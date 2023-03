Teresa Moon, la exquisitez y la elegancia de la cocina japonesa

La historia de Teresa es una historia marcada por la constante práctica en busca de la excelencia y la formación más exigente hasta llegar al punto exacto de equilibrio, entre la pasión y la dedicación. Y la mejor prueba de ello se pone de manifiesto en el acogedor local El Bento japonés, en la calle Isla de Cuba, en la capital grancanaria.

De la literatura inglesa a la más exigente escuela francesa

Teresa se crio en Gran Canaria, a los 18 años, su pasión por la literatura y la escritura, la llevaron a ingresar en la Universidad de Seúl para licenciarse en Literatura Inglesa. Con 22 años culmina su graduación y transmite a sus padres, con mucha valentía que, su auténtica motivación es la cocina. «Hasta ese momento me había formado en algo que me gustaba, pero sabía que no quería dedicar mi vida a ello«.

Con esa edad ingresa en la Escuela Le Cordon Bleu en París y a los 24 años, Teresa, ya había obtenido el Grand Diplome Le Cordon Bleu, no exento de absoluta dedicación, esfuerzo y sacrificio por su parte. «Tenía que demostrarme a mí misma y a mis padres, que estaba hecha para esto».

Tan pronto como terminó esta etapa de exigente formación que acreditaba a Teresa con sobrada solvencia, el haberse convertido en toda una chef en cocina y repostería, acepta su primera oferta profesional, nada más y nada menos que en Londres.

Ampliar Teresa Moon en su restaurante El Bento japonés C7

No existía el descanso

Teresa pasa a formar parte de un equipo compuesto por más de 30 chefs de experta maestría, en las cocinas del London Hilton on Park Lane.

«El equipo buscaba incesantemente la preciada Estrella Michelín para el establecimiento», nos cuenta Teresa. El nivel de exigencia era tan intenso como el aprendizaje y la práctica que recibía. «De aquellos años, aprendí realmente lo que supone esta profesión, su realidad y, sobre todo, el ritmo al que te debes adaptar para que todo salga correctamente, sin fisuras.»

16 horas de trabajo diario, con dos horas y media de descanso, a un ritmo trepidante, mermaron el estado de salud de Teresa y, contra su voluntad, sus ganas y su pasión, tuvo que dejar Hilton. «Aquel último día en el Hilton, lo pasé llorando, solo era capaz de sentir que mi sueño se estaba acabando».

En aquel instante donde tocaba recuperarse, Teresa volvió a ponerse a prueba. «Ya conocía toda la teoría y toda la práctica de lo que significaba dedicarme a este mundo, y tras ese parón, decidí que también quería conocerlo desde el mundo exterior».

Nos cuenta que recuerda perfectamente cuales fueron sus dos principales motivaciones en ese momento, «Seguir formándome desde otra perspectiva y horas de sol y buen clima».

Persiguiendo la excelencia y las agradables temperaturas

Si algo nos va quedando claro durante la entrevista con Teresa es, precisamente, lo asertiva que ha sido siempre a lo largo de su vida a la hora de saber cuál debería ser el siguiente paso y, esto mismo, fue lo que la llevó a la Escuela Les Roches de Marbella, donde se formó y tituló en Dirección Hotelera.

Después de tres años, Teresa contaba con un nuevo título de Grado Superior en su currículo y con este bajo el brazo, volvió a buscar y a encontrar su lugar en el mundo, esta vez en Barcelona, ciudad por la que en aquel momento sentía pura atracción.

Nos va quedando igual de claro, no solo la autoexigencia de Teresa y el afán de superación, sino que también, la constancia y el esfuerzo son parte del equipaje que siempre la acompaña, desde aquellos 18 años, en la Universidad de Seúl.

Hoteles de primer nivel

Nada menos que en el Mandarín Oriental de Barcelona pudo cursar Teresa sus prácticas. Tras este período vuelve a elevar la mirada, esta vez hacia el Hotel Arts Barcelona. «Tenía muy claro que quería trabajar allí porque el Hotel Arts es realmente la mejor academia y, cuando alguien es capaz de trabajar ahí, sabrá para siempre que es capaz de trabajar en cualquier hotel del mundo».

Y el hotel tenía un nuevo reto para Teresa, de la mano de Joan Sansó al que Teresa, a día de hoy considera amigo con mayúsculas, le ofrecen trabajo, pero en el famoso bar del Hotel Arts. «Yo no había trabajado nunca tras la barra de un bar y menos de un bar punto de encuentro de celebridades, como el del Hotel Arts». Y Teresa volvió a dar un triple salto. Aquella primera tarde la pasó en la Fnac comprando todos los libros sobre coctelería que encontró.

Tenía una semana para desmostarse a sí misma, a Joan, al hotel y a sus compañeros que, una vez más iba a ser capaz.

Ampliar Libros que aún hoy, acompañan a Teresa C7

Hay que aprovechar todas las oportunidades

Antes de cumplir su primer año en el Hotel, Teresa ascendió como las burbujas de las copas de champán que se servían tras aquella barra. Controlaba a la perfección sabores, matices, texturas y productos, así que, una vez que su «escudo», Joan, fue trasladado al Hotel Ritz Carlton en Hong Kong, se llevó consigo a Teresa.

Tocaba volver a demostrar, esta vez en otro mercado y a otro público habituado a otros sabores, tal y como el propio Joan le había adelantado porque «en Hong Kong nadie sabe preparar un buen gin-tonic».

En 5 años, Teresa Moon se convertiría en la supervisora del Bar Ozone, el más alto del mundo, en el Hotel Ritz Carlton de Macao.

