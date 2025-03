Dónde saborear Gran Canaria, según Ruth González y Jorge Toledo de @welovegrancanaria

Vanesa Delgado Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 15 de marzo 2025, 22:53 Compartir

Si desde los últimos años hay una guía integral y completa de Gran Canaria, así como de otros lugares del mundo, se le debe a esta encantadora y dinámica pareja.

Ruth, licenciada en Turismo y Jorge en ADE más especialización en MBA en Marketing Digital, unieron vocación y formación en su blog, sus redes sociales y plataformas para crear lo que hoy es un completo canal de difusión, al que no le falta ningún rincón ni detalle si se quiere conocer Gran Canaria desde el norte y hasta sur, desde el este hasta el oeste, porque, lo que ellos hacen, no lo hace nadie.

Cuando les pedimos que hagan balance, el resultado nos cuentan que tiene mucho que ver con la suma del talento de ambos. Jorge, emprendedor por naturaleza, al que ya se le daban las ventas y el análisis de tendencias mucho antes de comenzar su carrera. De hecho, con tan solo quince añitos adaptó la tienda de ropa de su tía reorientándola hacia la preferencia del mercado.

Eso sí, una vez que terminó sus estudios su naturaleza emprendedora lo llevó a montar su propio negocio y desde hace 15 años, Jorge es propietario de las tiendas Regaliz Funwear , icono de marcas y tendencias que no se consiguen en otras tiendas de la isla, donde se respira una filosofía propia, «made in Jorge» con la sostenibilidad y el respeto al planeta desde las marcas que comercializa. Y un dato muy importante a tener en cuenta: su tienda on line es de las que mejor funcionan en el mercado canario.

Por su parte, Ruth, hija de padres académicos, creció en un entorno donde el saber jamás ocupa lugar y la curiosidad por cada rincón del planeta en el que vivimos es su afición favorita e infinita que, según nos cuenta, se le despertó tras un año de Erasmus en Alemania donde aprovechó para recorrerse más de la mitad del continente europeo.

Una web, www.localguidegrancanaria.com, fue la semilla que sembró Ruth donde compatibilizaba su amor por Gran Canaria y su nivel de experta conocedora del terreno. Por aquel entonces, además, Ruth trabajaba para el sector turístico de la isla donde 10 años de intensa actividad completaban su experiencia y conocimiento.

Como Ruth nos cuenta, la respuesta de los seguidores siempre era estupenda y abandonó su trabajo porque podía empezar a vivir de todo esto: planes, rincones, excursiones, hoteles, restaurantes, rutas a pie o desde otros medios y por brújula, todo lo aprendido, todo lo probado y todo lo conocido.

A partir de ahí, el apoyo de Jorge y su predisposición a mejorar siempre y en todo momento cualquier proyecto, sumaron hasta conseguir una auténtica revolución, de cientos de milesde clics y de seguidores. Redes sociales, con su Instagram@welovegrancanaria , su canal de You Tube @localguidegrancanaria, su cuenta de Tik Tok, @localguidegrancanaria y hasta canal propio de WhatsApp, @localguidegrancanaria, donde al detalle cuentan todo lo que recorren y conocen: qué hacer en Gran Canaria, dónde comer en Gran Canaria, rutas específicas por temporadas o adecuadamente personalizadas a petición de sus seguidores, rutas por la isla, tanto para practicar senderismo como «Trail running», bici o moto Trail, hospedaje en cualquier zona de Gran Canaria, adaptada a toda la oferta de la isla, consejos y recomendaciones.

Un mapa trazado al milímetro por ambos porque, detrás de cada propuesta, lo habrán conocido, lo habrán estudiado y lo habrán probado hasta llegar a esa recomendación que siempre esperan sus cientos de miles de seguidores que suman junto en todas sus plataformas.

Desde los rincones y sabores más populares hasta los más recónditos y extraordinarios, a ellos, juntos, no se les escapa nada y son el ejemplo perfecto de la clave del éxito: formación, conocimiento, trabajo, experiencia y tecnología adaptada sin fisuras al ritmo de la demanda.

No conformes con todo esto, los viajes son una pasión constante en la vida de ambos y, en su web también se pueden encontrar guías turísticas al detalle de otros lugares del mundo.

Si sumamos todo el empeño, la constancia, los kilómetros, lo vivido y lo contado, la suma a todo este trabajo ha dado como resultado más de 59 millones de impresiones en el último año entre todas todas sus redes.

