Dónde saborear Gran Canaria según Nicolás Villalobos, director general de Cordial Hotels & Resorts

Orgulloso de ser palmense y de haberse criado en el barrio de Triana, más concretamente en la Avenida Rafael Cabrera, a donde pertenecerá siempre. Con 17 años cruzó el charco y Madrid fue su destino donde se licenció en el doble grado de Administración y Dirección de Empresas y Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE).

El despacho Uría y Menéndez fue su primera casa profesional para posteriormente dar el salto al mundo de las finanzas y la banca de inversión en el actual BBVA en el momento que se produjo la fusión con Argentaria.

Desde allí, un nuevo salto de altura internacional lo llevó hasta Frankfurt para desarrollar la integración vertical de Thomas Cook, así como compras de hoteles para el grupo y la contratación de destinos de larga distancia. Y un apunte: durante su experiencia y sus años en esta empresa la quiebra ni se vislumbraba.

Destinos como Méjico, Brasil y otros lugares remotos en el mundo contribuyeron a su formación y experiencia, dos pilares fundamentales para Nicolás porque, a pesar de sumar un total de 10 años fuera de su isla y de su barrio, siempre tuvo claro para lo que quería formarse, cómo quería hacerlo y en dónde, con el único fin de regresar a casa con un equipaje cargado de conocimiento, formación, competencias, habilidades y una trayectoria impecable a la que Nicolás sumó un extraordinario entusiasmo desde la convicción de colocar Gran Canaria como destino turístico de primer nivel.

«El día que me fui sabía lo que quería hacer y cómo quería hacerlo, formación integral y experiencia en cada uno de los sectores que engloba el turismo». Porque, si bien es verdad que ostenta un envidiable currículo, a Nicolás también se le puede considerar un auténtico arquitecto de su propio destino.

2002 fue el año de regreso y desde entonces hasta ahora, Cordial Hotels & Resorts ha sido su casa, un grupo hotelero al que Nicolás se sumó en sus comienzos donde se agrupaban 3 establecimientos y hoy suman más de una veintena. Un salto que, tal y como Nicolás nos cuenta, no ha sido solamente cuantitativo sino también cualitativo porque huyen de ser una cadena al uso.

En el grupo y desde su accionariado integrado por las principales industrias y empresarios canarios, «siempre hemos huido del modelo preestablecido. La fluidez es la clave de nuestro modelo, estar abiertos a otros conceptos y ser disruptivos». Con ello, el grupo Cordial ha generado su credo propio que llevan a la práctica y que, a la vista está porque han generado un modelo de éxito para beneficio de la isla y de quienes nos visitan.

Claro ejemplo de todo ello, los encantadores hoteles boutique que gestionan en la capital grancanaria, las viviendas vacacionales en el maravilloso enclave de El Perchel, Resort Santa Águeda, zona que además han remozado y que ya se ha convertido en destino único y exclusivo en la isla de Gran Canaria.

En la misma zona, Perchel Beach Club, un auténtico club de playa incomparable en la isla donde no solo los huéspedes de Cordial Hotels o de las viviendas vacacionales de Resort Santa Águeda pueden disfrutar, sino que está abierto al público en general y donde se unen bienestar y gastronomía de alto nivel. Toda una experiencia que, como seña del grupo, difiere en muchos aspectos de otras ofertas en la isla y, como claro ejemplo de ello no tienen más que acercarse cualquier día de la semana porque el lleno, a diario, durante todos los días del año le vuelven a dar la razón al grupo y a su particular y exitosa fórmula de desarrollo.

Desde Mogán y hasta la capital se traza el mapa de establecimientos del grupo, partiendo desde el sur, con la 'joya de la corona' y su hotel Cordial Mogán Playa que desde su construcción ya se contaba que existía otra forma de hacer las cosas, y terminando, por ahora, en el encantador Cordial Plaza Mayor de Santa Ana. Entremedio, una veintena de establecimientos con uno de ellos en Lanzarote con Cordial Marina Blanca.

Nos adelanta que no van a parar, van a seguir creciendo y a seguir proyectando, sobre todo en esas zonas de la isla donde conjugar todos los beneficios naturales de la isla con la filosofía Cordial.

Una fórmula también con la que seguir rindiendo homenaje a nuestra memoria histórica, esa misma que Nicolás conoce a la perfección y desde la que proyectó su futuro, porque «Gran Canaria es turismo y fue lo que reconvirtió la economía de las islas, sacándonos de unos niveles extremos de pobreza por aquel entonces hasta lo que somos hoy en día. Y aún queda mucho por hacer».

35% de nuestra economía de manera directa a lo que si sumamos la aportación indirecta en nuestro PIB podríamos llegar al 80% de injerencia en nuestra riqueza como territorio y como sinónimo de bienestar para quienes la habitamos, a lo que además Nicolás nos regala varios apuntes: «Hay que seguir invirtiendo pero desde el cuidado y la protección de nuestro territorio para seguir viviendo aquí, además de sentirnos orgullosos y agradecidos con lo que tenemos».

