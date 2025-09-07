Dónde saborear Gran Canaria, según la modelo Marina García Calderín Se conoce medio mundo pero necesita volver constantemente a sus raíces y saborear la tierra que la vio nacer: la isla de Gran Canaria

Vanesa Delgado Caballero Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 7 de septiembre 2025

Marina es isleña en cada poro de su piel y siente orgullo y devoción por cada rincón de la isla redonda. Nos confiesa que a los 15 años no hacía planes de futuro, pero, el futuro si los tenía para ella. Un encuentro casual en un Zara con las que se convertirían en sus mentoras, Yoya y Mogo, la llevó a hacer unas pruebas para convertirse en modelo, a pesar de que su madre no estuviera muy de acuerdo en ese momento.

Todo un descubrimiento para la agencia que Yoya y Mogo gestionaban como para la propia Marina, quien se enamoró de la profesión desde el primer contacto con flechazo rotundo y directo al corazón.

Con 17 años debutó por primera vez en la pasarela Moda Cálida, para Marina, la mejor pasarela que ha pisado en el mundo y eso que no hay destino de moda en este planeta que no conozca los pasos de Marina.

A partir de ahí, marcas de moda, campañas en todos los soportes y pasarelas contaban con ella, con su entrega y su profesionalidad y a la vista está, con su belleza, serena y perfecta.

Madrid se convirtió en su casa, sobre todo porque Marina se dedicó a luchar contra el tiempo y los tabúes que siempre han rodeado a esta profesión: «Por encima de todo, mi prioridad era sacar mi carrera de ADE y Turismo, año por año». Y lo consiguió, aunque ahora, desde la perspectiva que solo da el tiempo, Marina nos confiesa que no se habría exigido tanto». Lo mismo podría estar en el Líbano durmiendo la noche anterior a un examen en Madrid que llegaba a clase maquillada con ojos ahumados para no perderse ni uno solo de los temas.

De aquellos días recuerda las llamadas a sus padres, entre ansiedad y llantos, pero hoy, qué duda cabe que puede contarlo orgullosa de sí misma porque tiró, una a una, las altísimas vallas que impone la sociedad a esta profesión, a la que Marina reconoce, le debe todo y es absolutamente maravillosa.

Sudáfrica, Estambul, Milán y cientos de destinos más, así como diseñadores de la talla de Balenciaga o Louis Vuitton, se han rendido a su profesionalidad y cada uno de los destinos o los proyectos han sido para ella emocionantes aunque nos reconoce que ésta profesión, a pesar de los focos que enciende y la expectación que genera, es muy solitaria: «A veces te toca compartir con gente con la que conectas y otras no tanto pero me quedo con todas las personas que he conocido a lo largo de mi vida porque siempre aportan o aprendes algo de ellas».

Además, si tiene que destacar algo por encima de lo evidente, Marina nos cuenta que el hecho de haber madurado antes del tiempo que le tocaba que hoy es un valor para ella y si toca arrepentirse de algo, precisamente es de no haber renunciado a más porque ahora se da cuenta que la vida no se lo exigía tanto y no había necesidad de darse tanta prisa.

Hoy, la dinámica es prácticamente la misma, mirar el correo electrónico a la espera de proyectos porque pocos son los que se dan cuenta que la estabilidad laboral en el mundo de la moda es inexistente.

De hecho, actualmente anda Marina sumergida en un libro que ya fue 'bestseller' cuando salió al mercado hace años: 'Las chicas de alambre' y en esas líneas y en esos párrafos, Marina se encuentra con el sentimiento común y compartido por todas: «a las modelos nos sueltan en la selva desde muy jóvenes». Aunque por su carácter y su energía, Marina precisamente convierte esto en otro titular: «Hoy soy una persona que se adapta a todo tipo de situaciones sin que me supongan trauma y eso se lo debo a mis vivencias y a mi trayectoria como modelo porque aprendí a abrir mi mente ya que, en esta profesión, no existen dos días iguales».