A dos expertos como ellos quedan preguntarles por el horizonte que seguirán trazando, entusiasmados e ilusionados, porque se contagian entre ellos y nos cuentan que están trabajado intensamente para adaptar la IA, o como ellos la denominan: We love Gran Canar-IA, sin perder su esencia, para dar una respuesta más concisa, más rápida, más determinante. Mejorar para que los cientos de miles de seguidores sigan encontrando respuesta a sus preguntas y encuentren en @welovegrancanaria una auténtica fuente de inspiración a la hora de viajar, de conocer y de probar. Y sí, aunque puedan creer que Ruth y Jorge ya lo han visto todo en Gran Canaria, nos cuentan que, cada vez que salen, descubren algo nuevo y jamás les ha dejado de sorprender la isla.

Además, nos regalan dos reseñas para tener en cuenta cuando les preguntamos por sus rincones favoritos en Gran Canaria, Jorge nos anima a mirar de frente en Cuevas de Caballero en Artenara y para Ruth, nada cómo perderse en el Barranco de Guayadeque, para quien no lo sepa, el más grande de las Islas Canarias.

También nos comparten todos esos lugares a los que sacarles el sabor a la isla redonda, donde podremos encontrarlos con la frecuencia que les permita el poco tiempo del que disponen y, como ellos mismos dicen, «todo lo que hacemos es absolutamente orgánico». De principio a fin. Ni en su web, ni en sus redes, ni en esta lista, encontrarán nada que ellos no hayan probado y disfrutado antes, porque, si existe una guía real, con toda la autoridad, el respeto y la honestidad que merece un territorio, esa es la que juntos elaboran cada día para cientos de miles de fieles seguidores.

Dónde desayunan Ruth y Jorge en Gran Canaria

En el singular e histórico Hotel Suites 1478 disfrutan de su desayuno natural, tanto en su encantador patio como en su incomparable azotea, ambos ambientes recogidos e íntimos donde la fruta fresca y otros detalles se manifiestan con todo su protagonismo. El mejor lugar donde arrancar el día para ellos.

A la hora del almuerzo o de la cena

Nos cuentan que cuando hay tiempo, se disfruta a una hora u otra del día, así que no diferencian entre predilecciones a la hora de comer o de cenar. Lo que si tienen claro es dónde y el qué.

Las ocasiones especiales esta pareja las celebra en el ya reconocido Rêver, en el barrio de Vegueta de la capital grancanaria y no faltan su steak tartar, su ensaladilla, sus croquetas de carabineros, sus papas bravas y su «Sticky Toffe Pudding» de dátiles.

Cuando se adentran en el sureste de la isla, La Pasadilla es su parada donde disfrutan de una ternera rubia gallega única, de su ensalada de berros con aguacate, su queso fundido con jamón serrano y cualquiera de sus postres caseros, sobre todo, los que llevan tuno indio.

Cuando el paladar se les antoja exótico acuden a Sarang, en la capital grancanaria, donde la maravillosa cocina fusión que elaboran se mide en sus makis de solomillo uruguayo, su 'saam' de bulgoki o sus niguiris de foie.

También disfrutan, y mucho, sobre todo cuando de reuniones familiares se trata, en el histórico El Arrosar, donde el arroz con choco y ajetes se convierten en el protagonista de la velada y sus coquinas y sus boquerones fritos, conforman la mejor manera de abrir el apetito.

Cundo surge el antojo de un buen pescado freso y frito podremos encontrarlos en La Cofradía de Taliarte, donde elaboran el mejor de la isla y, además, con harina de garbanzos. Un espectáculo.

Dorotea es otro de sus locales de referencia, sobre todo para disfrutar con su bocadillo de cochino negro, sus puerros confitados y su ensaladilla con huevos fritos y mejillones.

Hacia el centro de Gran Canaria, Savia, en Monte Lentiscal es su parada obligatoria, donde arrancan con unas croquetas de queso gorgonzola y pera, su ensaladilla de batata, pulpo y langostinos y no puede faltar su 'savicachopo' con trufa y queso ahumado. Y un apunte a tener en cuenta como fin de fiesta: la torrija de savia al postre.

Como cierre a esta deliciosa y acertada isla, ambos coinciden en que Deliciosa Marta es el mejor restaurante de la isla, sobre todo si se tiene en cuenta que sostienen la mejor relación calidad precio y por sus platos, iconos de la buena mesa en Gran Canaria, como sus ñoquis trufados, su cochinillo, la rusa de la Barceloneta y su steak tartar.

Al cierre del día

Para ellos, existe una terraza, 'rooftop' para ser exactos, donde, sobre todo, presumen de la capital grancanaria y es el lugar prefecto también para tomar algo y esa es la Terraza Belvedere Santa Ana, en pleno barrio de Triana.

