Origen Steakhouse

Pieza de carne española en Origen. / C7

Este restaurante tiene una selección de las mejores carnes del mundo, y un horno-parrilla Josper que hará de ellas una delicia casi insuperable. En Origen no se andan con titubeos a la hora de elegir los mejores cortes internacionales. Carnes de España, Uruguay, Irlanda, Australia, Estados Unidos, Dinamarca, Francia, Alemania, Japón, Argentina o Italia. No dejan atrás las carnes canarias, así como numerosos productos de kilómetro cero, por lo que estamos ante uno de los restaurante de carne más completos de la ciudad. No deje de pedir el T-bone o el Tomahawk.