Dónde saborear Gran Canaria, según Lluís Serra Majem rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Pocos son los que pueden decir que controlen todos los aspectos que encierra la gastronomía como ciencia y hoy comparte con nuestros lectores sus locales favoritos en la isla redonda los cuales ha visitado, como mínimo, tres veces

Lluís nació en la ciudad condal y allí mismo se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Se especializa en Medicina Preventiva y Salud Pública, especialidad en donde también desarrolla su cátedra y donde comienza su carrera como académico a la vez que desarrollaba otros proyectos que mucho tenían que ver con la nutrición, llegando incluso a fundar el Centro de Investigación en Nutrición Comunitaria, porque, lo que nos deja entrever su magnífico currículo es que a Lluís lo que verdaderamente la apasiona es entender los hábitos que nos enferman y trabajar para cambiarlos.

Una de las etapas fundamentales de su vida, que aún hoy en día se plantea si hizo bien en dejar atrás, se desarrolló en Canadá, hasta donde llegó para seguir completando formación de post grado y en donde, como él mismo nos cuenta, se sumergió a fondo en el estudio avanzado de nutrición clínica y epidemiología.

Un punto de inflexión donde Lluís comienza a dar alcance y a juntar las piezas del puzle al que dedicará su vida a partir de ese momento porque «la nutrición es todo: fisiología, patología, prevención, pero también es cultura, es gastronomía, es política, es alimento, sostenibilidad y hasta economía».

Su carrera docente y todos sus trabajos de investigación, aparte de ser de lo más nutridos y brillantes, muchos de ellos de alcance internacional, nos dejan un titular de nuestro personaje absolutamente rotundo y es que, a lo que realmente ha dedicado su vida es a enseñar y comunicar el sentido más humano y más comprometido de la nutrición, trascendiendo todo su trabajo más allá de las aulas o los laboratorios: ha colaborado con la OMS, ha impulsado campañas de salud pública y ha defendido el derecho a una alimentación sana como eje del bienestar social.

Una ecuación única combinando ciencia, diálogo y compromiso que también lo llevó a ser elegido rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en febrero de 2021 y renovado en 2025 con el apoyo de la comunidad universitaria reconociendo en él algo más que un académico: un hombre de ciencia al servicio de las personas.

Pero si bien Quebec le abrió el camino por el que quería desarrollar todo su potencial, de su madre y de su abuela le vienen el paladar y recetas únicas que hoy en día forman parte, de incalculable valor, de su patrimonio personal porque solo sus afortunados amigos disfrutan de la escudella de Lluís una vez al año. Además de poder contar que ha sido testigo de la trayectoria de grandes chefs, hoy amigos personales de Lluís muchos de ellos, y de grandes e históricos restaurantes que aún siguen vigentes en su memoria, como el primer día que visitó El Bulli con sus padres para celebrar su jura de bandera.

Con Lluís podríamos pasar días enteros con todas sus horas hablando sobre gastronomía y todo lo que ello implica, pero, si algo destaca de manera especial es el desarrollo y auge de ésta en nuestra isla en los últimos años. Y no solo nos referimos a restaurantes sino a las personas que los empujan y lideran, a los proyectos como el de Carmelo Peña con Bien de Altura impulsando todas las bondades de la isla redonda y sus vinos tan especiales; a los mercados, a los pequeños productores, a nuestros quesos y cultivos, a nuestras costas y sus peculiares y extraordinarios pescados porque su profundo conocimiento de todo ello como activo defensor y conocedor de la tierra canaria nos lleva a considerarle sujeto imprescindible de toda una auténtica cadena de valor.

Hoy, generoso y comunicativo, como siempre, nos comparte los locales que más visita en la isla redonda porque nos adelanta que jamás recomendaría un restaurante si, como mínimo, no ha estado en el tres veces y les recomendamos que se guarden esta lista para siempre porque es tan extraordinaria como nuestro protagonista.

Dónde desayuna Lluís Serra Majem

Como especialista en nutrición, Lluís cuida no solo lo que come sino el intervalo ideal entre cada comida, así que lo más habitual en él, de un tiempo a esta parte, es arrancar con un café que solía tomar junto a Massimo en Antico Caffé, en la cafetería del Rectorado o en Cool Beans. Los tres locales con café excepcional.

Los restaurantes favoritos de Lluís

Arrancamos su ruta en el local más especial de todos para Lluís: La Locanda El Roque, un lugar tan mágico y único como el propio Atilio y su familia. De hecho, en una visita del gran Ferrán Adriá a Gran Canaria, Lluís lo llevó hasta este encantador restaurante del que también se enamoró Ferrán, como no podía ser de otra manera.

Recuerdo de la visita de Ferrán Adriá a la Locanda El Roque con el gran Atilio a la izquierda de la imagen

Género y ejecución impecables y ambiente y enclaves maravillosos, pero, sobre todo, el trabajo de Atilio a lo largo de los años, 20 para ser exactos en nuestra isla, ofreciendo lo mejor desde la cocina y el producto dejando con ello una estela única e irrepetible.