En paralelo a todo esto, viajes constantes, o a dormir hasta en 4 países diferentes en la misma semana, Marina no ha dejado de formarse en titulaciones de postgrado, Máster en Comunicación y Gestión de Moda en Nueva York, así como formación en Negocios Internacionales por Proexca. De hecho, desde la pasarela también ha dado el salto al corazón de la moda realizando prácticas para Agatha Ruíz de la Prada o para formar parte, en la actualidad, de un proyecto de Inditex, capitaneado por Marta Ortega en el que Marina ya ha sido guía en exposiciones donde se ha contado con modelos de excepción como Linda Evangelista o Naomi Campbell.

De Gran Canaria, se queda con todo, desde el punto de vista profesional, su pasarela favorita es Moda Cálida, donde 'empezó a andar' y a donde quiere regresar año tras año por encima de cualquier otro proyecto que se le presente: «Moda Cálida es mi pasarela favorita, empezando por el backstage, por la organización, por el público, siempre entregado y cariñoso, sin duda, la mejor pasarela de cuantas he desfilado a lo largo del planeta y de mi carrera».

Y del sabor de Gran Canaria, Marina traza su mapa de indispensables, esos que siempre visita cada vez que regresa a casa, porque si en su día tuvo claro que tenía que salir para poder hacer carrera en su profesión, más claro tiene aún que esta isla será su hogar por y para siempre y que algún día regresará de manera definitiva.

Los desayunos de Marina en Gran Canaria

Su lugar favorito, sobre todo porque siempre ha formado parte de su vida, la Churrería Melián en el municipio de Telde, donde Celina y Paco casi forman parte de su árbol genealógico y aún recuerda como le regalaban un 'chupachups' cada vez que iba desde pequeñita con sus padres. Churros que, Marina no se explica cómo, apenas llevan aceite y ya solo por el cariño de Paco y de Celina, visitar esta churrería cada vez que está en Gran Canaria, para ella es imprescindible.

Churros de la Churrería Melián C7

Segunda parada, La Churrería del Monte, sobre todo por su bocadillo de pollo con cebolla caramelizada y queso manchego.

Ampliar La Churrería del Monte C7

Pero, si se tiene que quedar con un desayuno para Marina no existe ninguno como el que le prepara su padre, a base de huevos de gallinas de Tejeda, tostas con tomate o con queso tierno o versiones dulces cargaditas de mermelada y miel, aunque las que realmente son su perdición son las tostas 'keniatas' a base de mucha verdura fresca.

Los almuerzos de Marina en Gan Canaria

Su restaurante favorito en el mundo, a pesar de todos los que conoce a lo largo y ancho del planeta es La Locanda El Roque. Lo conoció cuando por sorpresa cuando la llevó el que por aquel entonces era su mejor amigo, hoy su marido, a celebrar su mayoría de edad. Desde entonces hasta ahora, Atilio y Susi vieron crecer a la encantadora pareja y entre todos, además de Stella, hija de Atilio y Susi, formaron una pequeña familia.

Hoy cuando penas hace un mes que Atilio nos dejó, a Marina le invade la tristeza, pero este local, jamás dejará de ser su preferido y se queda con cada recuerdo vivido, con el steak tartar que Atilio le preparaba, con la complicidad y la amistad con Stella, con los maravillosos desayunos en esa magnífica terraza de La Locanda y con toda la autenticidad y el cariño de Atilio.

Atilio y Marina Foto del archivo personal de Marina

Otro local absolutamente emocional para ella, Tasca Bar La Dorotea en Tejeda, además de ser la propia Marina biznieta de Dorotea. Un local de un primo suyo en donde Marina no perdona sus papas fritas naturales con berberechos, su solomillo de cerdo o su queso a la plancha con gofio. Aparte de estar todo delicioso, el entorno en la placita de la Iglesia de Nuestra Señora del Socorro lo convierte en un local absolutamente encantador.