Un camino de futuro lleno de oportunidades si se hacen bien las cosas y se perfeccionan las externalidades negativas que subyacen de un negocio como el turismo. Equilibrar y proteger para avanzar, porque Canarias es turismo y sobre esta consigna, no cabe duda alguna: «Solo si hacemos las cosas bien nos seguiremos diferenciado», porque en su agenda no admite tachones ni errores, el camino está claro y es el único por el que el grupo transita: mejorar y perfeccionar como acciones y apuntes diarios.

Desde esa misma visión, la gastronomía es para él un servicio fundamental a la que le adhiere el mismo nivel de exigencia, claro ejemplo de ello la estrella Michelín que desde noviembre del año 2019 ostenta el restaurante Los Guayres en Cordial Mogán Playa, primer hotel de la isla de Gran Canaria en obtener el mayor reconocimiento mundial en la materia.

Una apuesta en la que siguen creyendo, en la que siguen creciendo y en mejora continua porque, sin lugar a duda, «la gastronomía aporta una capa más de calidad al destino de Gran Canaria».

Desde su exigente mirada, nos lleva por su ruta de favoritos como prescriptor único, apasionado y enamorado perdidamente de la isla que lo vio nacer.

Los desayunos de Nicolás Villalobos

La noticia a este respecto es que Nicolás no desayuna. Arranca con la energía que le aporta un café con leche, pero hace una concesión, si se encuentra por su barrio natal de Triana: jamás ha renunciado a un pincho de tortilla con su café con leche y su zumo de naranja en el Midway.

A la hora del almuerzo

En su zona de incidencia natal, a Nicolás podremos encontrarlo en La Travesía de Triana porque le encanta su excelente cocina y ambiente.

Hacia el sur, donde ahora tiene su hogar, aunque la capital grancanaria siempre será su casa, Nicolás hace parada en Tertulia y Enyesque, un local donde la cocina tradicional y de producto se ejecuta de manera magnífica.

Un bar de los 'de toda la vida', el Careta en el pueblo marinero de Arguineguín, concentra para él todos los encantos y la autenticidad bajo los cielos más límpidos de la isla. Allí Nicolás disfruta de su morena frita, de sus longorones y sus lapas. Una experiencia tan auténtica como el espíritu de Arguineguín.

Otros tres locales que se concentran dentro de la irresistible oferta del Perchel Beach Club son para Nicolás almuerzos imprescindibles.

El primero de ellos, La Arrocería del Perchel, donde concentra excelente producto bajo la batuta del chef ejecutivo del grupo, Borja Conde y ejecutando, casi todo, en auténticas brasas vascas. Carnes premium, pescados de costa canaria y arroces dan paso a una carta impecable que ya está dentro de las rutas de los mejores locales gastronómicos de la isla de Gran Canaria.

El segundo de ellos, Nami Sushi Bar, técnica japonesa pura en elaboraciones con alta dosis de creatividad. Un local que ya es epicentro de la cocina asiática en la isla: espectacular y delicioso.

Para cuando el día se presenta más informal, Nicolás aun así no renuncia a comer bien y en Oxean, dentro de Perchel Beach Club, elaboran bocadillos gourmet que son pura fantasía, con especial predilección por su versión del bocadillo de calamares que, en un enclave como éste sabe el doble de bueno.

Con referencia a cualquiera de estos tres locales, Nicolás nos apunta que huyen de ser ortodoxos, llevando así en su oferta gastronómica el credo del grupo, donde hacer las cosas de una manera diferente también tiene cabida y una respuesta positiva apabullante.

Las cenas de Nicolás

Se confiesa carnívoro por naturaleza así que no será difícil encontrarlo en el Novillo Precoz cuando toca cenar en la capital grancanaria.

Si toca cenar cerca de casa, Restaurante Grill Cueva Pirata: por producto, elaboración y atención. Un local con muchísimo encanto.

En el Perchel Beach Club también encuentra un lugar ideal para este momento del día y no solo porque sus atardeceres sean únicos y espectaculares sino también porque desde el grupo han sabido adaptar la oferta convirtiendo la Arrocería del Perchel en el Refectorio de Ágata, con originales propuestas donde la cocina de producto de temporada encuentra su mejor expresión. Y a todo ello, desde el mediodía hasta la noche, cada rincón gastronómico del Perchel viene acompañado de una bodega envidiable.

Como cierre de lista, el imprescindible, ese por el que el grupo apostó sin dudarlo y que consiguió marcar la primera estrella Michelin de Gran Canaria junto a La Aquarela, «Los Guayres» donde se configura una experiencia inolvidable y superlativa, de la que todos nos deberíamos sentir orgullosos porque con este proyecto se logró romper un techo de cristal y abrir una puerta enorme a la excelencia culinaria de la isla.

La última, en la capital o en el sur

Si es de copas, pero solo cuando se puede y la ocasión la reserva para un buen 'gin-tonic'. En el rooftop Belvedere con su estampa a la Catedral de Santa Ana es su lugar favorito, dentro del Hotel Cordial Plaza Mayor de Santa Ana.

Si toca en el sur, multiplica la experiencia y se pone en manos de Kilian, quien ostenta el título actual como el mejor bar tender en elaboración de gin-tonics desde la terraza chill out del Perchel Beach Club.