Otra ecuación especial para Lluís, Borja Marrero, Muxgo y todo lo que representa y aporta a nuestra gastronomía, porque desde siempre Lluís le ha seguido la pista y hoy son grandes amigos unidos por sus pasiones.

El tercero de ellos, Casa Martell y su alma, Antonio Martell, a quien le avalan 40 años de trabajo incesante en la isla en un espacio único donde además se atesoran grandes recuerdos vividos por Lluís con su familia y amigos y de donde también nos destaca su extraordinario cordero y todos sus postres.

Casa Romántica y la espectacularidad de su finca, de manos de la familia Lugo, para Lluís la mejor expresión del sistema alimentario llevado al plato.

Si nos acercamos con él a la zona sur de la isla y a pesar de encontrar aquí infinitos restaurantes, Lluís se queda con La Palmera Sur, el único en el que repite siempre.

Desde el centro y hasta las cumbres

Lluís también es un enamorado de las cumbres de Gran Canaria y desde el centro y hasta la cima tiene su particular ruta de locales, todos ellos especiales donde jamás se cansa de ir. El primero de ellos, La Tienda de Paqui en Las Lagunetas con los quesos de Juan Reyes e hijos. Joyas únicas en forma de quesos artesanales extraordinarios que se maduran en cuevas.

El segundo de ellos, los Hermanos Moreno, por todos sus guisos y sus vinos y el tercero e imprescindible, Arte Gaia por el potaje de berros de Juani, una mujer única, luchadora y espectacular.

Y de camino y si tienen ese día manitas de cochino, toma asiento en Ca Manolo en El Madroñal. Un plato que bordan como en ningún otro lugar.

Cerca de casa

La zona de Vegueta es su lugar de incidencia y sabe recorrerla también desde el paladar, así que comenzamos su ruta en Casa Montesdeoca, casa emblemática del barrio y donde saben llevar a la mesa el producto de cercanía como sus chips de morena y su lubina de Aquanaria y todo dentro de un entorno maravilloso.

El rincón de Dolce Vita capitaneado por Antonio, todo un referente para nuestro protagonista en materia de gastronomía italiana.

Otro local donde será frecuente encontrarlo, La Butaca de Betty porque, al igual que sus flores de calabaza, la cocina de Betty es sencillamente excepcional.

En Dorotea toma asiento porque siente admiración por la trayectoria de este local y del alma de quien lo lleva: Ana Fernández.

Se considera fiel seguidor también del camino que va trazando Rever y su cocina en el corazón del barrio de Vegueta.

Otro de sus locales habituales, el encantador rincón de La Bodega Colón y el trato y la cercanía de Angelo.

Siente admiración también por el trabajo que desarrolla Richard Díaz en Sorondongo y de quien además desataca que acompaña sus propuestas con vinos canarios, como Ikewen de Carmelo Peña.

Enamorado de la gastronomía asiática

Nos cuenta que, cuando llegó a la isla una de las cosas que más le sorprendieron era la diversidad de restaurantes japoneses que se sucedían en la capital y, como amante de esta cocina, Lluís también tiene su ruta propia.

Empezamos en el Kome-Kome, en su barrio de Vegueta en donde además él fue uno de sus primeros clientes y así sigue siendo.

Hacia el sur, se queda con Yoshihiro en Telde, por el tratamiento del producto y la técnica.

Y, como cierre a esta particular ruta, Lluís nos confiesa que le encanta la cocina asiática tradicional que elaboran en Ginza.

De clásicos infalibles

Tres locales completan este tramo de su ruta, donde no puede faltar el Bodegón del Pueblo Canario y la cocina absolutamente adaptativa de su chef, José Rojano.

Otro de los locales donde toma asiento por su especial encanto, El Padrino, un restaurante para Lluís, entrañable.

Y como cierre, no podía faltar El Novillo Precoz y la excelencia de sus carnes.

De cocina y de mercado

Como gastrónomo integral, Lluís también es de los que se mete en faena y para él, visitar mercados es indispensable en su rutina. Sobre todo, podremos encontrarlo en el Mercado de Vegueta y en dos de sus puestos: Canary Wine y el asesoramiento que recibe y cualquiera de los quesos de Argüeme. Aunque también destaca la labor de Vinófilos y de Mario Reyes como persona aglutinadora para dar a conocer y difundir los vinos canarios.

Fachada del Mercado de Vegueta, Vinófilos y Quesos Argüeme

Solo uno fuera de Gran Canaria

Pocos pueden decir que conozcan todas las fronteras de la gastronomía como él y, a pesar de eso y de que todos estos sean sus restaurantes preferidos, no puede dar por finalizada su ruta sin nombrar a Casa Osmunda en la isla de La Palma, un restaurante único y extraordinario.