Ampliar Tasca Bar La Dorotea C7

La Bodega Colón, un italiano en uno de los rincones más bonitos del barrio de Vegueta, en la plaza de la ermita de San Antonio Abad, precisamente en la ermita en la que hace unos meses ella y su chico se dieron el sí quiero, Marina toma asiento para disfrutar de un buen vino y su tabla de embutidos ibéricos y quesos canarios, porque este un local con muchísimos encantos.

Marina García disfrutando de un vino en Bodega Colón Archivo personal de Marina

Hasta Valsequillo para la siguiente parada imprescindible de Marina en su isla, en La Tasquita El Escondite, sobre todo por sus mejillones tigre con humus, un plato que, además, Marina ha copiado para hacérselo en casa.

Tasquita El Escondite C7

Si seguimos sus pasos hacia el sur de la isla, El Senador porque es el restaurante que nunca falla, sobre todo por su arroz meloso con carabineros y sus puntillitas de calamar, eso sí, solo hay algo que supera ambos platos y es el hecho de estar en la misma orilla de la playa de Maspalomas.

El Senador C7

Porque, además, Marina nos cuenta que en estas vacaciones de verano se propuso disfrutar de la isla 'con sentido', deteniéndose en cada espacio para admirarlo aunque le fuera cotidiano, sin prisas y con toda la calma que Gran Canaria merece. Embarcándose en el Ocean Connection, desconectando en alta mar para conectar con su isla, visitando paisajes nuevos y todos fascinantes y cautivadores. Una práctica que Marina nos recomienda vivir con carácter urgente.

De hecho, si ya lo tenía claro tras estos días en Gran Canaria, Marina se reafirma: «No sé cuándo tendré hijos, pero lo que sí sé es que nacerán en Gran Canaria.»

Las cenas de Marina en la isla que la vio nacer

No puede irse hasta que no pisa el Fuji, de hecho, cuando le toca hacer de embajadora para amigos que la visitan de fuera, Fuji es el 'monumento' que siempre exhibe de su isla. Su carpaccio de atún con fruta de temporada y todos sus niguiris flambeados forman parte de su repertorio cada vez que acude y, para ella, no existe un restaurante japonés en el mundo que le guste más y eso que Marina ha estado en Japón.

Ampliar Fuji C7

Volvemos hasta Telde para tomar asiento en Unión, del chef Mario Ureña, porque Marina ha seguido su evolución y siente fascinación por sus huevos fritos con camarones y chips de batata o sus carrilleras de vaca con ñoquis.

Ampliar Unión C7

Si volvemos a marcar dirección sur en su brújula primera parada La Palmera Sur, porque le parece un local único y, por supuesto, por su bocadillo de calamares.

Ampliar La Palmera Sur C7

Segunda parada, El Churrasco Meloneras, por su buena carta de vinos, su buena provoleta y sus cortes de carne porque aquí, nunca falla nada.

Ampliar El Churrasco C7

En materia de cocina italiana, Grand Italia, donde siempre disfruta de elaboraciones creativas, como sus sacos de pera con gorgonzola, además de ser muy generosos con sus raciones. Un local del que, además, Marina destaca el excelente servicio. De hecho, en cada clausura de Moda Cálida, Marina siempre acude aquí a celebrarlo.

Ampliar Grand Italia C7

A la hora de la copa

Agradece el buen hacer del Grupo Travieso a la hora de disfrutar del ocio en la capital grancanaria, de lo contrario, apenas ya quedan locales en los que tomar algo y pasarlo bien al mismo tiempo, se convierte en una misión imposible si no fuera porque existe Alboroto. Un local para ella súper especial porque lo tiene todo, de hecho, fue el sitio elegido para celebrar su fiesta preboda.

Alboroto C7

Hoy por hoy, nos adelanta que está a la expectativa de que se abra un nuevo local que se llamará 'La Inquieta' y espera que sea pronto y que funcione.

De resto, tal y como ella nos cuenta, los festivales y las fiestas de verano le han salvado la diversión y agradece el hecho de que ya se estén dando cuenta en la isla de que, Gran Canaria es el lugar perfecto para ello y no solo en verano sino durante todo el año.