Pero no solo formación y altura fue lo que Teresa encontró en esa gran ciudad. También le esperaban su marido, Rohit y, más tarde, la llegada del hijo de ambos, Jay.

Ampliar Teresa y su marido, Rohit en El Bento japonés C7

Parar para volver a conectar

Hasta 10 días antes de dar a luz a su hijo, Teresa estuvo controlando absolutamente todo como manager desde aquellas 118 plantas de altura. Y llegó Jay y a medida que se acercaban las fechas para incorporarse, Teresa volvía a dilucidar que su vida precisaba de otro cambio.

«Entre una cosa y otra, desde que comencé mis estudios, nunca me había parado a pensar cómo empleaba el tiempo en mi vida, o estaba trabajando o me estaba formando y, al parar, me di cuenta de que mi nivel de exigencia no había hecho más que subir. Con Rohit y Jay, ahora tocaban otras prioridades»

Ampliar Detalle de la barra de El Bento japonés C7

Regresar a casa

A Teresa se le puede considerar toda una ciudadana del mundo, pero aquí, en Gran Canaria viven sus padres y Teresa, Rohit a Jay, regresaron a lo que ellos consideran su casa, buscando paz y calidad de vida.

Al llegar, tenían ambos muy claro que dejarían aparcada la hostelería por un tiempo, pero es que almas y mentes como las de Teresa solo saben parar para, crear, crecer y seguir adelante.

Se aventuró a crear su propia empresa on-line de accesorios para móviles. Nuevas ideas, diseños diferentes y propuestas que rompían con la monotonía del mercado existente, pero llegó la pandemia y todo aquello, contra su voluntad, quedó en el intento con prácticamente todos sus ahorros como equipaje.

Un proyecto pequeño y suficiente

Ampliar Fachada de El Bento japonés C7

Durante el confinamiento, Teresa y Rohit no paraban de darle vueltas al regreso. «Algún día tendremos que volver y qué vamos a hacer» y esto se lo repetían una y otra vez. «Fue mi marido, Rohit, el que me dijo, cariño, eres la mejor y te has formado para ello. Volvamos a la hostelería»

Quizás Teresa y Rohit no estén de acuerdo con esta afirmación, pero, bendito parón el de la pandemia en este caso, porque hoy, el público canario, puede disfrutar de sus creaciones, delicadas y sutiles.

Sushi variado, Arroz en dashi con vieras y Enoki rolls

15 minutos y hasta la bandera

Teresa se autoimpuso, una vez más, dos condiciones, quería un local pequeño y suficiente. Nada más. Solo así, volvería a la hostelería.

El 1 de diciembre de 2020 El Bento japonés abría sus puertas. 4 mesas y una barra, en una calle ajena al tránsito y la incertidumbre y los nervios como desayuno de aquel día de apertura.

¿El resultado? Abrieron sus puertas a las 13:00 horas y a las 13:15 no quedaba un solo espacio libre en El Bento. Prueba de ello, si van y degustan las trufas al postre, no dejen de preguntarle a Rohit o a Teresa, por qué las trufas tienen forma cuadrada.

Ampliar Un rincón acogedor en El Bento japonés C7

¿Sushi con champán?

Cuando a Teresa se le ocurrió ofrecer maridaje de sushi con champán, muchos fueron los que le dijeron que eso, en el público canario, no iba a tener mucho recorrido. Hoy, no solo se pone de manifiesto que ninguno de ellos debía de ser buen gurú, sino que, cada mes, en El Bento se consumen de media, unas 60 botellas de champán.

Maridajes con los vinos que más la aportan a la comida japonesa, maridajes con sake y con elaboraciones sublimes de la mejor cocina nipona, hacen de El Bento, una especie de mini templo para despertar, toda la potencia e intensidad gustativa de su concurrido público.

Omakase con producto de Gran Canaria

Ampliar Ensalada de yuzu, con rùcula, cilantro y aguacates C7

Omakase es una expresión japonesa que significa «lo dejo en ti» y es dicha por el cliente de un restaurante, generalmente de sushi, para indicarle al chef que prepare lo que él desee.

Y eso es lo que vamos a encontrar en El Bento. Dejar en las manos de Teresa, expertas, exquisitas, elegantes y llenas de alma en todo lo que hacen y emprenden.

El éxito, no exento de muchísimo sacrificio, esfuerzo y férrea auto disciplina, es el aura que la acompaña. Teresa dice que se llama suerte, nosotros discrepamos y preferimos llamarlo trabajo y perseverancia, hasta conseguir un sueño.

La experiencia Omakase se compone de tres pequeños entrantes donde se abrirán nuevos sabores y texturas que irán preparando el paladar para disfrutar de la tempura y el sushi que seguirá a continuación, donde todo el potencial del producto grancanario y de los pescados que nadan cerca de nuestras costas, como el jurel, el mero o la sama roquera, se sobredimensionan en fusiones nuevas y soprendentes.

Si viven la experiencia en los meses más fríos, culmirán con un plato principal calentito, como un soberbio estofado japonés. Si por el contrario acuden durante los meses más cálidos, explotarán en frescor, el ácido intenso de la lima o la potencia de unos buenos langostinos.

«Nuestro objetivo con la experiencia Omakase, es que el cliente pruebe nuevos sabores». Sin duda lo consiguen, además de acertar con maridajes de champán, vino, sake o cervezas especializadas, bajo la experta guía de Teresa.

Y, les podemos asegurar que dejarla en sus manos será lo mejor que podrán hacer.